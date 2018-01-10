За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

10 Січня 2018
(додано дані про ціну вуглезбагачення за часів Януковича)
ДП «Селидіввугілля» 28 грудня уклало дві угоди про послуги щодо збагачення вугілля на загальну суму 116,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У 2018 році ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» і ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» перероблять кожне по 400 тис т вугілля Г(Г1) 0-100 і ДГ 0-200 зольністю 40-50% по 145 грн. за тонну. Вугільний концентрат після збагачення повинен мати зольність не більше 28%.
Це новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. У листопаді ДП «Лисичанськвугілля» замовило ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» (раніше – «Комсомольська») переробку по 99 грн./т, що майже в півтора рази дешевше від теперішньої договірної ціни.
Саме ж «Селидіввугілля» у грудні 2016 року замовляло аналогічні послуги нинішнім підрядникам у півтора рази дешевше – по 95 грн./т.
В 2015 році «Селидіввугілля» замовляло вуглезбагачення по 56 грн./т фабрикам «Росія» і «Україна».
За часів Януковича «Селидіввугілля» замовляло послуги по 39,8 грн./т. у Асоціації «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр», яка і контролювала вищевказані фабрики.
Деяким іншим шахтоуправлінням вдавалось замовляти ці послуги ще дешевше. Наприклад, «Орджонікідзевугілля» платило за збагачення вугілля по 32 грн./т фабриці «Вуглегірська», яка не входила в «ДРФЦ».
Таким чином нинішня ціна вуглезбагачення 145 грн./т у 3,6 раза перевищує ціну, яку «Селидіввугілля» за часів Януковича платило попереднім власникам фабрик «Росія» і Україна».
Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що ВП «Шахта «Україна» та ВП «Шахта «Котляревська» (раніше – «Росія») являють собою єдиний технологічний комплекс із відповідними збагачувальними фабриками. Існуючі конвеєрні лінії шахт дозволяють транспортувати рядове вугілля лише на ці фабрики, а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.
Чверть акцій фабрик «Україна» і «Росія» належить ТОВ «Укрдонінвест» Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.
Рештою акцій цих двох фабрик досі формально володіє ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, яке належить вірґінському офшору «Сароне холдінгс лімітед» (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру). Воно також значиться власником 100% акцій ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська», однак ЗМІ пишуть, що вона теж перейшла у володіння структур Кропачова.
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