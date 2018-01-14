Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
14 Січня 2018
ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 29 листопада уклало угоду з компанією «Niederer Kraft & Frey AG» (Швейцарія) про послуги з юридичного консультування та юридичного представництва на $379 тис, або 10,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Представницькі послуги у Швейцарії замовили строком до кінця 2025 року, тобто на вісім років та один місяць. Решта деталей невідомі, оскільки договір не був опублікований.
«Niederer Kraft & Frey AG» – це провідна швейцарська юридична фірма.
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