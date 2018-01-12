АМКУ намагається стягнути штраф за розіграний тендер з давно «відпрацьованої» оточенням Кривопішина фірми

Господарський суд Херсонської області вирішив стягнути з ТОВ «Сучасні фрікційні системи» 68 тис. грн штрафу та 68 тис. грн пені, нарахованих на підставі рішення адмінколегії Одеського ОТВ АМКУ від 15 листопада 2016 року за спотворення результатів торгів чотирирічної давнини. Про це свідчить рішення суду від 14 грудня 2017 року.

Так, восени 2016 року адміністративна колегія Одеського відділення АМКУ визнала винними ТОВ «Сучасні фрікційні системи» (далі – ТОВ «СФС») та ТОВ «ТД “Енергетичне машинобудівництво”» у антиконкурентних узгоджених діях на тендері «Придніпровської залізниці» щодо закупівлі у лютому 2014 року гальмівних колодок за двома лотами загальною вартістю 11,89 млн грн. Перемогу отримало ТОВ «СФС».

Проаналізувавши документацію, надану компаніями замовнику, колегія звернула увагу на наявність у довідках однакових помилок, відзначила схожість у їх текстовому та структурному наповненні. Також, антимонопольники встановили, що обоє учасників мали спільних довірених осіб та використовували спільні контактні мобільні номери.

Так, кожна з фірм отримала 68 тис. грн штрафу.

У листопаді 2017 року Одеське відділення АМКУ звернулось до суду з позовом проти ТОВ «СФС» щодо стягнення призначеного порушнику штрафу, і попутно – пені, якої станом на день підписання позовної заяви набігло 109 тис. грн.

Оскільки розмір пені не може перевищувати розміру штрафу (ст. 56 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»), йшлося про стягнення з фірми сумарно 136 тис. грн. Розглянувши матеріали справи, суд вирішив стягнути з «СФС» затребувану суму.

Зауважимо, що паралельно Господарський суд Миколаївської області розглядав справу за позовом одеського АМКУ до іншої фірми-змовниці, ТОВ «ТД “Енергетичне машинобудівництво”». В результаті і ця компанія отримала 68 тис. грн штрафу та 68 тис. грн пені.

Свої останні держзамовлення херсонське ТОВ «СФС» отримало у 2014 році. Протягом 2013-2014 років фірма взяла від бюджетників підрядів на 98,69 млн грн.

Сьогодні фірма зареєстрована на прописану у смт. Голованівськ (Кіровоградська область) Вікторію Цибакову, а раніше належала кіпрській компанії «IT-bestiross limited». Остання, повідомляли «Наші гроші», зареєстрована на іншу кіпрську компанію «Zipernot ltd».

Раніше ТОВ «СФС» називалось «Ідея про», а першозасновниками були Євген Тютюшов і Геннадій Політикін, екс-начальник служби матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця». Євген Тютюшов числився також директором «СФС».

Згадане «Zipernot ltd» також раніше було кінцевим власником ТОВ «Група компаній «Вектор», що вигравало тендери в системі «Укрзалізниці», і ТОВ «Транс Систем Лоджистікс», яке на початку 2012 року входило у список шести компаній, визначених Укрзалізницею уповноваженою по оренді державних вантажних вагонів.

Також, «Група компаній “Вектор”» було зареєстроване на офшор «Пірімова Холдінгз Лімітед». Той, своєю чергою, був власником ТОВ «Мастер Клін», засновником якої раніше був Віталій Величко, бізнес-партнер родини екс-начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина.

За даними «Youcontrol», у серпні 2015 року податкова анулювала «Сучасним фрікційним системам» реєстрацію платника ПДВ через відсутність підприємства за юридичною адресою. Останній опублікований у «Юконтрол» фінзвіт компанії – за 2013 рік.

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