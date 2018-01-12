Гірники Журила «заточили» 400 мільйонів на самоскиди наперед визначеного виробника

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» оголосила тендери на постачання 14 шарнірно-зчленованих самоскидів вантажопідйомністю 55 тон очікуваною вартістю 400 млн грн, дослівно списавши вимоги тендерної документації з конкретної моделі одного виробника. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

20 грудня було оголошено тендер на сім самоскидів загальною очікуваною вартістю 200 млн грн, а 4 січня цього року розмістила оголошення про пошук постачальника ще 7 самоскидів – теж за 200 млн грн.

Йдеться про закупівлю ідентичних машин – тендерна документація завантажена в один день і дублюється, якісні та технічні характеристики бажаних самоскидів збігаються.

При цьому, характеристики самоскидів є майже повним передруком характеристик самоскиду виробництва компанії Bell Equipment Limited (модель В60Е). У пакеті з параметрами загального характеру, замовник прописав також притаманні лише самоскидам цього виробника характеристики. Як відзначають учасники ринку, це, наприклад, сім швидкостей переміщення вперед з конкретними значеннями, насос з LS-контролем, здвоєні задні колеса тощо.

10 січня один із учасників ринку подав замовнику скарги щодо усунення дискримінаційних вимог у тендерній документації по обох закупівлях. Відповіді на них Вільногірська філія «ОГХК» ще не надала.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 лютого 2018 року.

Нагадаємо, в 2017 році в.о. голови правління «ОГХК» Руслан Журило і ще двоє працівників підприємства були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

Журило вийшов з СІЗО після внесення за нього 12 млн грн. застави нардепом від «Народного фронту» Миколою Княжицьким. За даними «Наших грошей», Спеціальна антикорупційна прокуратура вже закрила провадження щодо начальника відділу продажів і маркетингу «ОГХК» Олексія Мороховця. Провадження проти Журила і його заступника Юрія Перцева поки не закрите.

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