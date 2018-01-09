Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Укрбургаз» 5 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Компанія Агронафтохім» на постачання хлористого калію на 8,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Калій хлористий з поставкою в Красноград Харківської області на умовах DDP замовлено по 10 980 грн/т.

Це більше ніж на тисячу гривень дорожче від ціни іншого тендеру ПАТ «Укргазвидобування», проведеного в грудні 2017 року. Тоді ціна поставки склала 9 800 грн/т з поставкою на тих самих умовах в Харківську і Полтавську області. Переможцем того тендеру вартістю 6,25 млн грн. була та сама «Компанія Агронафтохім». Однак тоді в ході торгів конкуренти знижували ціну, і «Агронафтохім» зі стартової ціни 10 950 грн/т опустився на тисячу гривень.

На тендері «Укрбургазу» єдиним конкурентом було ТОВ «ВО «Адамас», яке разом з «Агронафтохіму» не зробило жодного кроку по зниженню ціни. «Адамас» загрузило в «Прозорро» незаповнений сертифікат якості на речовину виробництва «Беларуськалия» зі словом «ОБРАЗЕЦ», тоді як в «Агронафтохімівському» були дані про партію товару.

Бенефіціарами ТОВ «Компанія Агронафтохім» через багамський офшор «Mandon s. a.» є Борис Коробко і Ярослав Петрів.

Вони також контролюють фірму ТОВ «Українська нафтохімічна компанія – УНХК», яка була разом з ТОВ «Світ авто» оштрафована Антимонопольним комітетом за антиконкурентні узгоджені дії на торгах «Укртрансгазу» по одоранту.

Керівником «Укрбургазу» є Орест Іванів.

Засновниками черкаського ТОВ «ВО «Адамас» є Віктор Полозов, Володимир Калачов і Сергій Чернуха.

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