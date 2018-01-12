Фірма з карною справою доглядатиме дороги Тернопільщини за чверть мільярда

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Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 2 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Авакс Проф» послуги з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення на 249,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 308 км:

  • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка км 77+319 – 144+857,
  • Р-39 Броди – Тернопіль км 31+586 – 72+224,
  • Р-41 Обхід м. Тернополя км 12+441 – 26+943,
  • Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів км 12+722 – 85+128,
  • Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач км 0+000 – 55+900,
  • Т-20-13 Почаїв – Зборів км 0+000 – 57+282.

За кошторисом, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщиною 50 мм коштує 74-168 грн./кв. м із розламуванням та обрубуванням країв та 52-110 грн./кв. м – без них. Восени на тендері Криворізького міськвиконкому він коштував принаймні удвічі дорожче – 302-322 грн./кв. м.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб складає 12 років, на земляне полотно – 10 років, на мости, основу дорожнього одягу і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на інші роботи – рік, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 11,12 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 4,34 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 250,07 млн грн.

Конкурентами були ДочП «Тернопільський облавтодор» і Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Тернопільський «Авакс Проф» належить Олександру Григоровичу Ярмоленку, котрий значиться підписантом ТОВ «Сакура Плюс» Дмитра Олександровича Ярмоленка. Першою фірмою керує Наталія Грохола, а другою – Наталія Гавриш.

Раніше співзасновником переможця була дружина Олександра Ярмоленка Ольга Ярмоленко, яка зараз є заступником начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради.

У серпні 2016 року «Авакс-Проф» виграв два тендери УКБ Тернопільської ОДА щодо капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул. Лесі Українки в місті Шумськ. У січні 2017 року поліція розпочала кримінальне провадження щодо цих підрядів. Воно стосувалося привласнення бюджетних коштів шляхом складання фіктивних актів виконання робіт із завищеними обсягами та об’ємами, тоді як роботи не були виконані у повному обсязі. У вересні 2017 року суд надав поліції доступ до документів про рух коштів фірми у банку ПУМБ. Відтоді нових ухвал по справі у судовому реєстрі не було.

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