Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

Кременчуцькі школи перерахували тисячі гривень за юридичні послуги фізичній особі-підприємцю Марині Безус. Про це повідомляє громадська організація «Кременчуцький антикорупційний центр».

Згідно з даними Єдиного порталу використання публічних коштів «E-data», у вересні-грудні 2017 року школи Кременчука перерахували Безус 145 тис грн.

Причому, як з’ясував центр, адвокат обслуговувала усі шкільні навчальні заклади міста, починаючи із загальноосвітньої школи № 1 та закінчуючи школою №31 (усього шкіл у місті 28).

З кожним навчальним закладом було укладено угоду, предметом якої було надання юридичних та консультаційних послуг. Вартість кожної угоди склала 5000 грн., за винятком двох шкіл (№ 8 та №17), яким послуги обійшлися по 7500 грн.

Крім заняття підприємницькою діяльністю, адвокат Безус є одним із засновників та працює у ТОВ «Юртрансервіс», де співзасновником та керівником значиться депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун.

«Виходить так, що директори усіх 28 навчальних закладів серед усіх юристів Кременчука обрали одну й ту саму особу, яка, за дивною випадковістю, працює з міським депутатом», – написали активісти центру.

Вони також звернули увагу, що існує Департамент освіти виконкому зі своїми спеціалістами, а однією з функцій департаменту є організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої освіти в місті. Тому доцільність укладання договорів з ФОПом викликає сумніви.

Крім того, згідно з даними «E-data», Марина Безус за свої юридичні послуги отримала по 25 тис грн. від двох парків: КЗКіВ «Міський сад» і КЗКіВ «Парк Крюківський».

Від «Наших грошей»:

У Кременчуцькій міськраді Олександр Плескун представляє партію «Рідне місто» та очолює комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Крім того, Плескун є членом наглядової ради в ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», маючи частку в статутному капіталі у розмірі 0,002%.

Третім співзасновником ТОВ «Юртрансервіс» є мешканець Москви Павло Приходько, який також володіє київським ПП «Дельта-3».

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