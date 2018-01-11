«Аваківець» за два дні протизаконно задрав на 20% ціну газу для освітян Миколаївщини

КУ «Баштанський районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» Баштанської районної ради Миколаївської області 2 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Укртранссервіс-Груп» природного газу на 2,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу за підсумками аукціону на 2018 рік замовили 266 тис куб. м газу по 8 475 грн. за тисячу кубометрів.

Це на чверть дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 733 грн. за тисячу кубометрів.

Однак уже через день, тобто 3 січня обсяг закупівлі зменшили додатковою угодою до 244 тис куб. м, а ціну підняли до 9 230 грн. Підставою для цього нібито стало підвищення ціни на природний газ на ринку.

Наступного дня, 4 січня до договору ще раз внесли зміни з тієї ж причини. Обсяг поставки зменшився до 220 тис куб. м, а ціна підвищилась до 10 250 грн., що лише на 5% нижче від прайсу «Нафтогазу».

Таким чином, за два дні ціна газу за контрактом зросла на 20%. Якби «Укртранссервіс-Груп» одразу прийшов на торги з остаточною ціною, він програв би усім суперникам, включно зі збутовим підрозділом «Миколаївгазу».

Таке підняття ціни передбачено тендерним законодавством. Дозволяється підіймати ціну товару на 10% при наявності відповідних ринкових коливань. Однак у перші три дні після Нового року подібних подій не відбувалось. І замовник не оприлюднив підтверджуючі довідки щодо таких змін ринкової ціни газу.

Ціна угоди була на 20% нижча за очікувану вартість закупівлі у 2,81 млн грн.

Конкурентами стали ТОВ «АС», ТОВ «Укр Газ Ресурс» і ТОВ «Миколаївгаз збут».

Харківський «Укртранссервіс-Груп» зі статутним капіталом 5 тис грн. був створений у липні 2015 року. Він належить екс-голові Дергачівської райдержадміністрації Миколі Веретейнікову та його екс-заступниці на цій посаді Катерині Каратаєвій. Веретейніков був призначений головою РДА у травні 2014 року в. о. президента Олександром Турчиновим («Народний фронт»). Восени того ж року він висувався у нардепи, нарікаючи у своїй передвиборчій програмі на високі ціни на газ для населення внаслідок передачі енергетичної та газової сфер у приватні руки.

Веретейніков також володіє ТОВ «Моноліт» разом з екс-нардепом від «Батьківщини» Віталієм Даніловим, помічником якого він був під час 6 скликання парламенту. Данілов є бізнес-партнером нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького по ТОВ «Сахалінське», а того у свою чергу називають довіреною особою міністра МВС Арсена Авакова. За часів Януковича Данілов очолив харківську організацію «Батьківщини» після того, як її тодішній голова Аваков був змушений тікати від кримінальної справи до Італії.

На місцевих виборах 2015 року Каратаєва йшла у Харківську облраду від «Батьківщини».

Усього з серпня 2016 року «Укртранссервіс-Груп» отримав підрядів на 225,90 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Нафтогаз, Паливо