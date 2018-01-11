НАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в Яремче

Національне антикорупційне бюро України підозрює першого заступника прокурора Івано-Франківської області Володимира Торованина у декларуванні недостовірної інформації. Про це написало видання «Курс».

Кримінальне провадження було відкрито у червні минулого року. В подальшому після звернення до правоохоронців громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», до справи були долучені додаткові матеріали та проведено обшук у будинку Торованина.

«Автомайдан» з’ясував, що один з двох задекларованих прокурором будинків у місті Яремче насправді є готелем під назвою «Садиба Бойківчанка».

Згідно з інформацією туристичних сайтів, цей готель побудовано у 2008 році, містить 7 номерів різного класу. Вартість проживання коливається від 500 до 1000 грн. на добу в залежності від класу номера та сезону відпочинку. Додатковими послугами, які забезпечують господарі, є сауна та організація екскурсій.

Громадська організація з’ясувала, що підприємницьку діяльність у готелі веде дружина прокурора Оксана Торованин. Активіст ГО спробував забронювати номер, і йому надіслали номер карти, куди треба було здійснити передоплату, на ім’я дружини першого заступника прокурора області. Згідно з декларацією вона є начальником управління праці та соцзахисту населення виконкому Яремчанської міськради, і відповідно, як держслужбовець, не має права вести бізнес.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що щоденний дохід від здачі номерів у житловому будинку Торованина становить 3500 грн., щомісячний – близько 100 тис грн., щорічний – 1,2 млн грн.

Детективи НАБУ підозрюють, що Володимир Торованин міг відчужити або передати не задекларовані кошти на користь сторонніх осіб чи сховати у банківських комірках, відкритих на підставних осіб, а можливо, вкласти ці кошти в нерухоме та рухоме майно, яке оформлено на друзів чи знайомих.

Під час обшуків правоохоронці вилучили з будинку Торованина відеореєстратор, зарядний пристрій до нього, інструкцію з паролем та логіном. Детективи НАБУ просили накласти арешт на це майно, яке може довести, що один з житлових будинків використовувався родиною Торованина як готель і приносив не задекларований додатковий прибуток. Суд задовольнив клопотання.

Згідно з декларацією Торованина за 2016 рік, його річний дохід, дружини та сина, який теж працює в прокуратурі, разом склав 559 тис грн. (переважно зарплатня). Щодо нерухомого майна, то у власності прокурора і його родини є квартира в Івано-Франківську площею 97 кв м, 4 земельні ділянки у селі Суходіл загальною площею 26 соток, 4 ділянки у м. Яремче площею 20 соток та 2 будинки в Яремче 334 кв м та 229 кв м, один з яких використовується для підприємницької діяльності.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Корупція, НАБУ, Прокуратура