8,54 мільярди минулого тижня

4. ПАТ «НАК «Нафтогаз України»

150,09

«Covington & Burling LLP»

забезпечення захисту прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» майна та неотриманням нею доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, внутрішніх морських вод і територіального моря України навколо Кримського півострова, території виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України, внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим