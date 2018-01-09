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Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

09 Січня 2018

Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 26 грудня за результатами відкритих торгів уклало договір з підприємцем Олександром Чуєвим щодо поставки 83 комплектів дитячих ліжок та матраців в дошкільні навчальні заклади міста загальною вартістю 780 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість одного комплекту за договором становить 9 396 грн. Продавець має поставити замовлені товари за власний кошт на склади 12-ти закладів освіти до 28 грудня цього року.

Окрім переможця, на аукціон прийшли семеро учасників з дешевшими пропозиціями (від 300 до 690 тис грн.). Однак, один з них відмовився підписувати договір, а шестеро – були відхилені замовником.

Причиною відхилення ставала відсутність повного пакету затребуваних замовником довідок, як от про обов’язковий виїзд учасника на об’єкти освіти для уточнення розмірів меблів (з відміткою представника закладу) чи про наявність товару у кількості та якості, визначених вимогами ТД тощо.

Крім того, освітяни завчасно вирішили здійснювати оплату за поставлений товар зі спеціального рахунку КЕКВ 3110.

«Це передбачає, що вартість одного комплекту має бути не менше 6000 грн. Виходячи з наданої суми в результаті аукціону, вартість одного комплекту складає 3608 грн., що не відповідає умовам оплати», – вирішив тендерний комітет під керівництвом О.В.Забобон і відхилив пропозицію  ТОВ «АМП-автоматик» вартістю 299,50 тис грн., яка була у 2,6 рази дешевша від майбутнього переможця.

Посилаючись на побажання щодо майбутньої оплати товарів саме по КЕКВ 3110, замовник відхилив три найдешевші пропозиції.

Оплата з рахунку КЕКВ 3110 передбачає придбання необоротних матеріальних активів вартістю, що перевищує 6 тис. грн. Відповідно до наказу Мінфіну №394 від 28.03.2016, для аналогічних активів ціною до 6 тис. грн існує КЕКВ 2210.

Учасник, який відмовився від укладення договору, – підприємець Арсеній Дубінін. Його цінова заявка була дешевшою від переможної на 90 тис. грн.

Як підприємець Олександр Чуєв зареєструвався 23 серпня цього року. Із ФОПом Арсенієм Дубініним він використовував один спільний мобільний номер (0500862467). Також, для підтвердження досвіду виконання аналогічних поставок, Чуєв надав договір поставки товарів Дубініну.

Зауважимо, що Чуєв подав з ще одним учасником торгів, підприємцем Антоном Мартишевським, одні і ті самі Висновки державної санітарно-епідемічної експертизи на матраци та деревинно-смужкові плити. Документи Мартишевського на кілька тонів темніші, що може свідчити про їх передрук.

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