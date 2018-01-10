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Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

10 Січня 2018

Людмила Галіян

Суддя Апеляційного суду Тернопільської області Людмила Галіян задекларувала як житловий будинок готель неподалеку курорту «Буковель» і не вказала жодних доходів від цього бізнесу за останні роки.

Про це пише проект «Prosud».

Житловий будинок площею 166 кв м розташований в селі Татарів (кліматичний курорт, входить до Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. – «НГ») розташований за 13 кілометрів від гірськолижного курорту «Буковель».

Власником будинку з 2011 року є чоловік судді Людмили Галіян – Ігор Козак. До осені 2016 року він 23 роки також працював суддею Апеляційного суду Тернопільської області і був звільнений за власним бажанням.

Готель чоловіка судді Галіян

Задекларований суддею житловий будинок насправді є функціонуючим готелем. Цей двохповерховий котедж на 8-11 місць, з сауною, альтанкою та мангалом приймає гостей цілий рік, втім жодного доходу від цієї діяльності в деклараціях суддя не вказала.

Декларування маєтку як жилого будинку та використання його як садиби для туристів – є типовим способом приховання доходів та факту здійснення підприємницької діяльності, що заборонено держслужбовцям.

Будинок Галіян в Великих Гаях

Сама суддя Людмила Галіян володіє будинком площею 234 кв м у селищі Великі Гаї в передмісті Тернополя та квартирою площею 49 кв м у самому Тернополі.

Згідно декларацій, в 2013-2016 роках суддівське подружжі Галіян і Козак отримало дохід 2,26 млн грн.

У жовтні 2017 року Ігор Козак став власником автомобіля Hyundai Santa FE 2008 року випуску, який обійшовся йому лише в 49 тис грн. На ринку такий автомобіль пропонують за $12 тис, або 336 тис грн.

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