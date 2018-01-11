НОВИНИ

11.01.2018

Вироки по «групі Курченка»

Прокуратура хоче відібрати у чиновника часів Черновецького приміщення фонтану на Хрещатику

Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому

Підлеглі Філатова перезамовили три «smart-дерева» з роутерами по мільйону з гаком

НАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в Яремче

РАЕС розіграла третину мільярда за допомогою фірми з орбіти екс-начальника «Енергоатому»

Газові фірми Януковича-молодшого перейшли під контроль вугільного барона Кононенка

Депутат Фастівської міськради не задекларував нерухомість і бізнес в Україні та Болгарії

«Аваківець» за два дні протизаконно задрав на 20% ціну газу для освітян Миколаївщини

10.01.2018

«Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну

Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Газові фірми Януковича-молодшого перейшли під контроль вугільного барона Кононенка

11 Січня 2018

ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин» та ТОВ «Міжрегіональна газова компанія», які раніше належали структурам Олександра Януковича, перейшли під контроль Віталія Кропачова.

Про це пише «Олігарх».

Фірма «МГК» в 2011-2013 роках отримала спецдозволи на користування п’ятьма газоносними площами в Харківській та Луганській областях. Мова йде про Нижньортищевське, Сиротинське, Золотаревське, Сербське і Бараніковське родовища. Перші чотири родовища фірмі передала шахта ім. Засядько.

«РТС» отримала в 2011 році спецдозволи на роботи на Південно-Євгеніївській та Чабановській площі, що знаходяться неподалік лінії фронту в Луганській області.

За часів Януковича фірми «РТС» та «МГК» були оформлені на тодішнього депутата Донецької міськради Едуарда Слинько, який раніше очолював компанію «МАКО» президентського сина Олександра Януковича. Він нині переховується від правоохоронців за кордоном.

Після зміни влади обидві фірми були переписані на кіпрську «IGC Holding Limited. А в кінці минулого листопада власником стала інші компанія з Кіпру –  «Ікслеймер Велью лтд». Її бенефіціаром вказаний Роман Соломський, який прописаний в Донецькій області в місті Торез (нині місто Чистякові, не підконтрольне українській владі – «НГ»).

Після зміни власника «МГК» перереєстрували за новою адресою – Київ, вул. Хмельницького 26, офіс 408. В цьому ж будинку знаходиться офіс бізнесмена Віталія Кропачова, якого ЗМІ називають представником в енергетичному секторі першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

«Ікслеймер Велью лтд» є власником ТОВ «Енергетична компанія «Укргідроенерго», якого раніше володіла дочка Кропачова – Юлія, а директором був згаданий Соломський. Як і останній, Кропачов також родом із Тореза.

Після зміни власників «МГК» та «РТС» офіційно об’єднали в групу компаній «IGC Group».

Від «Наших грошей»

Раніше стало відомо, що чверть акцій вуглезбагачувальних фабрик «Україна» та «Росія», яким володіло ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, перейшли під контроль ТОВ «Укрдонінвест» Юлії та Віталія Кропачових. Рештою акцій цих двох фабрик досі формально володіє «ДРФЦ», яке офіційно належить вірґінському офшору «Сароне холдінгс лімітед» (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру). Воно також значиться власником 100% акцій ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська», однак ЗМІ пишуть, що ця фабрика теж перейшла у володіння структур Кропачова.

В кінці 2015 року Державна служба геології та надр намагалася анулювати ліцензію «МГК на Нижньортищевське родовище через невиконання фірмою зобов’язань по графіку робіт. Але рішення про анулювання дозволу було відмінено за допомогою суду. В жовтні цього року Держгеонадра знову зупинило дію спецдозволів «МГК», після чого у компанії змінився власник.

Група «IGC Group» вказала своєю адресою вул. Хмельницького 26 в Києві.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.01.2018

Дніпро Підлеглі Філатова перезамовили три «smart-дерева» з роутерами по мільйону з гаком

І-Франк НАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в Яремче

Рівне РАЕС розіграла третину мільярда за допомогою фірми з орбіти екс-начальника «Енергоатому»

Київщина Депутат Фастівської міськради не задекларував нерухомість і бізнес в Україні та Болгарії

Миколаїв «Аваківець» за два дні протизаконно задрав на 20% ціну газу для освітян Миколаївщини

10.01.2018

Львів «Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

Миколаїв «Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

Тернопіль Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

Донецьк За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Полтава Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

09.01.2018

Київ «Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Харків «Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

Київ «Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Донецьк Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

05.01.2018

Київ Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ