Зірвавши операцію НАБУ з хабарем, СБУ провалилося в суді з власною провокацією

Краснопільский районний суд Сумської області виправдав інспектора митного посту «Велика Писарівка» відділу митного оформлення Сумської митниці, якого правоохоронці звинувачували в отриманні 33 тис грн. хабара.

Таке рішення суд прийняв 28 грудня.

З матеріалів суду відомо, що у 2015 році митник був затриманий при отриманні 32 тис російьских рублів (біля 13 тис грн.) в Краснопіллі Сумської області. Гроші йому передав підприємець за безмитне перевезення товарів в Росію. Слідство стверджувало, що до цього підприємець ще тричі передавав митнику хабарі, загальна сума їх склала 33 тис грн.

В суді митник заявив, що кримінальна справа проти нього є наслідком «професійної фабрикації Сумської мафії, в тому числі правоохоронних органів, що спеціалізуються на контрабанді».

А СБУ його нібито затримало на дорозі під прикриттям співробітників ДАІ, побили і підкинули гроші.

За словами підприємця, машину з його 2 тонами сиру вночі зупинив митник, який поставив вимогу привезти через півгодини тисячу доларів за розблокування руху авто. Після цього події відбувались наступним чином:

«Він під’їхав до застави, спитав у прикордонника, який стояв біля їхнього автомобіля, де ОСОБА_1 (митник – «НГ») на що останній відповів, що той на заставі і він попросив його покликати. Коли вийшов ОСОБА_1, то запитав «Привіз?», він відповів «Привіз» і віддав 1000 доларів США, після чого їх відпустили. Також ОСОБА_1 сказав, щоб такого не було у наступний раз, телефонуйте – 10 доларів з куба (1 куб – це пів тони сиру) і можете їздити через кордон, він займати не буде і дав свій номер телефону», – йдеться у рішенні суду.

Підприємець-«хабародавець» дав показання, що після першої зустрічі, яка відбулася 26 грудня 2014 р. він, на початку 2015 р., діючи під контролем працівників СБУ неодноразово зустрічався з ОСОБА_1 та обговорював з ним питання контрабандного переміщення товарів та за сприяння в цьому передавав йому грошову винагороду у розмірах 120 доларів США, 90 доларів США і останній раз 31.03.2015 у розмірі 32 тис. рублів РФ. Ініціатором цих зустрічей був він, однак, насправді, ніякого контрабандного переміщення товарів він не здійснював, не планував здійснювати та відповідно не потребував ніякого сприяння від ОСОБА_1. Грошову винагороду він передавав митнику виключно з метою створення доказів для викриття останнього.

Співробітник митниці визнав, що отримував гроші від підприємця, але вони були заплачені за господарські відносини, наприклад, за автомобільні покришки.

Його захист назвав докази недопустимими і з тих підстав, що вони були здобуті в результаті провокації хабара працівниками СБУ. Але в разі доведення отримання митником хабара його захист попросив перекваліфікувати обвинувачення з отримання хабара на шахрайство. Адже з початку 2015 року їх підзахисний був переведений на іншу посаду і не міг допомогти підприємцю в безмитному перетині кордону.

Підприємець, який заявив про дачу хабарів, розказав, що перший хабар він дав в грудні 2014 року, коли митник затримав біля кордону з Росією автомобіль з його сиром. Тоді він дав одну тисячу доларів за звільнення авто. А після отого вже діяв під прикриттям СБУ і давав хабарі для викриття незаконної діяльності митника, перевезення ж товарів в Росію було вигаданою легендою.

Суд встановив, що заява підприємця до СБУ про вимагання хабара не містить дати та року її написання, відсутня також дата її реєстрації. Вона була подана майже через місяць після дачі хабара. Також суддя вказав, що СБУ почало проводити перевірку з фактом хабарництва ще до реєстрації повідомлення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що суперечить чинному кримінальному процесуальному законодавству.

В підсумку суддя вирішив, що СБУ вчинила провокацію хабара, а здобуті таким чином докази не можуть бути використанні у кримінальному провадженні. Тому суд звільнив інспектора митниці і зняв арешт з його майна.

Нагадаємо, в кінці листопада співробітник СБУ затримали агента Національного антикорупційного бюро України під час нібито незаконної провокації хабарем першого заступника Державної міграційної служби Діни Пімахової. Наступного дня преса-секретар генеральної прокуратури Лариса Сарган заявила, що співробітнику НАБУ інкримінують скоєння злочинів, передбачених ст. 369 (давання хабара) і ст. 370 (провокація хабара) Кримінального кодексу. В свою чергу в НАБУ заявили, що ведучи для агентства прослуховування СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

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