«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів

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10 Січня 2018

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 27 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про постачання природного газу на 139,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На період із грудня 2017 року по грудень 2018 року замовили 14,08 млн куб. м газу по 9 900 грн. за кубометр.

Це на 0,2% дешевше від грудневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 9 918 грн./тис куб. м.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 140,77 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Укргазпродакшн», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Раніше «Енерджі Трейд Груп» було записано на Євгена Бугу, на якого записана низка фірм, що мають підряди «ОГХК», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і ДП «НАЕК «Енергоатом». У перших двох держкомпаніях на керівних посадах працював Руслан Журило, тоді як «Енергоатом» знаходиться під впливом екс-нардепа Миколи Мартиненка. Журило і Мартиненко проходять по одній кримінальній справі НАБУ щодо розкрадань у «СхідГЗК».

Нині «Енерджі трейд груп» зареєстровано на киянина Олексія Бондаренка, директором є Олексій Кравець. Адреса фірми також нова – тепер вона зареєстрована у провулку Рильському, 4 у Києві. Це так званий «офіс Юри Єнакіївського». Будівля раніше належала «Родовід банку», і там був офіс нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Але у 2016 році права на будівлю заявив Василь Данилів – газовий бізнесмен, якого звинувачували в замовленні вбивства ключового свідка у справі про розкрадання коштів у «Родовід-банку».

Усього з 2009 року «Енерджі Трейд Груп» виграла тендерів на 2,09 млрд грн., з яких 1,94 млрд грн. – у «СхідГЗК» та «ОГХК».

Власником дніпровського «Укргазпродакшну» зі статутним капіталом 2 тис грн. є Віталій Анатолійович Катрага з Боярки Київської області. Особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від ВО «Батьківщина» Ігоря Скосара.

Номер телефону фірми 067 5201919 використовує кіровоградське ТОВ «Екоенергосервіс» Руслана Валерійовича і Тімура Валерійовича Лаврінових. Останній раніше володів нині ліквідованим ТОВ «Теплоенергоконтакт» з Олександрії Кіровоградської області з місцевими жителями Володимиром Медведєвим і Володимиром Самінським та черкащанином Ігорем Береславським.

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