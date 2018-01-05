Топ-10 черкаських тендерів минулого року

Якщо ваш новорічний стіл був недостатньо заможний чи в голові засіли погані думки, пориньмо разом у калейдоскоп закупівель, які миттєво зарядять вас переможним настроєм на весь наступний рік.

10. Колеса для Вельбівця.

Почнемо наш топ із невдалої закупівлі чиновниками коштовного седану для очільника обласної ради Олександра Вельбівця (БПП). У червні КП «АТП Черкаської обласної ради» оголосило закупівлю легковика орієнтовною вартістю 1,4 млн гривень. Під виписані тоді характеристики підходив лише люксовий седан Infiniti Q70. Проте після піднятого медіа-резонансу «порошенківцю», якого на старті його політично-управлінської кар’єри в стінах Лисянської селищної ради ловили на хабарі, нічого не залишалось, як відмовитись від ідеї поповнення автопарку. В своїх коментарях голова облради розповідав про те, що седан йому не так вже і потрібний, а резонанс викликаний виключно «політичними» моментами. Разом з тим, навіть парторганізації БПП довелось випускати офіційний прес-реліз з вимогою скасування закупівлі, що і було зроблено.

9. Стела-довгобуд.

У 2015 році в Україні розпочалося масове встановлення архітектурно-декоративних форм однакового зміст «Я люблю…» Чиновники з різних адміністративно-територіальних одиниць наввипередки один поперед одного встановлювали стели. Хто більш кмітливий, робив це за кошт меценатів, менш «фартові» залучали місцевий бюджетний ресурс.

Не оминула лихоманка і Черкаси. Проте тут, як завжди, виникли проблеми… Закуплені ще в 2016 році за 300 тисяч гривень гігантські літери і досі чекають свого часу на території «Комбінату комунальних підприємств».

У 2017 році місцеві чиновники планували витратити додатково 120 тисяч гривень на їхнє встановлення, проте, не знайшовши спільної мови з активістами та урбаністами, зробити цього поки так і не вдалось.

8. Національний рекорд із придбання баяну.

З давніх давен край, що зараз зветься Черкащина, був багатий культурною спадщиною. Проте з роками, як і все навколо, занепадати стала і культура. Кошти переважно спрямовуються на виплату мізерної заробітної плати працівникам та покриття гігантських комунальних витрат.

2017 рік не став виключенням. Але в одному з районних центрів Черкащини, Драбові, зуміли встановити сумнівний рекорд, придбавши під кінець року найкоштовніший вітчизняний баян з тих, що були закуплені через «Прозорро». Інструмент з патріотичною назвою «Україна» обійшовся Драбівському відділу культури в 197 тисяч гривень. Залишається сподіватись на культурний ренесанс Драбівщини під акомпанемент 4-голосого, 15-регістрового інструменту.

7. Капітальне будівництво від господарників.

29 жовтня в Кам’янці відбулися вибори на посаду голови новоствореної об’єднаної територіальної громади. Переконливу перемогу здобув Володимир Тірон, що стоїть у керма міста з далекого 2012 року і за свою політичну кар’єру змінив не одну партію. Методи освоєння бюджетних коштів у Тірона прості як життя у провінції – 99,9% коштів місцевого бюджету розвитку освоюється підприємством ТОВ «Інтербудтехсервіс», і про жодні конкурентні процедури тут мова не йде. Володимир Іванович відкрито виступає за підвищення порогів, передбачених Законом «Про публічні закупівлі», а будь-які конкурентні торги вважає перепоною на шляху сталого розвитку колись міста, а тепер уже територіальної громади. Лише з серпня 2016 року підприємство, керманичем і власником якого до обрання на посаду був сам Тірон, освоїло майже 7 млн гривень.

Ще одною характерною ознакою співпраці місцевою радою на чолі з Тіроном з ТОВ «Інтербудтехсервіс» є блискавичне виконання останніми будь-яких поставлених завдань і обсягів робіт. Проте по факту ці роботи знаходять своє відображення лише на папері, в той час як «в натурі» їх ще треба пошукати.

Утім подібна халепа характерна не лише для ТОВ «Інтербудтехсервіс». Коли мова йде про освоєння державної субвенції, кам’янські чиновники вже не такі однозначні з вибором постачальника, тоді як методи роботи залишаються незмінними. Уклавши 5 грудня угоду на будівництво дитячого майданчика з київською фірмою «Деревообробний завод «БРАМА», вже за день документально роботи були завершені. Проте ні того ж дня, ні за тиждень ніякого майданчику на об’єкті не спостерігалось. З’явився він лише за кілька днів потому, і за фактом ні про яке будівництво мова йти не може. 280-тисячний комплекс був вкопаний в промоклу землю і відверто слабо «тягне» на свої гроші.

6. Техніка без техніки.

Обрана в 2015 році влада міста Черкаси взяла впевнений курс на «наведення ладу» в комунальному секторі. Маючи неабиякий господарський досвід та наповнені «децентралізацією» бюджетні кишені, новопризначені керівники підприємства «ЧЕЛУАШ» взялися активно оновлювати комунальний автопарк. Брали все, що бачили очі. Спектр закупленої спецтехніки, як і витрачений на це бюджет, вражав. Тут тобі і китайський грейдер, і каток того ж виробника, десятки тракторів, причепи і навіть мініатюрна фреза. Проте про користь цих дій поки судити важко.

Прикладом «вдалого» господарського розрахунку стала закупівля піскачів – навісного обладнання для нанесення піщано-соляної суміші на проїжджу частину. Віддавши ПП «Агропром-1992» за обладнання 3,5 млн гривень, комунальники тепер змушені у все того ж підприємства орендувати ще і вантажні автомобілі, витрачаючи додатково до 60 тисяч гривень на добу. Аби схема виглядала не на стільки примітивною, офіційно орендодавцем вантажних КАМАЗів виступає ще одне відоме в місті підприємство «Промбуд-індустрія». Ну а ефективному освоєнню коштів посприяло відповідне рішення виконкому, що дозволило цілодобову оренду техніки, попри відсутність будь-яких опадів у зведеннях гідрометеоцентру.

Договір оренди сплинув 31-го грудня і що робити з придбаними за 3,5 млн гривень піскачами нині достеменно невідомо, так само, як і куди дівати оплачені 500 тонн солі. В місті триває закупівля послуг із зимового прибирання вулиць міста, проте комунальники не були допущені до аукціону і не стали ніяким чином оскаржувати відповідне рішення.

5. Каруселі від Антона.

Без сумніву, одним із найбільш ефективним з точки зору залучення фінансових ресурсів на власний округ серед депутатів мажоритарників у 2017 році став представник партії «Відродження» і знаний кнопкодав Антон Яценко.

У році Півня Антону Володимировичу вдалося напрацювати на цілий ряд потужних інвестицій з центрального бюджету на розбудову власного округу. В минулому році депутату вдалося залучити майже 24 мільйони гривень на реконструкцію площі Шевченка в центрі власного округу – місті Умані. В цьому році ж інвестиції дійшли і до периферії – Монастирища та Христинівки. В рамках реконструкції центральних площ цих міст за проектом були встановлені 16-тимісні дитячі каруселі китайського виробництва, ціною по 30 тисяч доларів кожна. Загальна вартість двох проектів трохи більше 20 млн гривень.

Цікавим є той факт, що Антон Яценко є одним з тих надерпів, що голосував за зміни до Закону «Про публічні закупівлі», покликані нібито захищати вітчизняного виробника. Та цей факт не завадив йому активно лобіювати встановлення коштовної китайської техніки.

4. «Колесо оборзєнія»

Ще одна закупівля, пов’язана з розвагами та мріями чиновників – колесо огляду за рахунок бюджету розвитку Черкас. Попри те, що загальне виконання програми соціально-економічного розвитку в місті 2017 року шкандиба на дві ноги через роздуті видатки, чиновники таки знайшли можливість профінансувати коштовне виготовлення атракціону. Цю давню мрію секретаря міської ради Олександра Радуцького вдалося реалізувати лише з другої спроби, і обійдеться вона місту попередньо у 7,9 млн гривень.

Наразі, попри обіцянки чиновників «впоратись» до осені 2017, мова про встановлення каруселі не йде. Якщо герой попереднього «щабля» використовував китайську техніку, то в Черкасах за результатами проведеного аукціону договір уклали з вінницьким підприємством «Сармат», що вже встигло отримати з місцевого бюджету 6,7 млн гривень. Утім за згодою сторін дату постачання товару перенесли на наступний рік.

Сподіватимемось, що вінничани не підведуть, і секретар таки здійснить мрію встановити атракціон… З боку місцевої влади для цього було зроблено все і навіть трохи більше.

3. Туалети за мільйони.

Читачі регіональних ЗМІ доволі часто мляво реагують на інформацію про ті чи ті закупівлі. Однак є тема, яка завжди викликає неабиякий інтерес, а саме – будівництво туалетів. Незрозуміло, чому так, але факт залишається фактом. У цьому році на Черкащині збудували аж два туалети-мільйонники, інформація про які розлетілась далеко за межі Черкащини. І саме ці об’єкти відкривають трійку «лідерів».

Перший з’явився в обласному центрі. Комунальне підприємство «Дирекція парків», про «здобутки» якого ми вже згадувало вище, в 2017 нарешті завершило зведення туалету в парку Хіміків. Будівництво об’єкту розпочалося ще в 2014 році, а у його витоків стояв все той же теперішній секретар міськради Олександр Романович Радуцький, що, будучи на посаді керманича комунального підприємства, уклав угоду на зведення об’єкту з ДП «Електромонтаж-424». Проте тоді спрямованих грошей, а разом з ними і наснаги вистачило лише на цегляну коробку, а добудовувати взялися вже в 2016-17 роках. Завершення об’єкту в 2017 році обійшлося в додаткові 320 тисяч гривень, а загальний кошторис склав 0,9 млн гривень.

Ще один надкоштовний клозет з’явився в одній із сільських шкіл Черкаського району і був збудований за кошти обласного бюджету на замовлення департаменту капітального будівництва. Витративши більше двох років і одного мільйону гривень, з яких протягом 2017 майже 500 тисяч, Замовнику та їхньому підряднику з товариства «Рось-ялта» вдалося збудувати справжнісіньку окрасу навчального закладу і всього капітального будівництва регіону.

2. Розкіш у кредит.

26 жовтня заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе похизувався на своїй Фейсбук-сторінці проектом оглядового майданчика на дамбі через Кременчуцьке водосховище, що з’єднує Черкаси з лівобережною Україною. Чиновник назвав проект «крутим» і пообіцяв, що він неодмінно стане трендом Інстраграма…

Проте весь масштаб крутості, окресленої Парцхаладзе, вдалося оцінити лише коли стала відома вартість будівництва. 15 грудня Служба автомобільних доріг в Черкаській області оголосила закупівлю додаткових робіт поточного середнього ремонту траси Н-16 на ділянці км 12+300-км 23+062, орієнтовною вартість 8,7 млн гривень. Саме за цим нехитрим визначенням і завуалювали зведення оглядового майданчика.

Ще одна несподіванка очікувала вже після оприлюднення договору про закупівлю. з 8,7 млн гривень, спрямованих на будівництво – майже 90% кредитні кошти, залучені під державні гарантії. Решта – фінансування обласної казни.

Додатково Департаментом капбудівництва обласної державної адміністрації було витрачено 199 тисяч гривень на озеленення території та придбання 63 гостролистих кленів… «А там іще бурячки посаджу»

1. Собаче життя в Умані.

Ну і, звичайно, лідер нашого хіт-параду – притулок для тварин, що, попри сприяння нардепа Антона Яценка, ніяк не добудують в Умані.

У рік собаки брати наші молодші потребують неабиякої уваги, і хто, як не обранець від 200 округу, може їм її забезпечити. Антон Володимирович, добре знаний своєю любов’ю до тварин і прикладає багато зусиль, аби покращити їхнє життя на власному мажоритарному окрузі.

Ще в 2016 році був затіяний потужний проект з побудови сучасного притулку для обездолених тварин, на який було спрямовано майже 5 млн гривень. Проте, попри спрямовані кошти і обіцянки завершити зведення до настання 2017 року, цього зробити так і не вдалось. В минулому році будівництво, читай освоєння коштів, на цьому об’єкті продовжили, досягнувши позначки у 7 млн гривень. Проте і цього наразі недостатньо для завершення і введення об’єкту в експлуатацію. Без сумніву, за минулий рік підрядники приуспіли – облаштували вольєри, утеплили приміщення і навіть перейшли до внутрішніх робіт.

Сподіватимемось, що в свій «профільний» рік уманській безпритульні «барбоси» таки отримають таке жадане і коштовне житло. Проект притулку передбачає, наприклад, спеціальний душ, а також теплу підлогу, що, без сумніву, має забезпечити прихильність року, що настав – року собаки… Нехай вона навіть згідно східного календаря не безпритуальна, а вогняна.

Артур Чемерис, для «Наших грошей»

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