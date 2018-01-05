Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував київське ТОВ «Компанія з управління активами “Крістал Ессет Менеджмент”» на 1,49 млн грн за придбання контрольних пакетів компаній по Україні без отримання дозволів антимонопольних органів. Про це свідчать рішення АМКУ від 13 грудня.

АМКУ оштрафував «Крістал Ессет Менеджмент» за придбання контрольних пакетів таких фірм, як ПП « Харон-Вестоіл» (Черкаси), ТОВ «ВК Підряд» (Київ), ТОВ «Рома-М» (Львів –>Київ), ТОВ «Фірма Діброва» (Київ), ТОВ «Українські Новітні Телекомунікації» (Київ), ТОВ «Міська Будівельна Компанія» (Київ), ТОВ «Русь Інвест Буд» (Київ), ТОВ «Максимум» (Кременчук), ТОВ «Компанія «Веста-І» (Київ), ТОВ «Літораль» (Львів), ТОВ «Фортон» (Київ), ТОВ «Інвестиційна Технологія» (Київ).

Деякі з цих фірм уже перереєстровані на інших юридичних чи фізичних осіб, пов’язаних між собою. Інші, навпаки, з часом закріпились саме за ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» на рівні 100%. Наприклад, станом на сьогодні компанія заволоділа 100% ПП «Харон-Вестоіл».

Дещо раніше, у серпні 2012, ПП «Харон-Вестоіл» отримало в оренду 4,65 га землі на вулиці Михайла Калнишевського, 2 у Києві з терміном оренди до 2022 року з можливістю пролонгації.

Тут розташований ТРЦ «Полярний» (12,8 тис. кв м), право власності на який компанія «Харон-Вестоіл» зареєструвала 27 лютого 2013 року.

Додамо, депутати Київської міської ради за часів секретаря Галини Гереги (дружина нардепа екс-регіонала, нині позафракційного Олександра Гереги) проголосували рішення про відведення земельної ділянки «Харон-Вестоіл» у квітні 2012 року. Того ж дня було проголосоване рішення про відведення ТОВ «Фірма “Інтергал”» 4 га землі поруч – на вулиці Полярній.

Сьогодні тут розташований ЖК «Яскравий» (п’ять будинків уже зведені, ще два – на етапі будівництва). Девелопером нерухомості вказана компанія «Інтергал-Буд», підконтрольна «Фірмі “Інтергал”».

ТОВ «Фірма “Інтергал”» належить ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» та львів’янину Ігореві Кухарю, останній прописаний також як бенефіціарний власник фірми. Він же раніше співволодів ПП «Харон-Вестоіл».

Ще на початку 2017 року одноосібним власником та керівником ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» був Валерій Кулаков, який на парламентських виборах 2012 року був довіреною особою нардепа Володимира Зубика (сьогодні входить до депутатської групи «Відродження», раніше представляв «Партію регіонів»). Також Кулаков допомагав Зубику з 5 по 8 скликання ВРУ, сьогодні офіційно помічником нардепа не числиться. Наразі Кулаков залишається керівником компанії, а її власником є Сергій Чумак – торік він позичив Зубику 2,5 млн грн.

Додамо, поруч з цими ділянками розташовані ще 4 га комунальної землі, які знаходяться у користуванні ТОВ «Бріколяж Україна».

До листопада 2010 року київське «Бріколяж Україна» належала Валерію Костині та компанії «Аджiндо Лiмiтед». Костина раніше контролював житомирське ТОВ «Фортон», а також був керівником підприємства у часи, коли воно знаходилась під контролем ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”». Щодо кіпрського «Аджiндо Лiмiтед», то як зафіксували у 2015 році «Наші гроші», бенефіціаром компанії числився Олег Санагурський, раніше працював заступником керівника фірми «Інтергал-Буд».

Сьогодні «Бріколяж Україна» належить ТОВ «Леруа мерлен Україна» та компанії «Гроупе Адео» (м. Лазени, Франція), а на ділянці розміщений гіпермаркет французької будівельної мережі «Leroy Merlin».

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