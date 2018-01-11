РАЕС розіграла третину мільярда за допомогою фірми з орбіти екс-начальника «Енергоатому»

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» робіт на енергоблоці №3 на 366,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року модернізують систему нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ), керуючі системи безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів, розподільчі пристрої 0,4 кВ та кабельне господарство СНЕ ВБ РВ. На електромонтажні роботи піде 315,45 млн грн., на обладнання – 31,19 млн грн., на пусконалагодження – 19,90 млн грн. Гарантійний строк на роботи складає два роки.

Субпідрядник КВП МУ №13 «Електропівденьзахідмонтаж» виконає електромонтажних робіт на 12 млн грн., а ПрАТ «Техенерго» – пусконалагоджувальних робіт на 1,36 млн грн.

За специфікацією, маркувальний принтер Partex Pro Mark Т-1000С у невідомій комплектації коштує 274 тис грн.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у 2017 році ТОВ «Мікроприлад» імпортувало через «Partex Marking Systems Sp.Z o.o.» (Польща) японські принтери Promark-T1000C у невідомій комплектації по $1 085-1 188, що нині дорівнювало би 31-34 тис грн.

Крім того, восени новий прилад продавався на сайті «Olx» за 47 тис грн.

У Росії цю модель можна знайти у продажу за 122 тис руб., або 60 тис грн. за комплект у складі самого принтера, чорною фарбувальної стрічки 40 м, направляючої для профілів, блоку і проводу живлення, USB-кабелю, софту WinSign і сумки для носіння.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 305,59 млн грн.

Власником Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж» зі статутним капіталом 4 395 грн. є Олексій Шкабой.

Воно неодноразово вигравало тендери атомників у нинішнього єдиного конкурента – фірми зі схожою назвою ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».

Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом зі своїм головним акціонером – латвійською «Амто Технолоджи» («AMTO Technology») британки Ніни Браун-Кузін – заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Із жовтня нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

Найменування обладнання Найменування з/к, креслення, ГОСТ, ТУ, ДСТУ Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Шафа формування сигналів ШФС УЯИШ.469114.409 152-183-ТВ-ЦТАВ 2 3 003 206 Місце робоче автоматизоване математичної моделі ПТК СНЕ УЯИШ.466947.077 2 2 405 504 Пульт керування БЩК УЯИШ.301433.042 152-184-ТВ-ЦТАВ 2 2 190 960 Комплект монтажних частин УЯИШ.466941.261 УЯИШ.468263.035.ТЗ 1 1 815 984 Шафа дистанційного управління ШДУ УЯИШ.469114.171-01 152-183-ТВ-ЦТАВ 1 1 305 401 Комплект шлейфів УЯИШ.466949.617 УЯИШ.468263.035.ТЗ 1 1 104 907 Шафа проміжних клемників ШПК-21 УЯИШ.469114.449 152-183-ТВ-ЦТАВ 1 524 274 Шафа проміжних клемників ШПК-22 УЯИШ.469114.454 152-183-ТВ-ЦТАВ 1 524 274 Принтер маркувальний Pro Mark Т-1000С у комплекті Импорт.Nisca Corporation.Япония 1 273 954 Джгут ДТ-4-41-10 L-17,5 152-186-ТВ-ЦТАВ 1 172 158 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-3-150-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 4 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-120-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-1-120-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-180-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 2 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-1-150-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-0-0-150-Г АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-150-В АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-250-В АЭЧА-ИУМ 00.00.000 1 148 962 Газоаналізатор водню АГ0012 ТУ 25-7352.0001 3 123 870 Датчик тиску «Сафір»-2637АС-П-02-УХЛ3.1 *(+5+80)-0,5-10кПа-42-50-1560mm-Р-Ф-І ТТ-П.0.03.005-15 1 62 046 Датчик тиску «Сафір»-2637 АС-П-02-УХЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-10,0 кПа-42-50-1250ШШ-Р-Ф-І ТТ-П.0.03.005-15 1 61 662 Блок перемикання режимів та індикації БПРІ-01/4 АС з блоком живлення 152-187-ТВ-ЦТАВ 46 32 130 Блок перемикання режимів та індикації БПРІ-01/1 АС з блоком живлення 152-187-ТВ-ЦТАВ 46 32 130 Сигналізатор течі СТ1 5-7 кгс/см2 152-185-ТВ-ЦТАВ 6 30 600 Датчик тиску «Сафір»-2160 АС-П-02- УХЛ3.1 *(+5+80)- 0,5-100kgf/cm2-42-H33-P-Ф-І ТТ-П.0.03.005-15 18 22 459 Датчик тиску «Сафір»-2150АС-П-02 УХЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-4kgf/cm2-42-H33-P-Ф-I ТТ-П.0.03.005-15 2 22 459 Датчик тиску «Сафір»-2160АС-П-02-УЗЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-40kgf/cm2-42-H33-P-Ф-І ТТ-П.0.03.005-15 1 22 459 Шляховий вимикач кулачкового типу: NOCKENSCHALTWERK -4WE Ag, код деталі -R390456 SIPOS Aktorik.Німеччина 24 18 558 Аналізатор відносної вологості Т3110 COMET System.Чехия 9 14 198 Рама УЯИШ.301211.167 УЯИШ.301211.167 9 9 036 Датчик положення поршня гідроамортизатооів TS-100 Novotechnik.Германия 62 7 848 Вольтметр DC 240 0-1ОВ FRER.Італія 40 6 896 Рама УЯИШ.301211.165 УЯИШ.301211.165 38 6 874 Рама УЯИШ.301211.169 УЯИШ.301211.169 13 5 534 Рама УЯИШ.301211.067 УЯИШ.301211.067 14 5 510 Спонукач витрат THOMAS LMG4 THOMAS.Германия 7 5 388 Термоперетворювач опору ТСП-1390-017-45 L-120 N20 D-10 ТТ-П.0.03.003-15 5 4 860 Термоперетворювач опору ТСП-1390-016 L-1201-100 D-4 ТТ-П.0.03.003-15 3 4 848 Рама УЯИШ.301211.067-01 УЯИШ.301211.067-01 2 4 133 Рама УЯИШ.301211.130 УЯИШ.301211.130 10 4 133 Перемикач пакетний ППМКП-112222/MVI У3 ТУ У31.2-14311554-062-2004 568 4 032 Рама УЯИШ.301211.171 УЯИШ.301211.171 3 2 802 Рама УЯИШ.301211.067-02 УЯИШ.301211.067-02 5 2 755 Рама УЯИШ.301211.152 УЯИШ.301211.152 1 2 582 Блок живлення SE-600-5 Mean Well.Тайвань 10 1 992 Блок живлення SE-600-15 Mean Well.Тайвань 10 1 992 Термоперетворювач опору ТСП-0690-015-80 L-620 1-80 D-6 ТТ-П.0.03.003-15 8 1 938 Термоперетворювач опору ТСП-1290-003-03 ТТ-П.0.03.003-15 12 1 848 Термоперетворювач опору ТСП-0690-015-92 L-1500 D-8 ТТ-П.0.03.003-15 1 1 626 Табло світлосигнальне ТС-2 (ТСБ) УЯИШ.468266.065-01 УЯИШ.468266.065-02 42 590

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