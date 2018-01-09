НОВИНИ

09.01.2018

Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів

Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»

«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Мін’юст оплачує по $50 київське таксі британських юристів, що захищають Україну від Коломойського

«Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

06.01.2018

НКРЕКП планує злити Ахметову 1,5 мільярда по боргам, прокинувши «Енергоатом» та інших «нетепловиків»

8,31 мільярда минулого тижня

05.01.2018

Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

09 Січня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Укрбургаз» 5 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Компанія Агронафтохім» на постачання хлористого калію на 8,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Калій хлористий з поставкою в Красноград Харківської області на умовах DDP замовлено по 10 980 грн/т.

Це більше ніж на тисячу гривень дорожче від ціни іншого тендеру ПАТ «Укргазвидобування», проведеного в грудні 2017 року. Тоді ціна поставки склала 9 800 грн/т з поставкою на тих самих умовах в Харківську і Полтавську області. Переможцем того тендеру вартістю 6,25 млн грн. була та сама «Компанія Агронафтохім». Однак тоді в ході торгів конкуренти знижували ціну, і «Агронафтохім» зі стартової ціни 10 950 грн/т опустився на тисячу гривень.

На тендері «Укрбургазу» єдиним конкурентом було ТОВ «ВО «Адамас», яке разом з «Агронафтохіму» не зробило жодного кроку по зниженню ціни. «Адамас» загрузило в «Прозорро» незаповнений сертифікат якості на речовину виробництва «Беларуськалия» зі словом «ОБРАЗЕЦ», тоді як в «Агронафтохімівському» були дані про партію товару.

Бенефіціарами ТОВ «Компанія Агронафтохім» через багамський офшор «Mandon s. a.» є Борис Коробко і Ярослав Петрів.

Вони також контролюють фірму ТОВ «Українська нафтохімічна компанія – УНХК», яка була разом з ТОВ «Світ авто» оштрафована Антимонопольним комітетом за антиконкурентні узгоджені дії на торгах «Укртрансгазу» по одоранту.

Керівником «Укрбургазу» є Орест Іванів.

Засновниками черкаського ТОВ «ВО «Адамас» є Віктор Полозов, Володимир Калачов і Сергій Чернуха.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.01.2018

Київ «Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Харків «Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

Київ «Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Донецьк Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

05.01.2018

Київ Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Луганськ Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Донецьк Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

Дніпро У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Черкаси Топ-10 черкаських тендерів минулого року

Київ У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу

29.12.2017

Донецьк Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

Київ «Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

Вінниця Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%

Одеса Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ