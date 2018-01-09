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09.01.2018

Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів

Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»

«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

Мін’юст оплачує по $50 київське таксі британських юристів, що захищають Україну від Коломойського

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«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні

Розпильники з «Укртрансгазу» задрали ціну хімікату для «Укрбургазу» у порівнянні з тендером «УГВ»

Освітяни Торецька купили вдвічі дорожчі меблі через бухгалтерські штучки

06.01.2018

НКРЕКП планує злити Ахметову 1,5 мільярда по боргам, прокинувши «Енергоатом» та інших «нетепловиків»

8,31 мільярда минулого тижня

05.01.2018

Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

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Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

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13.11.2017

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09 Січня 2018

Міністерство юстиції України 27 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою  «Latham & Watkins (London) Llp» (Британія) про юридичні послуги на $2,07 млн, або близько 57,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уклав із «Latham & Watkins Llp» угод щодо цієї справи приблизно на $6,45 млн.

За нинішньою угодою, найдорожче коштують послуги партнерів Себастьяна Зеельмана-Еггеберта і Чарльза Клейпула – $1 013 за годину.

До справи також залучать експертів компанії «Independent Economics & Finance LLP» (Британія), експерта з питань шведського права Бо Нільсона, професора Гуглієльмо Вердіраме, експертів із Fountain Court Chambers, експерта з питань права Ірину Паліашвілі, експерта з галузевих питань Сімона Пірані, київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка.

За кошторисом, фотокопіювання та друк пакетів документів коштує $0,10 за сторінку, переклад – $40-50 за сторінку, авіаподорожі– $850 за особу в один бік, обід у Києві – $50 на день за особу, таксі Києвом – $50 за подорож і $81 за подорож в аеропорт, проживання в готелі в Києві – $350 на добу за особу. Остання ціна приблизно відповідає цінам звичайних номерів у київському готелі «Hilton».

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05.01.2018

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Луганськ Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

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