Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку по $1,5 мільярдам Януковича через апостиль адвокатів

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі можливість вилучити оригінал вироку Аркадію Кашкіну, по якому відбувається конфіскація $1,5 млрд т.зв. «общака Януковича» та усіх пов’язаних документів. Про це свідчить ухвала суду від 13 листопада 2017 року.

Суд зобов’язав Апеляційний суд Донецької області надати прокурорам ГПУ Олександру Говорущаку, Костянтину Кулику, Ярославу Домбровському оригінали документів судової справи №234/4135/17 з вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 та усіма пов’язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів Щербини Д.В. та Коваленко М.М. поданих в інтересах кіпрських компаній Opalcore Ltd, Akemi Management Limited, Erosaria LTD, Wonderbliss LTD, Aldoza Investments Limited.

Строк дії ухвали був встановлений на один місяць – до 13 грудня.

Своє клопотання ГПУ аргументувала тим, що подані скарги на вирок Кашкіну подані адвокатами, які могли підробити договори на представлення інтересів вказаних кіпрських компаній.

А зроблено це було «з метою сприяння учасникам злочинної організації, шляхом перешкоджання у виконанні рішення суду в частині спеціальної конфіскації майна (грошових коштів), що належать злочинній організації».

Слідство встановило, що договори про надання правової допомоги з адвокатами Щербиною Д.В. та Коваленком М.М. укладені кіпрськими компаніями «Opalcore Ltd», «Akemi Management Limited», «Erosaria Ltd» і «Wonderbliss ltd» в особі «А.М.К. Trusteeservices limited», документи від імені якої посвідчено Tonia Antoniou. А від компанії «Aldoza Investments Limited» договір підписала «Pagedirectors limited», інтереси від імені якої посвідчено Patrikios Pavlou.

Однак, вказують в ГПУ, «жоден із вказаних договорів та долучені до них документи, враховуючи, що їх стороною є резиденти Кіпру, відповідно до вимог Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, не мають необхідного апостилювання».

Так, Щербина Д.В. та Коваленко М.М. використовуючи фотокопії договорів про надання правової допомоги без відповідного апостилювання подавали апеляційні скарги, клопотання, заяви до апеляційного суду Донецької області, заявили в ГПУ.

Клопотання прокурорів ГПУ було подане у рамках розслідування слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури кримінального провадження №42017000000001533 від 18.05.2017 за фактами сприяння невстановленими особами діяльності злочинної організації під керівництвом Януковича.

У рамках цього провадження на початку грудня 2017 року був затриманий Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, 27.04.2017 вирок Краматорського міського суду Донецької області стосовно Аркадія Кашкіна вступив у законну силу та уповноваженими органами розпочато процедуру конфіскації грошових коштів до держбюджету.

Вирок Кашкіну засекречено. Так, відповідно до експертного висновку про наявність відомостей, що становлять державну таємницю №3 від 08.06.2017, який зареєстровано в Службі безпеки України за №4326 від 19.06.2017, відповідним частинам вироку Краматорського міського суду Донецької області у справі № 234/4135/17 присвоєно гриф «Таємно».

У зв’язку із відсутністю у Краматорському міському суді спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, матеріали судової справи №234/4135/17 було передано на зберігання до Апеляційного суду Донецької області.

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