«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну

10 Січня 2018
ДП «НАЕК «Енергоатом» 28 грудня уклало угоду з компанією «Weir Power & Industrial France» (Франція) про поставку запасних частин на 4,55 млн євро, або близько 151,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У квітні-травні 2019 року поставлять 3 850 шт. запчастин до імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора для енергоблоків №1-2 Хмельницьої АЕС та №4-6 Запорізької АЕС.
Поставка здійснюється на умовах FCA завод у Франції. Передбачено аванс 40% за кожну з трьох партій протягом 45 днів після надання інвойсу. Гарантійний строк становить рік після монтажу або півтора роки після поставки.
Найдорожчими є вузли сильфона поз.500 кр.№0.86.0346.000 по 52 700 євро, або близько 1,79 млн грн. за штуку. У грудні 2016 року «Енергоатом» замовив їх у ПП «Інкла-Київ» на 27% дорожче – по 2,28 млн грн./шт.
Сильфони поз.501 кр.№1.86.0337.000 коштують по 3 516 євро, або близько 119 тис грн. за штуку. Це на 28% дешевше від ціни від «Інкла-Київ» у 153 тис грн./шт.
Однак під час закупівлі річної давнини через посередника аванс складав 30%, а поставка передбачалась на умовах DDP склад Рівненської АЕС у Вараші на Рівненщині.
На відміну від DDP, при FCA продавець має очистити вантаж лише від експортних мит, а покупець оплачує імпортні мита, проходження митниці, транспортування, відвантаження і завантаження товару, транзитні витрати тощо. Таким чином, умови DDP є вигіднішими для замовника, а FCA – для постачальника.
Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Нагадаємо, раніше «Енергоатом» купував запчастини французького виробника «Weir Power & Industrial France» (бренд Sebim) в української фірми-дилера «Інкла-Київ» Мілоша Вукобратовича. Єдиним конкурентом останньої на торгах традиційно виступала її ж материнська компанія – австрійська «Inkla Trading & Engineering GmbH».
|Найменування Товару
|Технічні характеристики
|Ціна, євро за шт.
|Вузол сильфона
|поз.500 кр.№0.86.0346.000
|52 700
|Вузол сильфона
|поз.500 кр.№0.86.0346.000
|52 700
|Вузол сильфону
|поз.500 кр.№0.86.0336.000
|52 700
|Вузол сильфону
|поз.500 кр.№0.86.0336.000
|52 700
|Вузол сильфону
|поз.500 кр.№0.86.0336.000
|52 700
|Вузол сильфона поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфона поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфону поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфону поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфону поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфону поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфону поршня
|поз.502 кр.№1.06.0309.000
|17 062
|Вузол сильфона детекторної головки
|поз.514 кр.№1.06.0309.000
|13 543
|Вузол сильфона детекторної головки
|поз.514 кр.№1.06.0309.000
|13 543
|Вузол сильф.дет.гол.
|поз.514 кр.№1.06.0309.000
|13 543
|Вузол сильф.дет.гол.
|поз.514 кр.№1.06.0309.000
|13 543
|Вузол сильф.дет.гол.
|поз.514 кр.№1.06.0309.000
|13 543
|Вузол сильфона голки
|поз.503 кр.№1.06.0529.000
|7 625
|Вузол сильфона голки
|поз.503 кр.№1.06.0529.000
|7 625
|Вузол сильф. голки
|поз.503 кр.№1.06.0309.000
|7 625
|Вузол сильф. голки
|поз.503 кр.№1.06.0309.000
|7 625
|Вузол сильф. голки
|поз.503 кр.№1.06.0309.000
|7 625
|Вузол сильф. голки
|поз.503 кр.№1.06.0309.000
|7 625
|Сильфон в зборі
|поз.501 кp.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон в зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон у зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон у зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон у зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон у зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон у зборі
|поз.501 кр.№3.26.0047.000
|6 592
|Сильфон
|поз.501 кр.№1.86.0337.000
|3 516
|Сильфон
|поз.501 кр.№1.86.0337.000
|3 516
|Сильфон
|поз.501 кр.№1.86.0337.000
|3 516
|Сильфон
|поз.501 кр.№1.86.0337.000
|3 516
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Графітове ущільнення
|поз.1971 кр.№0.86.0336.000
|1 405
|Диск
|поз.5 кр.№1.06.0309.000
|1 384
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Г рафітове ущільнення
|поз.1957 кр.№0.86.0336.000
|1 301
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0346.000
|1 120
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0346.000
|1 120
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0336.000
|1 120
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0336.000
|1 120
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0336.000
|1 120
|Графітове опорне кільце
|поз.22 кр.№0.86.0336.000
|1 120
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Графітове ущільнення
|поз.1972 кр.№0.86.0346.000
|799
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06.0529.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06.0529.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06,0309.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06.0309.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06,0309.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06,0309.000
|754
|Фільтр
|поз.28 кр.№1.06,0309.000
|754
|Графітове опорне кільце
|поз.21 кр.№0.86.0346.000
|603
|Графітове опорне кільце
|поз.21 кр.№0.86.0346.000
|603
|Графітове опорне кільце
|поз.21 кр.№0.86.0336.000
|603
|Графітове опорне кільце
|поз.21 кр.№0.86.0336.000
|603
|Графітове опорне кільце
|поз.21 кр.№0.86.0336.000
|603
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0529,000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0529.000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0309.000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0309.000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0309.000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0309.000
|508
|Графітове опорне кільце
|поз.53 кр.№1.06.0309.000
|508
|Поворотна пружина
|поз.23 кр.№0.86.0346.000
|476
|Поворотна пружина
|поз,23 кр.№0.86.0346.000
|476
|Поворотна пружина
|поз.23 кр.№0.86.0336.000
|476
|Поворотна пружина
|поз.23 кр.№0.86.0336.000
|476
|Поворотна пружина
|поз.23 кр.№0.86.0336.000
|476
|Поворотна пружина
|поз.23 кр.№0.86.0336.000
|476
|Графітове ущільнення
|поз.1947 кр.№1.06.0529.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз,1947 кр.№1.06.0529.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06,0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06.0309.000
|411
|Графітове ущільнення
|поз. 1947 кр.№1.06.0309.000
|411
|Суппорт двійний 3/8
|поз.511 кр.№0.76.0445.000
|410
|Суппорт двійний 3/8
|поз.511 кр.№0.76.0445.000
|410
|Суппорт двійний 3/8
|поз.511 кр.№0.76.0445.000
|410
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0529.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0529.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове ущільнення
|поз.1934 кр.№1.06.0309.000
|404
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0529.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0529.000
|378
|Суппорт одинарний 3/8
|поз.521 кр.№0.76.0445.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Суппорт одинарний 3/8
|поз.521 кр.№0.76.0445.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз.18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Суппорт одинарний 3/8
|поз.521 кр.№0.76.0445,000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз. 18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Графітове опорне кільце
|поз. 18 кр.№1.06.0309.000
|378
|Диск
|поз.5 кр.№3.26.0047.000
|366
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0529.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0529.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.62 кр.№1.06.0309.000
|364
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06.0529.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06.0529.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1,06.0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06.0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06.0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06,0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06,0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06,0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.06 кр.№1.06,0309.000
|331
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0529.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0529.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр№1.86.0337.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове кільце
|поз.08 кр.№1.86.0337.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове опорне кільце
|поз.08 кр.№1.06.0309.000
|322
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0346,000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0346.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1982 кр.№0.86.0336.000
|280
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1976 кр.№1.86.0337.000
|270
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1931 кр.№1.86.0337,000
|267
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0529.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0529.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1942 кр.№1.06.0309.000
|255
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0529.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0529.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.1938 кр.№1.06.0309.000
|253
|Графітове ущільнення
|поз.2932 кр.№0.76.0445.000
|235
|Штуц. для вварювання у корп. для імп.лін
|поз.12 кр.№1.06.0309.000
|214
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0529.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0529.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Кулька
|поз.37 кр.№1.06.0309.000
|189
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Графітове кільце
|поз.07 кр.№1.86.0337.000
|177
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0529.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0529.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0309.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0309.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0309.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0309.000
|174
|Фільтр
|поз.22 кр.№1.06.0309.000
|174
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Г рафітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1932 кр.№3.26.0047.000
|132
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр.№3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз.1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр.№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр№ 3.26.0066.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Графітове ущільнення
|поз. 1925 кр. № 1.06.0309.000
|122
|Регулюючій клин
|поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000
|84
|Регулюючій клин
|поз.51.1 кр. № 1,06.0309.000
|84
|Регулюючій клин
|поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000
|84
|Регулюючій клин
|поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000
|84
|Регулюючій клин
|поз.51.1 кр. № 1.06.0309.000
|84
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр.№3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр.№1.06.0529.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр.№3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр №3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр№ 3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр.№ 3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр.№ 3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільненім
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Г рафітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр.№ 3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз.1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр№ 3.26.0066.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 3.26.0047.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Графітове ущільнення
|поз. 1937 кр. № 1.06.0309.000
|30
|Блокувальна пластина 0,5
|поз.28 кр.№3.26.0047.000
|28
|Блокувальна пластина 0,5
|поз.28 кр.№3.26.0047.000
|28
|Блокувальна пластина 0,5
|поз.28 кр.№3.26.0047.000
|28
|Блокувальна пластина 0,5
|поз.28 кр.№3.26.0047.000
|28
|Блокувальна пластина 0,5
|поз.28 кр.№3.26.0047.000
|28
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М12
|поз.46 кр.№1.06.0309.000
|14
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
|Блокувальна шайба М14
|поз.48 кр.№1.06.0309.000
|10
Tеги | Атом, Обладнання
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