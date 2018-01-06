НКРЕКП планує злити Ахметову 1,5 мільярда по боргам, прокинувши «Енергоатом» та інших «нетепловиків»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 9 січня прийме рішення про розподіл 2 мільярдів гривень між енергогенеруючими компаніями теплоелектростанцій, повідомляється на сайті НКРЕКП.

Чверть суми розподілять між ПАТ «Центренерго» (294,40 млн грн.) та ПАТ «Донбасенерго» (225,79 млн грн.).

Більшу частину – 1,48 млрд грн. – отримають компанії Ріната Ахметова ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (374,91 млн грн.), ПАТ «ДТЕК Західенерго» (744,63 млн грн.), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (360,26 млн грн.).

Кошти призначені для погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 року перед ТЕС, з подальшим спрямуванням грошей виключно на оплату за договорами на постачання вугілля.

Для виконання цього рішення ДП «Енергоринок» у листопаді вже взяв кредит 2,00 млрд грн. в «Ощадбанку».

Для запуску цієї схеми НКРЕКП має прийняти рішення «Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» та «Про внесення змін до кошторису ДП «Енергоринок» на 2018 рік».

Вони необхідні, аби уникнути виконання закону «Про електроенергетику», яким визначено алгоритм розподілу коштів «Енергоринку» для погашення боргів перед виробниками е/е.

В спрощеному вигляді алгоритм виглядає так. Усі гроші «Енергоринку» на погашення боргів мають розподілятись між виробниками у наступній пропорції: приблизно 50% грошей забирають ТЕС, 40% – «Енергоатом», решта 10% ділиться між «Укргідроенерго» , «Укренерго», ТЕЦ та виробниками «зеленої» е/е. Спочатку закривають найстаріші борги перед виробниками електроенергії.

Планована ж нині схема передбачає, що всі гроші отримають теплоенергетики, тобто «Енергоатом» та всі решта не отримають на погашення боргів нічого.

В обгрунтуванні рішення НКРЕКП вказано, що воно приймається на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 18 жовтня 2017 р. № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій».

Для виконання цього рішення 25 жовтня уряд провів нараду під головуванням Володимира Гройсмана. Міненерговугілля Ігоря Насалика 3 листопада звернулось до НКРЕКП щодо встановлення алгоритму, а віце-прем’єр Володимир Кістіон 28 листопада дав НКРЕКП відповідне доручення.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року НКРЕКП прийняло схоже рішення про розподілення 686 млн грн. на погашення боргів виключно між ТЕС. Тоді «Центренерго» і «Донбасенерго» отримали по 5 млн грн., а енергокомпанії Ахметова – 676 млн грн. Кошти були отримані від вугледобуваючих підприємств, які гасили свої борги за спожиту енергію. (Докладніше у статті «Алгоритм Ахметова»).

В грудні 2017 року НКРЕКП прийняла рішення про підвищення індикативної ціни вугілля для так званої формули «Роттердам+», по якій обраховується вартість е/е. Це дозволить ДТЕК отримати в 2018 році близько 10 млрд грн. з загальної суми $500 млн, яку додатково отримають енергетики.

Група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU, яка виступає фінансовим консультантом президента Петра Порошенка.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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