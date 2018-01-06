НОВИНИ

06.01.2018

НКРЕКП планує злити Ахметову 1,5 мільярда по боргам, прокинувши «Енергоатом» та інших «нетепловиків»

8,31 мільярда минулого тижня

05.01.2018

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12,25 мільярди та спад «допорогів»

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13.11.2017

8,31 мільярда минулого тижня

06 Січня 2018

Техногаз «Уктрансгазу», ліцей на Печерську, дороги Львівщини, Черкащини, Тернопільщини, швидка допомога Дніпра, газорозподільна станція «Яготин».

З 31 грудня по 6 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 7,10 тисяч закупівель на загальну суму 8,31 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,39 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Укртрансгаз» 1016,99 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» «Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування.
2. Служба автомобільних доріг у Львівській області 600,81 Дочірнє підприємство «Львівський облавтодор» Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
3. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 562,62 ДП «Черкаський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та штучних споруд на них у Черкаській області
4. ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» 342,84 ТОВ «Варда спецбуд монтаж» «Реконструкція з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» Печерського району м. Києва на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі»
5. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 249,08 ТОВ «Авакс Проф» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області
6. Служба автомобільних доріг у Львівській області 240,87 ПП «Рома» Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
7. Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 117,10 ТОВ «Модуль проект» Будівництво автоматизованої газорозподільної станції «Яготин»
8. Служба автомобільних доріг у Львівській області 99,00 ДП «Екранбуд» ТзОВ «Екран» Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
9. КП «Вінницька транспортна компанія» 82,86 ПАТ»Вінницяобленерго» СО»Тростянецьких електричних мереж» Електрична енергія
10. КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» 80,49 КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради» послуги швидкої допомоги та спеціалізованого санітарного транспорту

 

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