НОВИНИ

05.01.2018

Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу

30.12.2017

12,25 мільярди та спад «допорогів»

29.12.2017

«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд

Французькі юристи отримають $2,7 мільйона на захист України від російського олігарха, у якого відібрали «ЗАлК»

За рік «прокладки» підняли ціну патентованого палива для «Укрспирту» на 45%

Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

«Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%

Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

05 Січня 2018

Відділ освіти Новопсковської РДА Луганської області 26 грудня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «АС» щодо поставки 748 тис. куб м газу протягом 2018 року за 6,36 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ціна договору включає вартість газу, як товару, а також його транспортування. Один з учасників закупівлі намагався оскаржити закупівлю газу з включенням ціни за транспортування магістральними трубопроводами, однак, пропустив строки подання скарги, тож колегія АМКУ залишила її без розгляду.

Конкуренцію переможцю торгів склали черкаське ТОВ «Енергогазрезерв» (8 620 грн/тис. куб м) та київське ТОВ «Укр газ ресурс» (8 900 грн/тис. куб м). Ці компанії не знижували своїх первинних цінових заявок, тоді як ТОВ «Ас» скинуло ціну ще на першому етапі аукціону – з 8 640 грн/тис. куб м до 8 500 грн/тис. куб м.

Затверджена сторонами ціна, 8 500 грн за 1000 куб м газу з транспортуванням, майже на чверть нижча прейскуранту «Нафтогазу України» на газ, як товар (без транспортування), з січня 2018 року.

Це також дешевше від прейскуранту самої компанії-постачальника, де вартість газу без транспортування у грудні становить 9 900 грн/тис. куб м.

За плановими обсягами протягом 2018 року «Ас» має поставити у січні 175 тис. куб м газу, у лютому – 159 тис. куб м, у березні – 97,5 тис. куб м, у квітні – 29 тис. куб м, у жовтні – 29,7 тис. куб м, листопаді – 100 тис. куб м та у грудні – 158 тис. куб м.

За даними «Youcontrol», ще до липня цього року волноваське ТОВ «Ас» було зареєстроване на Людмилу Станкєєву, відому як замдиректора донецької філії ДК «Газ України».

Сьогодні Станкєєва залишається керівником фірми, а власником прописаний її син – Ігор Станкєєв. Він також є одноосібним власником та керівником донецького ТОВ «Завод “Кватон”».

З початку року ТОВ «Ас» отримало державних замовлень на 118 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.01.2018

Київ Оточення Зубика отримало 1,5 мільйона штрафу за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Луганськ Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон

Донецьк Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

Дніпро У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Черкаси Топ-10 черкаських тендерів минулого року

Київ У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу

29.12.2017

Донецьк Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

Київ «Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

Вінниця Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%

Одеса Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

Одеса У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній

28.12.2017

Київ Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

Ужгород «Новачок» Дерипаски за чверть мільярда таємно відремонтує трасу до кордону з Угорщиною і Словаччиною

Дніпро За півроку селітра для «Павлоградського хімзаводу» за 56 мільйонів подорожчала на чверть

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ