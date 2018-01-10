НОВИНИ

10.01.2018

«Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну

Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»

«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів

09.01.2018

Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів

Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»

«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Мін’юст оплачує по $50 київське таксі британських юристів, що захищають Україну від Коломойського

«Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

10 Січня 2018

Адміністрація Миколаївського морського порту 27 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гідробуд Україна» будівництво причалу №8 за 379,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року збудують причал і виконають днопоглиблювальні роботи в загальному обсязі 73 753 куб. м, у тому числі 35 253 куб. м – під конструкцію причалу та 38 500 куб. м – для формування відкосу на операційній акваторії. Відстань від причалу №8 до підводного відвалу ґрунту №ХІ складає 15 км.

Будівельні роботи на 73% вартості договору виконає субпідрядник ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс», а днопоглиблення на 23% – ТОВ «Ван Оорд Україна». Таким чином, на днопоглиблення припадає близько 87,38 млн грн., а отже, воно може коштувати 1 185 грн./куб. м. Це вчетверо дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики останніми роками та навіть за часів Януковича.

Решта 4% ціни угоди піде на послуги генпідрядника, підводно-технічні роботи від ТОВ «Інія» і влаштування мереж зв’язку від ТОВ Компанія «Планета-Юг».

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільшу суму в 82,81 млн грн. відписали на металеві шпунти PU 32 із сталі S 355 GP по 32 637 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 23,74 млн грн. відведено на металеві палі діаметром 820х12 мм довжиною 24 м і 19,5 м по 6 432 грн./м. У перерахунку через густину сталі ціна складає близько 27 086 грн./т. У липні на тендері ДП «Адміністрація морських портів України» щодо причалу Одеського морпорту труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/кв. мм діаметром 820х14 мм коштували дорожче – 38 337 грн./т.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 16-17 тис грн./т, що відповідає ринковим цінам.

Антикорозійне покриття Pikoltar SS виробництва «Zetagi» (Італія) замовили по 369 грн./кг.

Пісок природний рядовий на 25,25 млн грн. купили по 250 грн./куб. м, що дорожче ринку.

Гарантійний строк становить десять років, а забезпечення виконання договору – 2,5%.

На заробітну плату піде 3,59 млн грн., тобто 0,9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,3% – 1,25 млн грн.

Пропозиція переможця була на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом стало миколаївське ТОВ «Південьтрансбуд» Марини Коваленко на чолі з Миколою Курочкою, яке на тендері щодо будівництва «Траси здоров’я» було субпідрядником ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Столичний «Гідробуд Україна» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Олені Чарченко, директором є Ігор Васильович Толстих. Фірма приходила на вищезгадані торги щодо причалу морпорту Одеси, але тоді її не допустили до аукціону.

Головного субпідрядника «БК «Промбудсервіс» з Одещини записано на кіпрську компанію «Френвер Файненс Лімітед» («Frenver Finance Limited»). Зараз директором є Олексій Белосохов, а до того ним був Валерій Дробінко, з яким вони деякий час чергувалися. Фірма вигравала у «Ростдорстрою» тендери Одеської міськради щодо капремонту Хаджибейського лиману.

Інший субпідрядник «Ван Оорд Україна» належить компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.01.2018

Львів «Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

Миколаїв «Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

Тернопіль Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

Донецьк За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Полтава Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

09.01.2018

Київ «Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Харків «Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

Київ «Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Донецьк Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

05.01.2018

Київ Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Луганськ Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Донецьк Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

Дніпро У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Черкаси Топ-10 черкаських тендерів минулого року

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ