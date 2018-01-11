Вироки по «групі Курченка»

Телеканал «Al Jazeera» 10 січня оприлюднив текст вироку колишньому директору ТОВ «ГазУкраїна-2020» Аркадію Кашкіну, на підставі якого відбулася найбільша в історії України конфіскація на користь держбюджету – $1,5 млрд. Як відомо, цей вирок був засекречений (можете скачати текст вироку).

За даними ГПУ, з 2010 року і до лютого 2014 року колишній президент Віктор Янукович створив злочинну організацію, яка розкрадала, привласнювала і відчужувала державне майно. Для функціонування цієї організації Янукович залучив своє найближче оточення – ці особи виконували функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Одним із таких керівників був Сергій Курченко, який для реалізації намічених цілей створив групу компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

У «СЄПЕК» було створено 15 департаментів з умовними назвами, як-от: «Департамент «Європа», «Департамент «облгаз», «Департамент скрапленого газу», «Митний департамент», «Служба безпеки», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування» та ін.

За даними слідства, учасники підконтрольного Курченку структурного підрозділу злочинної організації Януковича у період з 2009 по 2014 рр створили та придбали понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зафіксовано місця розташування офісів групи «СЄПЕК»: приміщення бізнес-центру «Арена Сіті» у Києві, офіси у Києві по вул. Дегтярівській, 21 та вул. Дмитрівській, 69, у Харкові по вул. пр. Гагаріна, 43/1, вул. Маліновського, 30, вул. Ганни, 21 та вул. Тепличній, 1, у Донецьку по вул. Артема, 138-А, а також у приміщенні бізнес-центру «Москва Сіті» (Москва, башта «С») та інші неназвані приміщення.

Як вказує слідство, у період з березня 2010 року по лютий 2014 року злочинна організація В.Януковича безперешкодно існувала на території України і Росії, що дозволило С.Курченку спільно з іншими керівниками злочинної організації спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері всього на загальну суму понад 13,24 млрд грн.

По нижчевказаним вирокам, засуджені відшкодували 123,34 млн грн., левова частина яких – це внески Кацуби та Сухомлина.

Спецконфіскація була застосована до наступних цінностей: кошти та ОВДП на суму $1,5 млрд; все рухоме та нерухоме майно, земельна ділянка, належні ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна»; 97 тисяч тонн нафтопродуктів, або грошові кошти, отримані від їх реалізації (ГПУ вказує про 800 млн грн; експерти стверджують, що йдеться про 2,5 тис т нафтопродуктів і 102 млн грн).

Нижче зібрані вироки по фігурантах т.зв. «групи Курченка», які вдалося відшукати у державному реєстрі судових рішень або ж про них стало відомо з офіційних заяв керівників ГПУ. Усі ці особи пішли на угоду зі слідством.

Злочини, які вчинялися учасниками злочинної організації Януковича, зокрема під керівництвом Сергія Курченка Підозрювані/обвинувачені (Спец)конфіскація За статтями 255 ч.1 (створення злочинної організації), 28 ч.4 (вчинення злочину групою осіб), 209 ч.3 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Угода з прокурором, затверджена судом: Екс-директор ТОВ «ГазУкраїна-2020» Аркадій Кашкін – 5 років позбавлення волі умовно. Цей вирок від 28.03.2017 був засекречений. 10.01.2018 Al Jazeera оприлюднила текст цього вироку. У вироку описується участь Аркадія Кашкіна як директора фіктивного підприємства у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом злочинною організацією Януковича, у результаті вчинення наступних злочинів в таблиці нижче. Кашкін – часткове добровільне відшкодування спричинених збитків у сумі 32 тис грн. Застосовано спецконфіскацію $1,5 млрд. Незаконне заволодіння скрапленим газом, видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» на загальну суму 2,20 млрд грн Угоди з прокурором, затверджені судом: – Екс-заступник міністра екомічного розвитку Олександр Сухомлин – призначене покарання невідоме, оскільки у держреєстрі його немає. Про укладену угоду відомо зі слів головного військового прокурора А.Матіоса. – Екс-директор ТОВ «Черкаси – Газснаб» Станіслав С. – 5 років позбавлення волі умовно. – Екс-засновник ТОВ «Харківспецгазснаб» Євген Є. – 5 років позбавлення волі умовно. – Екс-директор ТОВ «Модус-Вівенді» Анатолій М. – 5 років позбавлення волі умовно. – Екс-директор ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009» Олександр Л. – 5 років позбавлення волі умовно. – Екс-директор ТОВ «Кримбутангаз» Олександр Б. – 5 років позбавлення волі умовно. – Екс-директор ТОВ «Луганськпропангаз» Артем Л. – 5 років позбавлення волі умовно. За даними головного військового прокурора А.Матіоса, Сухомлин відшкодував до держбюджету 22 млн грн. Частково добровільне відшкодування завданих злочинними діями збитків у сумі 2000 грн Часткове добровільне відшкодування завданих злочинними діями збитків у сумі 2000 грн Незаконне заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в сумі 0,45 млрд грн. за непоставлене паливо. Угоди з прокурором, затверджені судом: – засновник і директор ТОВ «ГазУкраїна-2020» Денис Н. – 3 роки позбавлення волі умовно. – Екс-директор ТОВ «ГазУкраїна-2020» Аркадій Кашкін – штраф 51 тис грн. Не сплатив, тому 30.10.2015 суд замінив йому штраф на 240 годин громадських робіт. Незаконне заволодіння грошовими коштами Нацбанку України на загальну суму 0,79 млрд грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту «Реал Банку» Угоди з прокурором, затверджені судом: – фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» Ольга Ш. – 5 років позбавлення волі умовно. – фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки «Реал банку» Ірина С. – 5 років позбавлення волі умовно. Вирок у держреєстрі після публікації став недоступним. Незаконне заволодіння грошовими коштами «Брокбізнесбанку» на загальну суму 0,84 млрд грн шляхом протиправного надання «Брокбізнесбанком» міжбанківських кредитів на користь «Реал Банку» та незаконному розміщенні «Брокбізнесбанком» коштів на кореспондентському рахунку в «Реал Банку» Незаконне заволодіння грошовими коштами «Брокбізнесбанку» на загальну суму 1,44 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України Незаконне заволодіння коштами «Укргазбанку» на загальну суму 0,50 млрд грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з «Укргазбанком» та Державною іпотечною установою Незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2,07 грн шляхом укладення «Брокбізнесбанком» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України Обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника Голови НБУ Бориса Приходька та екс-голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Олександра Кірюка 30.11.2017 був повернутий прокурору ГПУ. Прокурор і представник «Аграрного фонду» оскаржили цю ухвалу в Апеляційному суді м. Києва. Приходьку і Кірюку інкримінується вчинення злочину у співучасті з головою правління АТ «Брокбізнесбанк» Олександром Динником та головою Наглядової ради банку Денисом Бугаєм Незаконне заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4,97 млрд грн ($0,62 млрд) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В312 і В319 (так званих «вишок Бойка») Угода з прокурором, затверджена судом: Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Александр Кацуба – 1 рік 5 місяців позбавлення волі (строк вважається відбутим, оскільки суд врахував йому строк перебування в СІЗО день за два). Добровільне відшкодування 100 млн грн. інші злочини Угода з прокурором, затверджена судом: Заступник Генерального директора з постачання ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» Дмитро Веремієв – 5 років позбавлення волі умовно, штраф 12750 грн. За даними слідства, Веремієв у складі злочинної організації у період з жовтня 2013 року по березень 2014 року, використовуючи ПАТ «Одеський НПЗ» і ТОВ «Енергія і газ Україна» як єдиний майновий комплекс, пристосований для переробки нафтопродуктів, ухилився від сплати обов’язкових платежів (зборів) до держбюджету шляхом документального забезпечення фіктивної переробки нафтопродуктів та їх реекспорт за межі митної території України через термінал ТОВ «Лагуна-Рені», чим було спричинено майнову шкоду державі на загальну суму 2 123 041 962, 19 грн, яка не відшкодована. Веремієв – застосовано спеціальну конфіскацію шляхом звернення всього рухомого та нерухомого майна, земельної ділянки, належних ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та ТОВ «Енергія і газ Україна» у дохід держави в особі Кабміну. При призначенні покарання Веремієву суд врахував, зокрема, добровільне часткове відшкодування державі заподіяної шкоди (сума не вказана). Угода з прокурором, затверджена судом: Керівник департаменту з реалізації нафтопродуктів ТОВ «ГазУкраїна-2020» Сергій К. – 5 років позбавлення волі умовно і штраф 12750 грн. Обвинувачений в участі у злочинах, вчинених злочинною організацією Курченка, вчинив пособництво в ухиленні від сплати митних платежів на загальну суму 2 123 041 962,19 грн, пособництво у підробці документів і зловживанні владою. Добровільне часткове відшкодування обвинуваченим матеріальної шкоди в сумі 500 000 грн. Двоє працівників ТОВ «Лагуна-Рені» і посередник-організатор. Усі уклали угоди з прокурором і отримали по 5 років позбавлення волі умовно і штрафи до 5 тис грн. Вони реалізували фіктивний документально оформлений транзит чи реекспорт світлих нафтопродуктів через ТОВ «Лагуна-Рені», який фактично не здійснювався, а нафтопродукти продавалися на території України без сплати обов’язкових податків, зборів та платежів. Засуджені: – екс-директор ТОВ «Лагуна-Рені» Олександр Б.; – колишня диспетчер ТОВ «Лагуна-Рені» Юлія Б., до посадових інструкцій якої входило входило: прийом документів, опрацювання інформації щодо перевалки вантажів, її подальша обробка, складання прийому актів передачі, видаткових відомостей. – фізособа Ігор Я., який підшукав для реалізації схеми ТОВ «Лагуна-Рені». Загалом до його обов’входило: сприяти в придбанні підприємств на території м. Рені та м. Ізмаїла, які мають дозвіл на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії зазначених морських портів, підбір команди на морські судна, провести з ними переговори щодо укладення договорів з цього питання, підшукати річкові танкери для прикриття фіктивного вивезення нафтопродуктів, підбирати відповідних людей та вчинення незаконних дій направлених ніби то вивезення нафтопродуктів. Під час досудового розслідування відшкодовано завдану державі шкоду на суму 808 000 грн. Судом застосовано спецконфіскацію нафтопродуктів 97 098, 355 тонн, або грошових коштів, отриманих від їх реалізації, у тому числі, які знаходяться на рахунках ДП «Укртранснафтопродукт». За даними ГПУ вартість цих нафтопродуктів – 800 млн грн. Однак, як повідомили експерти та активісти, в державний бюджет в кращому випадку потрапить маленька частина від цієї суми. Як повідомило видання enkorr, під спец конфіскація по факту потрапляє 2,5 тис т нафтопродуктів, які залишилися нереалізованими, і 102 млн грн заморожених коштів в ліквідованому банку «Фортуна», виплати за якими в порядку черги здійснює Фонд гарантування вкладів. Кошель Андрій Петрович, засновник ТОВ «СЄПЕК». Укладено угоду про визнання винуватості із прокурором ГПУ, однак у держреєстрі її немає. Угоду затвердив Дніпровський райсуд Києва. Кошель обвинувачується по ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК (заволодіння чужим майном). Йому загрожувало від 7 до 12 років з конфіскацією. Не відомо

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

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