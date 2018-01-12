Менеджер Сашка Януковича за 59 мільйонів поставить армії газ на чверть дешевше від «Нафтогазу»

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Остерська квартирно-експлуатаційна частина району Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони (Чернігівська обл.) 4 січня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Газінвест-Трейдінг» про постачання природного газу на 58,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік замовили 7 млн куб. м газу по 8 384 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 28% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 733 грн. за тисячу кубометрів.

Ціна угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 73,50 млн грн.

Бенефіціаром «Газінвест-Трейдінгу» через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є  донеччан Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича.

Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.

Усього з квітня 2016 року переможець виграв тендерів на 210,46 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Юг-Газ» із Чорноморська (Іллічівськ), засновниками якої є ТОВ «МЕП», ПАТ «Одесагаз» та вірґінська «Клінтел-Гас Лімітед». Її кінцевим бенефіціаром значиться одеський адвокат Михайло Партікевич – бізнес-партнер Ігоря Учителя, Ігоря Згурова та Ігоря Буркінського.

«Юг-Газ» через ПАТ «Одесагаз» контролює відомий бізнесмен Ігор Учитель. За даними «ЛІГА.net», ця фірма імпортує європейський газ від «MET Gas and Energy Marketing AG» та «Antra Gmbh».

Австрійську «Antra Gmbh» пов’язують із екс-нардепом Миколою Мартиненком, який це заперечує. Компанія відома угодою з ПАТ «Одеський припортовий завод» на давальницьку переробку газу, за фактом чого відкрито кримінальне провадження. Контракт розірвали, проте, як повідомляє «ЛІГА.net», завод продовжує купувати газ у цього трейдера.

Клієнтом «Antra Gmbh» також є ТОВ «Енерджі Трейд Груп» – найбільший постачальник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

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