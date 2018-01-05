Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів

05 Січня 2018
КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» Донецької обласної ради 29 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Протек Солюшнз Україна» томограф за 39,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять магнітно-резонансну томографічну систему Signa Explorer виробництва «GE Healthcare (Tianjin) Company Limited» (Китай) з напруженістю магнітного поля 1,5 Тл. Гарантійний строк становить рік.
Восени лікарі Київщини та Києва купили в цієї ж фірми такі томографи по 39,16 млн грн.
За умовами договору, можливий аванс у розмірі 100% на строк до трьох місяців згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.
Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 45,00 млн грн.
Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.
За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».
Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».
Єдиним конкурентом було засноване у 2014 році ТОВ «Глобалмедгруп» із томографом Chorus 1.5Т від «ISOL Technology Inc.» (Корея). Суперник належить Майї Кліщевській із с. Чубинське Бориспільського району на Київщині. Директором є сестра Кліщевської – Емма Гук.
Конкурент фігурував у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовцями Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА і ТОВ «Білімед» на закупівлі медобладнання. Під час обшуку «Білімеду», слідчі виявили оборотно-сальдові відомості та печатку «Глобалмедгруп».
«Глобалмедгруп» і «Білімед» підконтрольні групі братів Германа та Володимира Фісталів.
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