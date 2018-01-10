«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

Адміністрація Миколаївського морського порту 27 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гідробуд Україна» будівництво причалу №8 за 379,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року збудують причал і виконають днопоглиблювальні роботи в загальному обсязі 73 753 куб. м, у тому числі 35 253 куб. м – під конструкцію причалу та 38 500 куб. м – для формування відкосу на операційній акваторії. Відстань від причалу №8 до підводного відвалу ґрунту №ХІ складає 15 км.

Будівельні роботи на 73% вартості договору виконає субпідрядник ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс», а днопоглиблення на 23% – ТОВ «Ван Оорд Україна». Таким чином, на днопоглиблення припадає близько 87,38 млн грн., а отже, воно може коштувати 1 185 грн./куб. м. Це вчетверо дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики останніми роками та навіть за часів Януковича.

Решта 4% ціни угоди піде на послуги генпідрядника, підводно-технічні роботи від ТОВ «Інія» і влаштування мереж зв’язку від ТОВ Компанія «Планета-Юг».

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільшу суму в 82,81 млн грн. відписали на металеві шпунти PU 32 із сталі S 355 GP по 32 637 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 23,74 млн грн. відведено на металеві палі діаметром 820х12 мм довжиною 24 м і 19,5 м по 6 432 грн./м. У перерахунку через густину сталі ціна складає близько 27 086 грн./т. У липні на тендері ДП «Адміністрація морських портів України» щодо причалу Одеського морпорту труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/кв. мм діаметром 820х14 мм коштували дорожче – 38 337 грн./т.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 16-17 тис грн./т, що відповідає ринковим цінам.

Антикорозійне покриття Pikoltar SS виробництва «Zetagi» (Італія) замовили по 369 грн./кг.

Пісок природний рядовий на 25,25 млн грн. купили по 250 грн./куб. м, що дорожче ринку.

Гарантійний строк становить десять років, а забезпечення виконання договору – 2,5%.

На заробітну плату піде 3,59 млн грн., тобто 0,9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,3% – 1,25 млн грн.

Пропозиція переможця була на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом стало миколаївське ТОВ «Південьтрансбуд» Марини Коваленко на чолі з Миколою Курочкою, яке на тендері щодо будівництва «Траси здоров’я» було субпідрядником ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Столичний «Гідробуд Україна» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Олені Чарченко, директором є Ігор Васильович Толстих. Фірма приходила на вищезгадані торги щодо причалу морпорту Одеси, але тоді її не допустили до аукціону.

Головного субпідрядника «БК «Промбудсервіс» з Одещини записано на кіпрську компанію «Френвер Файненс Лімітед» («Frenver Finance Limited»). Зараз директором є Олексій Белосохов, а до того ним був Валерій Дробінко, з яким вони деякий час чергувалися. Фірма вигравала у «Ростдорстрою» тендери Одеської міськради щодо капремонту Хаджибейського лиману.

Інший субпідрядник «Ван Оорд Україна» належить компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди).

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