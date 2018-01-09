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Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»

09 Січня 2018

Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним та скасував частину торішнього рішення АМКУ, яким ПАТ «Одеський припортовий завод» було визнано 100%-им монополістом на загальнодержавному ринку послуг з приймання, захолоджування, зберігання та відвантаження аміаку на морські судна. Про це свідчить постанова суду від 19 грудня.

У лютому 2017 року Антимонопольний комітет розглянув справу за заявою ДП «Укрхімтрансаміак» про зловживання ПАТ «Одеський припортовий завод» монопольним становищем на ринку перезавантаження аміаку протягом 2014-жовтня 2016 років.

Йшлося про серійне підвищення вартості послуг з приймання, захолоджування, зберігання та відвантаження на морські судна аміаку для «Укрхімтрансаміаку» – з 79,90 грн за тонну (тут і далі без ПДВ) у грудні 2013 року до 370,23 грн/т у кінці червня 2015.

Нагадаємо, що «Укрхімтрансаміак» та «ОПЗ» у своїй діяльності є взаємозалежними. Як встановили в АМКУ,  протягом десяти місяців 2016 року частка послуг з приймання-відвантаження на морські судна аміаку, що надходить магістральним аміакопроводом від «Укрхімтрансаміаку», у загальному обсязі даних послуг «ОПЗ» становила 98%.

«ОПЗ» спершу обґрунтував ріст цін підвищенням вартості енергоносіїв (при ставці 145,45 грн/т), пізніше – рівнем цін, сформованим в аміачних терміналах Європи – $18 (при ставці 277,40 грн/т, яку сторони скоригували до 236,70 грн/т). При цьому, з матеріалів справи відомо, що, наприклад, на території країн Балтії комплексна ставка включає в себе перевезення аміаку залізничним транспортом по території країн Балтії, зберігання аміаку на складі і його перевантаження на судно на терміналі.

31 березня 2015 року строк дії договору між «ОПЗ» та «Укрхімтрансаміаком» щодо надання послуг закінчився. У листі з пропозицією щодо продовження його дії «ОПЗ» прописав і підвищення ціни послуг з кінця червня 2015 року – 370,23 грн/т аміаку (на той момент еквівалент $18).

У зв’язку з тим, що «ОПЗ» знизив тариф до $12,6 і переконав комітет у тому, що зниження вартості послуг зі сторони «ОПЗ» відбувається за рахунок зниження рентабельності – АМКУ вирішив, що уникнення збитковості підприємством не може кваліфікуватись як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Провадження у справі було закрите, при цьому, у її межах комітет визнав «ОПЗ» монополістом на ринку послуг з перезавантаження аміаку на морські судна із часткою 100% (протягом аналізованого періоду – з початку 2014 по кінець жовтня 2016 року).

Цю частину рішення «ОПЗ» не зміг скасувати у суді першої інстанції, який визнав розгляд справи антимонопольниками всебічним та повним, однак, це вдалось зробити в апеляції.

У своєму рішенні колегія суддів Київського апеляційного госпсуду відмітила, що визначаючи товарні межі ринку, АМКУ неправомірно звузило їх до перезавантаження аміаку на морські судна, виключивши можливість його доставки до споживача трубопровідним, автомобільним та залізничним транспортом. З поміж-іншого, суд послався на лист Союзу Хіміків України, у якому зазначено, що автомобільні та залізничні перевезення є повністю конкурентоспроможними з морським транспортом після перезавантаження на них аміаку.

Крім того, пояснив суд, так само помилково встановлені територіальні межі ринку. АМКУ встановив, що ними є територія України. На переконання суду, послуги з перевантаження аміаку за своєю природою є транскордонними послугами. Оскільки вони мають міжнародний характер, то це розширює коло суб’єктів господарювання відповідно до їх територіальної приналежності.

Від «Наших грошей». Таким чином суд не врахував, що послуги перевалки можна отримати тільки в тому місці, де аміак можна фізично відкачати з трубопроводу та пере грузити – а це можна зробити тільки на ОПЗ. Також визнаючи взаємозамінними трубопроводні та автомобільні поставки аміаку суд дозволяє не вважати монополістом, наприклад, «Укрзалізницю», бо возити вантажі можна і автомобілями, і возами на конях.

Нагадаємо, НАБУ розслідує провадження щодо нанесення державі 205,18 млн грн збитків через закупівлю природного газу для потреб «ОПЗ» за завищеними цінами у період з травня по грудень 2015 року. У межах цієї справи влітку 2016 року був затриманий перший заступник голови правління «ОПЗ» Микола Щуріков, якого у січні 2017 року суд визнав потерпілим у справі.

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