Підлеглі Філатова перезамовили три «smart-дерева» з роутерами по мільйону з гаком

КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 27 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Атлантіс» елементів благоустрою на 3,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 р. мали поставити три «smart-дерева» з установкою, узгодженням, планом благоустрою навколишньої території і річною гарантією по 1,23 млн грн. за штуку. Однак 22 грудня строк поставки продовжили додатковою угодою до 26 лютого 2018 р.

Це антивандальні ліхтарі з Wi-Fi-роутером на 30-50 підключень, USB-роз’ємами для підзарядки гаджетів, акустичною системою, датчиками вуглекислого газу, температури і вологості, відео-проектором, LED-екраном, кнопкою виклику поліції, комп’ютером обслуговування, системою відеонагляду, лічильником електроенергії, інтерактивною сенсорною панеллю і таким програмним забезпеченням:

браузер,

карта міста,

афіша кінотеатрів, театрів,

фото-сервіс з можливістю завантаження в додаток instagram,

сервіс оцінки товарів і послуг за допомогою смаглів,

сервіс для маркетингових опитувань про якість продуктів, споживчих вподобань,

новини,

довідник підприємств та установ міста,

розділ внесення побажань для покращення міста тощо.

Ліхтарі встановлять на бул. Європейський, 1д, по вул. Січеславська Набережна, 37д та на майданчику біля фонтану по вул. Маршала Малиновського.

Нагадаємо, у липні «Розвиток Дніпро» замовило іншій фірмі встановлення за цими ж адресами таких ліхтарів трохи дешевше – по 1,22 млн грн./шт. Згодом той договір було припинено у зв’язку з неможливістю забезпечити виконання графіку поставки.

Видання «Zabeba.li» писало, що «smart-дерево» на Європейській площі хотіли урочисто ввімкнути 27 грудня, проте подію відмінили через відсутність підключення до електромережі.

Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,72 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Ідеа Груп» Ігоря Кучерявого і ПП «Кемт» Геннадія Берестка, які не знижували ціну під час аукціону.

Засновниками дніпровського «Атлантісу» є Ольга Ольховик та Олександр Лебедєв. До 2003 р. співзасновником був Володимир Вербоноль, який володіє ТОВ «Корпорація Атлантіс» із Тетяною Вербоноль і «Немо Ллк» (США), ТОВ «Саваро» із Тетяною Вербоноль, ТОВ «Право і закон» з Ольгою Кулик, ТОВ «Дніпрометал» з Ольгою Алісеєнко. Також він був помічником екс-нардепів Михайла Волинця від БЮТ і Дениса Дзензерського від «Батьківщини».

На підтвердження досвіду переможець подав такі договори:

із ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» від 01.11.2013 про розробку і впровадження автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ);

із ВАТ «Дніпрошина» від 29.05.2006 про розробку і виробництво датчиків;

із ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» від 14.06.2005 року про розробку і впровадження систем керування нагрівом металу в прокатному виробництві;

ВАТ «АК Дніпроавіа» від 15.11.2005 про модернізацію ІС «AGORA» для аеропорту Дніпра;

із ТОВ «Метриком» від 27.07.2004 про розробку і виробництво датчиків;

із ДП ДНТЦ «Дор’якість» від 16.10.2003 про розробку і впровадження систем керування випробувальним стендом, вимірювання параметрів стану дорожнього одягу.

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