Депутат Фастівської міськради не задекларував нерухомість і бізнес в Україні та Болгарії

Депутат Фастівської міської ради Олександр Федун не вніс у декларацію майно у Болгарії, фірму в Україні та її представництво у Болгарії, а також низку громадських організацій, які співзаснував. Про це свідчать витяги з майнового та бізнесового реєстрів України та Болгарії.

Так, у Болгарії Федун володіє апартаментами площею 76 кв.м на курорті Золоті піски, на другому поверсі Club Paradise Park у м. Варна. Про це свідчить витяг із реєстру нерухомості Болгарії.

Апартаменти Федун придбав у вересні 2014 року, заплатив 107,5 тис болгарських левів – еквівалент 50 тис. євро. Там же прописана і дружина Федуна Анна Волочаєва.

У жовтні 2014 Олександр Федун і його дружина Анна Волочаєва зареєстрували за адресою апартаментів у Болгарії торгове представництво фірми «Фастів автотранс». Про що свідчить витяг із бізнесового реєстру Болгарії.

В Україні родина Федунів, зокрема, й Олександр Федун, значиться співвласником українського ТОВ «Фастів-автотранс», яке обслуговує автомаршрути в напрямку міста Фастова та має філію в Ірпені Київської області.

Також Олександр Федун значиться співзасновником громадських організацій «Футбольно-спортивний клуб Динамо-Фастів», «Спортивний клуб «Унава», «Спілка автотранспортників Фастова». Співвласником цих юросіб Федун значився і 31 грудня 2016 року, тож мав вказати у декларації за той рік. Адже, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта декларування, його організаційно-правової форми, коду ЄДРПОУ, частки у капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні. Також в декларації мають бути юрособи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

Все це відсутнє в декларації депутата Федуна. Він лише зазначив 3,3 тис грн заробітної плати, отриманої за сумісництвом у ТОВ «Фастів-Автотранс».

Матеріал підготовлений за підтримки сайту «Bivol.bg» та Центр у з дослідження корупції і організованої злочинності ( OCCRP )

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