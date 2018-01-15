У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» (УРЕА) Дніпровської міської ради хоче придбати 29 сміттєвозів за очікувану суму 145 млн грн. Про це написала Марина Деобальд у «Забеба.лі».

Згідно з технічним завданням, комунальне підприємство хоче купити 29 сміттєвозів різної вантажопідйомності. У всіх автомобілях передбачені електросклопідйомники, коректори світла фар, кондиціонери, магнітоли, сидіння з підігрівом, система відеоспостереження за задньою частиною авто з екраном в кабіні, ключ з пультом дистанційного керування і центральним замком, тахограф, система АВС.

В подальшому дві компанії звернулися в Антимонопольний комітет зі схожими скаргами на дискримінаційні вимоги замовника. ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ» і ТОВ «Дніпрозет» скаржаться на те, що технічні завдання виписані дуже детально під конкретні марки сміттєвозів на шасі Ford.

«Дніпрозет» написав, що замовник не доводить, чому йому необхідно мати автомобіль з об’ємом двигуна не більше 13000 см3, а в той же час витрати палива не вказані як важливий показник. В свою чергу, «АвтоКрАЗ» хоче, щоб термін поставки автомобілів після отримання заявки замовника був збільшений з 10 днів до 120, оскільки цикл технічного виробництва та складання сміттєвозів є досить тривалим.

Антимонопольний комітет розгляне скарги компаній 16 січня.

Водночас, 5 січня в системі «Прозорро» з’явилась інформація про ще один тендер на таку ж суму – 145 млн грн. і таку ж кількість сміттєвозів з такими ж технічними завданнями.

У тендерному комітету УРЕА повідомили, що це не два тендери, а один. У січні оголосили його для того, щоб не втратити час через можливі дії Антимонопольного комітету. Комунальники пояснили, що поки АМКУ буде розбиратися зі скаргами по першому тендеру, який може його заблокувати, то УРЕА проведе інший.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, АМКУ, Важливо, ЖКГ