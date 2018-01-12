Дорожники Вінниці купили позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 29 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомир-Вінниця» легковий автомобіль за 1,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 року мали поставити білий позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 року випуску. Він оснащений двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього огляду, парктроніками, подушками і системами безпеки, оздобленими шкірою кермом і важелем, підігрівом передніх сидінь, бортовим комп’ютером з кольоровим дисплеєм тощо. Гарантійний строк становить три роки або 100 тис км.

У салонах цю модель у комплектації Intense АТ зараз продають саме за 1,04 млн грн. Крім того, у листопаді Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області придбало її за 1,05 млн грн.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,10 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Фірма «Опад», яке не знижувало ціну під час аукціону.

Власниками фірми «Автомир – Вінниця» є Максим Канюка, Жанна Кравчук і Василь Храбан, які також володіють ТОВ «Медікор» і ТОВ «Автовінн».

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