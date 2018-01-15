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Музей, який зупинив будівництво житлової багатоповерхівки по сусідству, повинен сплатити за це 200 тисяч

15 Січня 2018

Господарський суд Рівненської області вирішив, що Рівненський обласний краєзнавчий музей повинен сплатити 190 тис грн. через простій будівельної техніки на ділянці по сусідству з музеєм, де ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» (УПІГ) планує звести житлову багатоповерхівку. Про це написало видання «Четверта влада».

У 2008 році Рівненська міськрада надала в оренду УПІГ землю загальною площею 4 тис кв м для завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку. Ділянка знаходиться в м. Рівне, вул. Толстого, 10, де по сусідству по вул. Драгоманова, 19 розташований музей.

У 2016 році забудовник розпочав будівництво і зіштовхнувся зі спротивом громадськості. Музейники і активісти виступили проти зведення висотки поблизу пам`ятки архітектури – краєзнавчого музею.

Тоді компанія-забудовник УПІГ та партнер будівництва компанія «Стоград», співвласником якої є екс-секретар Рівнеради Юрій Торгун, пропонували музейникам 250 тис грн. нібито для підтримки музею. Заклад не прийняв кошти. Будівництво зупинилося. Втім воно відновилося у кінці 2017 року.

Тоді ж краєзнавчий музей звернувся до Господарського суду області з позовом до Рівненської міської ради та ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» про визнання незаконним та скасування рішення міськради про передачу землі в оренду.

Музей зазначав, що є балансоутримувачем пам’ятки «Гімназії 1839» року по вул. Драгоманова, 19, а будівництво житлового будинку поруч з історичною пам’яткою може призвести до її руйнації, спричинить пошкодження музейних реліквій і спотворить один із найзатишніших куточків міста.

21 грудня суд заборонив УПІГ проводити будь-які будівельні роботи на ділянці до розгляду судового спору по суті. Попри заборону наступного дня на ділянку приїхала будівельна техніка. Люди знову зупиняли будівництво.

У відповідь на заборону будуватися УПІГ звернулося до суду із зустрічним позовом, в якому зазначило, що отримує збитки через простій техніки. Один день такого простою забудовник оцінив щонайменше в 10 тис грн. Підприємство просило, щоб суд, вживши заходи зустрічного забезпечення позову, зобов’язав музей внести на депозитний рахунок госпсуду 400 тис грн.

Суддя Наталія Церковна 2 січня частково задовольнила клопотання, вирішивши, що музей повинен внести на депозитний рахунок суду 190 тис грн. до 12 січня.

Директор краєзнавчого музею Олександр Булига повідомив, що заклад не може сплатити таку суму. Юрист Юрій Вітошко, який представляє інтереси музею, підготував апеляцію на рішення суду. «Але ухвала підлягає негайному виконанню. Чекають, що музей не внесе цю суму, тому будуть відкривати виконавче провадження, будуть пробувати стягувати ці кошти», – розповів юрист.

Тим часом в «Стограді» Торгуна повідомили, що більше не займаються будівництвом на Толстого, 10.

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