Підлеглі Філатова перезамовили три «smart-дерева» з роутерами по мільйону з гаком

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КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 27 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Атлантіс» елементів благоустрою на 3,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 р. мали поставити три «smart-дерева» з установкою, узгодженням, планом благоустрою навколишньої території і річною гарантією по 1,23 млн грн. за штуку. Однак 22 грудня строк поставки продовжили додатковою угодою до 26 лютого 2018 р.

Це антивандальні ліхтарі з Wi-Fi-роутером на 30-50 підключень, USB-роз’ємами для підзарядки гаджетів, акустичною системою, датчиками вуглекислого газу, температури і вологості, відео-проектором, LED-екраном, кнопкою виклику поліції, комп’ютером обслуговування, системою відеонагляду, лічильником електроенергії, інтерактивною сенсорною панеллю і таким програмним забезпеченням:

  • браузер,
  • карта міста,
  • афіша кінотеатрів, театрів,
  • фото-сервіс з можливістю завантаження в додаток instagram,
  • сервіс оцінки товарів і послуг за допомогою смаглів,
  • сервіс для маркетингових опитувань про якість продуктів, споживчих вподобань,
  • новини,
  • довідник підприємств та установ міста,
  • розділ внесення побажань для покращення міста тощо.

Ліхтарі встановлять на бул. Європейський, 1д, по вул. Січеславська Набережна, 37д та на майданчику біля фонтану по вул. Маршала Малиновського.

Нагадаємо, у липні «Розвиток Дніпро» замовило іншій фірмі встановлення за цими ж адресами таких ліхтарів трохи дешевше – по 1,22 млн грн./шт. Згодом той договір було припинено у зв’язку з неможливістю забезпечити виконання графіку поставки.

Видання «Zabeba.li» писало, що «smart-дерево» на Європейській площі хотіли урочисто ввімкнути 27 грудня, проте подію відмінили через відсутність підключення до електромережі.

Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,72 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Ідеа Груп» Ігоря Кучерявого і ПП «Кемт» Геннадія Берестка, які не знижували ціну під час аукціону.

Засновниками дніпровського «Атлантісу» є Ольга Ольховик та Олександр Лебедєв. До 2003 р. співзасновником був Володимир Вербоноль, який володіє ТОВ «Корпорація Атлантіс» із Тетяною Вербоноль і «Немо Ллк» (США), ТОВ «Саваро» із Тетяною Вербоноль, ТОВ «Право і закон» з Ольгою Кулик, ТОВ «Дніпрометал» з Ольгою Алісеєнко. Також він був помічником екс-нардепів Михайла Волинця від БЮТ і Дениса Дзензерського від «Батьківщини».

На підтвердження досвіду переможець подав такі договори:

  • із ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» від 01.11.2013 про розробку і впровадження автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ);
  • із ВАТ «Дніпрошина» від 29.05.2006 про розробку і виробництво датчиків;
  • із ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» від 14.06.2005 року про розробку і впровадження систем керування нагрівом металу в прокатному виробництві;
  • ВАТ «АК Дніпроавіа» від 15.11.2005 про модернізацію ІС «AGORA» для аеропорту Дніпра;
  • із ТОВ «Метриком» від 27.07.2004 про розробку і виробництво датчиків;
  • із ДП ДНТЦ «Дор’якість» від 16.10.2003 про розробку і впровадження систем керування випробувальним стендом, вимірювання параметрів стану дорожнього одягу.

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