НОВИНИ

10.01.2018

«Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну

Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»

«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів

09.01.2018

Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів

Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»

«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Мін’юст оплачує по $50 київське таксі британських юристів, що захищають Україну від Коломойського

«Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

«Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

10 Січня 2018

Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня за результатами тендеру замовила ПП «Рома» поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на 240,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 314 км:

  • М-10 Львів – Краковець км 8+348 – км 70+446,
  • Транспортна розв’язка на км 9+870 автодороги М-10 Львів – Краковець,
  • Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 89+514 – км 114+232, км 123+014 – км 160+363,
  • Під’їзд до м. Львова від автодороги М-06 Київ – Чоп км 0+000 – км 5+690,
  • Р-40 Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня км 0+000 – км 38+053,
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська км 128+125 – км 190+674,
  • Т-14-08 Угринів – Хоробрів км 0+000 – км 8+000,
  • Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 0+000 – км 69+810.

За кошторисом, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщиною 50 мм без розламування та обрубування країв коштує 282-329 грн./кв. м. Кількома днями раніше Тернопільська САД замовила його ТОВ «Авакс Проф» принаймні удвічі дешевше – по 52-110 грн./кв. м.

За підсумковою відомістю, асфальтобетони щільний дрібнозернистий типу А марки 1 та пористий дрібнозернистий марки 1 замовили по 1 700 грн./т без ПДВ і доставки. У жовтні на тендері Волинської САД перший вид коштував на 13% дешевше – 1 500 грн./т. Зараз у відкритих джерелах його можна знайти у продажу за ціною від 1 377 грн./т.

Сіль із невідомими характеристиками замовили по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати. Це відповідає середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

Ціни піску природного рядового у 83-170 грн./куб. м та імпортних скляних кульок у 28 тис грн./т без ПДВ і доставки відповідають ринку та іншим тендерам.

На заробітну плату піде 7,89 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 3,29 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 241,12 млн грн.

Єдиним конкурентом було ДочП «Львівський облавтодор», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Власником і директором «Рома» зі статутним капіталом 100 грн. є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». Усього з 2011 року фірма отримала державних підрядів на 918,07 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.01.2018

Львів «Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

Миколаїв «Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями

Тернопіль Сім‘я суддів приховала доходи від туристичного бізнесу в Карпатах

Донецьк За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази ціну збагачення вугілля (додано)

Полтава Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги

09.01.2018

Київ «Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Харків «Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

Київ «Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Донецьк Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

05.01.2018

Київ Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Луганськ Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Донецьк Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

Дніпро У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Черкаси Топ-10 черкаських тендерів минулого року

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ