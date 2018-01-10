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«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»

10 Січня 2018

ПАТ «КБ «Приватбанк» в липні 2017 року за результатами тендеру уклав низку угод на постачання банківських карток на 73,27 млн грн. Звіт про закупівлю був оприлюднений в «Прозорро» лише 4 січня 2018 року.

За картки різних видів з магнітною смугою ТОВ «Поллі-сервіс» отримає 50,20 млн грн. За дуальні картки з PayPass банк заплатить 22,70 млн грн. ТОВ «Пластик карта». Ще 0,37 млн грн. отримає ТОВ «Компанія «Спекл» за локальні картки.

Одними з найдорожчих вийшли картки Master card Debit PayPass від «Пластик карти» – по 171,50 грн за штуку при загальному тиражі 100 тисяч екземплярів.

Торік інші державні банки замовляли такі картки по іншим цінам.

«Ощадбанк» замовляв картки Master card Debit PayPass у той самої «Пластик карти» по ціні від 69 до 199 грн в залежності від тиражу. Найдорожче ці картки коштували при виготовленні до 500 екземплярів, дешевше 70 гривень картки обходились при замовленні від 70 тис штук.

«Укрексімбанк» замовив у ПП – фірма «Мрія 2000» 100 тисяч карток Master card Debit PayPass по 27,30 грн., що у шість разів дешевше від тендерної ціни «Приватбанку».

Бенефіціарами ТОВ «Підприємство «Пластик карта» є Костянтин Куклєв, прописаний в Дубаї (ОАЕ), киянин Юрій Ткаченко і Михайло Ілько з Ужгороду.

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