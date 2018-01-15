Дружина очільника СБУ Дніпропетровищини отримала Lexus

Ірина Кріцина у вересні 2017 року зареєструвала авто Lexus RX200t 2017 року випуску. Про це «Нашим грошам» стало відомо з транспортного реєстру МВС.

Ці автівки, за інформацією дилера, залежно від комплектації, коштують від 1,4 млн. грн до 2,2 млн грн.

Ірина Кріцина – дружина очільника управління СБУ в Дніпропетровській області Едуарда Кріцина. На самого службовця у березні 2017 року був зареєстрований мотоцикл Suzuki Intruder VZR1800.

Також на Ірину Кріцину зареєстровано будинок у Харкові площею 361 кв.м та частина землі під ним. Право власності, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина сбушника набула за рішенням суду у 2009 році.

Ще Ірина Кріцина з листопада 2016 співволодіє нежитловою будівлею площею 525 кв м на харківській вулиці Дарвіна, 20 літера «И-2». Нерухомість дружина сбушника купила разом з Віктором Шилом та Ларисою Матвєєвою.

Ірина Кріцина з вересня 2016 року зареєстрована як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Із дочкою Владиславою Кріциною, Ларисою Матвєєвою та Іриною Шило значиться співвласницею харківського ТОВ «Бухгалтерський центр «Альфа-омега». Також Ірина Кріцина є співзасновницею ТОВ «Радіо-лінк смарт», яке надає у Харкові доступ до Інтернету. Співвласниками ТОВ разом з дружиною сбушника є ТОВ «Радіо-лінк». Про дане ТОВ уже писали «Наші гроші». Це харківський інтернет-провайдер, який виходив на тендер щодо відеонагляду в Харкові спільно з рідною генпрокурору Луценку фірмою і програв його.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Декларації, Нерухомість, Розкіш