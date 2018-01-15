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«Укргазвидобування» розіграло між улюбленими охоронцями вже 193 мільйони

14.01.2018

8,54 мільярди минулого тижня

Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

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12.01.2018

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13.11.2017

Дружина очільника СБУ Дніпропетровищини отримала Lexus

15 Січня 2018

Ірина Кріцина у вересні 2017 року зареєструвала авто Lexus RX200t 2017 року випуску. Про це «Нашим грошам» стало відомо з транспортного реєстру МВС.

Ці автівки, за інформацією дилера, залежно від комплектації, коштують від 1,4 млн. грн до 2,2 млн грн.

Ірина Кріцина – дружина очільника управління СБУ в Дніпропетровській області Едуарда Кріцина. На самого службовця у березні 2017 року був зареєстрований мотоцикл Suzuki Intruder VZR1800.

Також на Ірину Кріцину зареєстровано будинок у Харкові площею 361 кв.м та частина землі під ним. Право власності, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина сбушника набула за рішенням суду у 2009 році.

Ще Ірина Кріцина з листопада 2016  співволодіє нежитловою будівлею площею 525 кв м на харківській вулиці Дарвіна, 20 літера «И-2». Нерухомість дружина сбушника купила разом з Віктором Шилом та Ларисою Матвєєвою.

Ірина Кріцина з вересня 2016 року зареєстрована як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Із дочкою Владиславою Кріциною, Ларисою Матвєєвою та Іриною Шило значиться співвласницею харківського ТОВ «Бухгалтерський центр «Альфа-омега». Також Ірина Кріцина є співзасновницею ТОВ «Радіо-лінк смарт», яке надає у Харкові доступ до Інтернету. Співвласниками ТОВ разом з дружиною сбушника є ТОВ «Радіо-лінк». Про дане ТОВ уже писали «Наші гроші». Це харківський інтернет-провайдер, який виходив на тендер щодо відеонагляду в Харкові спільно з рідною генпрокурору Луценку фірмою і програв його.

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15.01.2018

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Харків В Харкові кількість клумб для прибирання зросла в два-три рази, а урн – впятеро

Рівне Музей, який зупинив будівництво житлової багатоповерхівки по сусідству, повинен сплатити за це 200 тисяч

Одеса Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes

Дніпро У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ

Дніпро Дружина очільника СБУ Дніпропетровищини отримала Lexus

14.01.2018

Дніпро Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

Київ Прокуратура не змогла повернути Києву землю, яка в 36 разів перевищує розташований на ній склад велосипедів

Суми Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч

Львів «Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини

Харків Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію

12.01.2018

Донецьк Маріупольський морпорт приховав ціни реконструкції причалу за 164 мільйони

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