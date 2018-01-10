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«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну

10 Січня 2018

ДП «НАЕК «Енергоатом» 28 грудня уклало угоду з компанією «Weir Power & Industrial France» (Франція) про поставку запасних частин на 4,55 млн євро, або близько 151,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У квітні-травні 2019 року поставлять 3 850 шт. запчастин до імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора для енергоблоків №1-2 Хмельницьої АЕС та №4-6 Запорізької АЕС.

Поставка здійснюється на умовах FCA завод у Франції. Передбачено аванс 40% за кожну з трьох партій протягом 45 днів після надання інвойсу. Гарантійний строк становить рік після монтажу або півтора роки після поставки.

Найдорожчими є вузли сильфона поз.500 кр.№0.86.0346.000 по 52 700 євро, або близько 1,79 млн грн. за штуку. У грудні 2016 року «Енергоатом» замовив їх у ПП «Інкла-Київ» на 27% дорожче – по 2,28 млн грн./шт.

Сильфони поз.501 кр.№1.86.0337.000 коштують по 3 516 євро, або близько 119 тис грн. за штуку. Це на 28% дешевше від ціни від «Інкла-Київ» у 153 тис грн./шт.

Однак під час закупівлі річної давнини через посередника аванс складав 30%, а поставка передбачалась на умовах DDP склад Рівненської АЕС у Вараші на Рівненщині.

На відміну від DDP, при FCA продавець має очистити вантаж лише від експортних мит, а покупець оплачує імпортні мита, проходження митниці, транспортування, відвантаження і завантаження товару, транзитні витрати тощо. Таким чином, умови DDP є вигіднішими для замовника, а FCA – для постачальника.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Нагадаємо, раніше «Енергоатом» купував запчастини французького виробника «Weir Power & Industrial France» (бренд Sebim) в української фірми-дилера «Інкла-Київ» Мілоша Вукобратовича. Єдиним конкурентом останньої на торгах традиційно виступала її ж материнська компанія – австрійська «Inkla Trading & Engineering GmbH».

 

Найменування Товару Технічні характеристики Ціна, євро за шт.
Вузол сильфона поз.500 кр.№0.86.0346.000 52 700
Вузол сильфона поз.500 кр.№0.86.0346.000 52 700
Вузол сильфону поз.500 кр.№0.86.0336.000 52 700
Вузол сильфону поз.500 кр.№0.86.0336.000 52 700
Вузол сильфону поз.500 кр.№0.86.0336.000 52 700
Вузол сильфона поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфона поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфону поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфону поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфону поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфону поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфону поршня поз.502 кр.№1.06.0309.000 17 062
Вузол сильфона детекторної головки поз.514 кр.№1.06.0309.000 13 543
Вузол сильфона детекторної головки поз.514 кр.№1.06.0309.000 13 543
Вузол сильф.дет.гол. поз.514 кр.№1.06.0309.000 13 543
Вузол сильф.дет.гол. поз.514 кр.№1.06.0309.000 13 543
Вузол сильф.дет.гол. поз.514 кр.№1.06.0309.000 13 543
Вузол сильфона голки поз.503 кр.№1.06.0529.000 7 625
Вузол сильфона голки поз.503 кр.№1.06.0529.000 7 625
Вузол сильф. голки поз.503 кр.№1.06.0309.000 7 625
Вузол сильф. голки поз.503 кр.№1.06.0309.000 7 625
Вузол сильф. голки поз.503 кр.№1.06.0309.000 7 625
Вузол сильф. голки поз.503 кр.№1.06.0309.000 7 625
Сильфон в зборі поз.501 кp.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон в зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон у зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон у зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон у зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон у зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон у зборі поз.501 кр.№3.26.0047.000 6 592
Сильфон поз.501 кр.№1.86.0337.000 3 516
Сильфон поз.501 кр.№1.86.0337.000 3 516
Сильфон поз.501 кр.№1.86.0337.000 3 516
Сильфон поз.501 кр.№1.86.0337.000 3 516
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Графітове ущільнення поз.1971 кр.№0.86.0336.000 1 405
Диск поз.5 кр.№1.06.0309.000 1 384
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Г рафітове ущільнення поз.1957 кр.№0.86.0336.000 1 301
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0346.000 1 120
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0346.000 1 120
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0336.000 1 120
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0336.000 1 120
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0336.000 1 120
Графітове опорне кільце поз.22 кр.№0.86.0336.000 1 120
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Графітове ущільнення поз.1972 кр.№0.86.0346.000 799
Фільтр поз.28 кр.№1.06.0529.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06.0529.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06,0309.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06.0309.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06,0309.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06,0309.000 754
Фільтр поз.28 кр.№1.06,0309.000 754
Графітове опорне кільце поз.21 кр.№0.86.0346.000 603
Графітове опорне кільце поз.21 кр.№0.86.0346.000 603
Графітове опорне кільце поз.21 кр.№0.86.0336.000 603
Графітове опорне кільце поз.21 кр.№0.86.0336.000 603
Графітове опорне кільце поз.21 кр.№0.86.0336.000 603
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0529,000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0529.000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0309.000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0309.000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0309.000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0309.000 508
Графітове опорне кільце поз.53 кр.№1.06.0309.000 508
Поворотна пружина поз.23 кр.№0.86.0346.000 476
Поворотна пружина поз,23 кр.№0.86.0346.000 476
Поворотна пружина поз.23 кр.№0.86.0336.000 476
Поворотна пружина поз.23 кр.№0.86.0336.000 476
Поворотна пружина поз.23 кр.№0.86.0336.000 476
Поворотна пружина поз.23 кр.№0.86.0336.000 476
Графітове ущільнення поз.1947 кр.№1.06.0529.000 411
Графітове ущільнення поз,1947 кр.№1.06.0529.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06,0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06.0309.000 411
Графітове ущільнення поз. 1947 кр.№1.06.0309.000 411
Суппорт двійний 3/8 поз.511 кр.№0.76.0445.000 410
Суппорт двійний 3/8 поз.511 кр.№0.76.0445.000 410
Суппорт двійний 3/8 поз.511 кр.№0.76.0445.000 410
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0529.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0529.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове ущільнення поз.1934 кр.№1.06.0309.000 404
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0529.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0529.000 378
Суппорт одинарний 3/8 поз.521 кр.№0.76.0445.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0309.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0309.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0309.000 378
Суппорт одинарний 3/8 поз.521 кр.№0.76.0445.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0309.000 378
Графітове опорне кільце поз.18 кр.№1.06.0309.000 378
Суппорт одинарний 3/8 поз.521 кр.№0.76.0445,000 378
Графітове опорне кільце поз. 18 кр.№1.06.0309.000 378
Графітове опорне кільце поз. 18 кр.№1.06.0309.000 378
Диск поз.5 кр.№3.26.0047.000 366
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0529.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0529.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.62 кр.№1.06.0309.000 364
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06.0529.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06.0529.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1,06.0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06.0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06.0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06,0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06,0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06,0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.06 кр.№1.06,0309.000 331
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0529.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0529.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове кільце поз.08 кр№1.86.0337.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове кільце поз.08 кр.№1.86.0337.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове опорне кільце поз.08 кр.№1.06.0309.000 322
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0346,000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0346.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1982 кр.№0.86.0336.000 280
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1976 кр.№1.86.0337.000 270
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1931 кр.№1.86.0337,000 267
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0529.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0529.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1942 кр.№1.06.0309.000 255
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0529.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0529.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.1938 кр.№1.06.0309.000 253
Графітове ущільнення поз.2932 кр.№0.76.0445.000 235
Штуц. для вварювання у корп. для імп.лін поз.12 кр.№1.06.0309.000 214
Кулька поз.37 кр.№1.06.0529.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0529.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Кулька поз.37 кр.№1.06.0309.000 189
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Графітове кільце поз.07 кр.№1.86.0337.000 177
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0529.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0529.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0309.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0309.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0309.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0309.000 174
Фільтр поз.22 кр.№1.06.0309.000 174
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Г рафітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1932 кр.№3.26.0047.000 132
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр.№3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз.1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр№ 3.26.0066.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Графітове ущільнення поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000 122
Регулюючій клин поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000 84
Регулюючій клин поз.51.1 кр. № 1,06.0309.000 84
Регулюючій клин поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000 84
Регулюючій клин поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000 84
Регулюючій клин поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000 84
Графітове ущільнення поз.1937 кр.№3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр.№1.06.0529.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр.№3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз.1937 кр №3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз.1937 кр№ 3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз.1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр.№ 3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр.№ 3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільненім поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Г рафітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз.1937 кр.№ 3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз.1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр№ 3.26.0066.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Графітове ущільнення поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000 30
Блокувальна пластина 0,5 поз.28 кр.№3.26.0047.000 28
Блокувальна пластина 0,5 поз.28 кр.№3.26.0047.000 28
Блокувальна пластина 0,5 поз.28 кр.№3.26.0047.000 28
Блокувальна пластина 0,5 поз.28 кр.№3.26.0047.000 28
Блокувальна пластина 0,5 поз.28 кр.№3.26.0047.000 28
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М12 поз.46 кр.№1.06.0309.000 14
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10
Блокувальна шайба М14 поз.48 кр.№1.06.0309.000 10

 

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