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«Прокладку» оточення мера Староконстянтинова підозрюють у отриманні 280 грн/т за сміття від Садового

15 Січня 2018

Старокостянтинівська прокуратура (Хмельницька область) підозрює, що службовці ТОВ «Екостаркон» та КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» зловживали службовим становищем, що призвело до розтрати коштів за захоронення твердих побутових відходів зі Львову. Про це написав «Незалежний громадський портал» з посиланням на ухвали місцевого райсуду.

Протягом 2017 року КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та КП «Львівспецкомунтранс» уклали ряд договорів про завезення та захоронення твердих побутових відходів зі Львова до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів, згідно з якими були перераховані кошти.

1 вересня КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» та ТОВ «Екостаркон» уклали договір про організації робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень щодо будівництва сміттєпереробного комплексу.

Суд дозволив прокуратурі вилучити відповідну документацію і надав доступ до банківських рахунків комунального підприємства і «Екостаркон».

ТОВ «Екостаркон» зареєстроване у вересні 2016 р. у Старокостянтинові киянами Ігорем Кущинським і Валерієм Мироновим. Директорує місцевий мешканець Василь Пецух. На виборах до Верховної Ради у 2014 р., коли міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук балотувався у депутати, Пецух працював в його виборчому штабі. Мер особисто підтримував його кандидатуру на посаду керівника місцевої райспоживспілки.

Раніше мер Старокостянтинова Мельничук заявляв, що полігон твердих побутових відходів розраховує прийняти 12 тис т сміття зі Львова. Сума виручених коштів мала становити 9 млн грн.

Від «Наших грошей»:

Згідно з угодою, укладеною між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» та «Екостаркон», приватна фірма повинна отримувати від комунальників 281 грн. за тону заборонених твердих побутових відходів. За договором «Екостаркон» також мало «сприяти безперешкодному доїзду та у випадку необхідності залучати представників Національної поліції».

Слідство вважає, що «Екостаркон» виконував посередницькі послуги, які в змозі було виконати комунальне підприємство. Відповідно, комунальники недоотримали значну суму грошових коштів.

Згідно з квітневим договором, підписаним «Львівспецкомунтрансом» з «ДВ «Екосвіт», «Екостаркон» та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств, передбачалося щоденне вивезення до 50 тон сміття зі Львова на Староконстянтинівське сміттєзвалище. Вартість послуги – 500 грн. за тону сміття.

Хоча до підписання договору між чотирма сторонами, фігурували лише два підприємства – Львівське комунальне підприємство і Комбінат комунальних підприємств зі Старокостянтинова. За даними «Наші гроші. Львів», Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств без «прокладок» приймав львівське сміття напряму за ціною 350 грн. за тонну.

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