За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт

Уривки з рішення Антимонопольного комітету від 21 грудня 2017 р №720-р (скачати весь файл):

…3) До Комітету надійшло звернення Служби безпеки України від 20.11.2015… стосовно наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях ТОВ «Євротерминал», яке… призводить до формування загроз інтересам держави у сфері економічної безпеки внаслідок можливого обмеження службовими особами ТОВ «Євротерминал» вільного доступу осіб до пунктів митного оформлення вантажів.

4) Також до Комітету надійшло звернення Національного антикорупційного бюро України від 01.04.2016 щодо листа Одеської митниці Державної фіскальної служби України щодо дій, вчинених посадовими особами Адміністрації морських портів України, Одеським міським головою та посадовими особами ТОВ «Євротерминал», що можуть бути направлені на надання виключного права на проїзд вантажного транспорту до пункту пропуску ДП «ОМТП» лише через накопичувальний транзитний майданчик ТОВ «Євротерминал».

5) Крім того, до Комітету надійшло звернення Одеської митниці від 18.04.2016 стосовно наявності ознак порушення законодавства… у діях ТОВ «Євротерминал» під час стягнення з кожного вантажного автомобільного транспорту плати за проїзд у розмірі 19,5 доларів США.

6) До Комітету надійшла заява Асоціації міжнародних експедиторів України від 31.01.2017… було зазначено, що ТОВ «Євротерминал» неконтрольовано в односторонньому порядку піднімає ціни за свої послуги.

…9) «…ТОВ «Ламарін» не вважає вартість послуг економічно обґрунтованою». При цьому товариство вказало, що не вважає підіймання шлагбауму, з метою безперешкодного в’їзду на територію ОМТП, послугою.

10) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Оленіч Груп ЛТД», «Особливо це стосується вартості знаходження на території ТОВ «Євротерминал» другі та кожні наступні сутки. Тариф одинаків для перших та для кожних наступних суток, а весь комплекс послуг надається в перші сутки. Далі надається тільки місце для стоянки автотранспорту…»

…12) «…у договорах ТОВ «Євротерминал» визначає для себе не тільки необмежені права, а на користувачів перекладає усю відповідальність за свою діяльність, що суперечить не тільки здоровому глузду, але й вимогам законодавства…».

Реалізація інвестиційного проекту «Сухий порт»

…33) На виконання доручення Президента України [Віктора Ющенка] від 27.12.2005 № 1-1/1465 була розроблена концепція розвитку ДП «ОМТП» на 2006-2010 роки…

34) …даною Концепцією було передбачено будівництво п’ятої черги транспортної естакади та «Сухого порту».

35) ТОВ «Євротерминал» було утворено у 2005 році для реалізації інвестиційного проекту «Сухий порт», розробленого за клопотанням ОМТП…

36) …світової практики винесення за межі портів частини вантажних операцій на резервні майданчики, так звані «Сухі порти».

37) За інформацією ТОВ «Євротерминал», «…Важливість проекту «Сухий порт» для міста також підтверджується великою кількістю листів від мешканців мікрорайону «Пересип» міста Одеса, що …вже тривалий час звертаються до органів місцевого самоврядування зі скаргами на вантажний автотранспорт, що скупчується на зазначених вулицях…».

…47) Інвестором будівництва «Сухого порту» для Одеського порту був ТОВ «Євротерминал», підписавши 01.12.2006 договір про співробітництво з ДП «ОМТП», що надалі трансформувався у договір від 25.04.2008 № КД-10050.

…53) Наказом Південної митниці Державної митної служби України від 30.09.2011 за № 987 на території ТОВ «Євротерминал» створено зону митного контролю».

54) Відповідно до листа Одеської митниці Державної фіскальної служби від 12.03.2016… «На даний момент згідно з постановою Кабінету Міністрів України… від 7 липня 2015 року № 491, митний огляд може здійснюватись виключно в спеціально обладнаному місці на території портового оператора. Це не узгоджується з планами ТОВ «Євротерминал», оскільки плата за послуги, пов’язаними з митними оглядами, становила значну частину доходу компанії і без статусу портового оператор ТОВ «Євротерминал» не зможе продовжувати здійснювати такий вид економічної діяльності… Вбачається, що Адміністрація морських портів України запропонувала приєднати «Євротерминал» до території порту для того, щоб приватна компанія отримала статус портового оператора. Про це бажання відкрито заявляє і сама компанія… Таким чином, дії, вчинені посадовими особами Адміністрації морських портів України,Одеським міським головою та посадовими особами ТОВ «Євротерминал», що можуть бути направлені на надання монопольних прав ТОВ «Євротерминал», мають ознаки корупційної домовленості та корупційного правопорушення».

В’їзд на територію порту

…58) Відповідно до пункту 1 зазначеної Технологічної схеми в’їзд транспортних засобів на територію [Накопичувального транзитного майданчика] НТМ вільний…

59) …транспортний засіб, в’їжджаючи на територію НТМ або з накопичувального майданчика, під’їжджає до пункту реєстрації працівниками ДП «ГПК України», транзитно-вантажний термінал ДП «ОМТП» і НТМ для оформлення документів на в’їзд в порт і обробки на території контейнерного терміналу…

60) Транспортний засіб прямує без зупинок до пункту пропуску транзитно-вантажний термінал ДП «ОМТП», керуючись знаками і правилами дорожнього руху по маршруту:

вул. Хаджибєївська – вул. Вапняна – пров. Ширяєвський і далі до КПП № 4 транзитно-вантажного терміналу «ОМТП».

61) …в’їзд транспортних засобів за імпортним/транзитним вантажем по даній технології на територію порту здійснюється тільки через НТМ ТОВ «Євротерминал»…

Примітка: відстій автотранспортних засобів на прилеглих до порту територіях суворо заборонено. Транспортні засоби, які не дотримуються даної вимоги до обробки не приймаються…

…75) «…За ініціативою Одеського міського голови Геннадія Труханова в порушення законодавства України на даний час обмежено в’їзд на територію Одеського порту… У лютому 2016 року Головне управління Нацполіції в Одеській області відкликало погодження нової монопольної схеми руху, але це не зупиняє міську владу від продовження даного обмеження. Приводом для цього обмеження стало нібито розвантаження міста… Після обмеження вантажний автомобільний транспорт має змогу потрапити в Одеський порт виключно через приватну компанію «Євротерминал» заплативши компанії визначену нею плату… у розмірі 19,5 доларів США у гривнях за курсом»…

76) За інформацією ТОВ «Євротерминал», «…Суть скарг полягає в небажанні таких суб’єктів господарювання отримувати платні послуги ТОВ «Євротерминал».

V МОНОПОЛЬНЕ (ДОМІНУЮЧЕ) СТАНОВИЩЕ ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ»

…89) Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2016 № 46 «Про затвердження схеми організації руху вантажного транспорту до Одеського морського торгівельного порту» обмежено рух таким чином, що весь вантажний транспорт, який прямує до ОМТП, вимушений проїжджати через територію демпферного контейнерного майданчика (Сухий порту) ТОВ «Євротерминал».

…96) Часові межі ринку – період з березня 2016 року по листопад 2017 року.

97) Обсяг ринку – відповідно до інформації, наданої ТОВ «Євротерминал» листом від 15.12.2017 № 449 на вимогу Комітету від 12.12.2017 № 130-26.13/08-13558, сума отриманих коштів за надані послуги обслуговування транспортних засобів на території НТМ (Сухий порт) за період з березня 2016 року по листопад 2017 року ТОВ «Євротерминал» становить 110 264 331, 67 грн.

…101) …ТОВ «Євротерминал» самостійно, на власний розсуд, встановлює вартість на зазначені послуги, не має обов’язку погоджувати її ні з державними органами, ні з будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами…

…113) ТОВ «Євротерминал» має владу в односторонньому порядку обмежити надання послуг конкретним суб’єктам господарювання… незадоволених його господарською діяльністю…

…118) Додатковою угодою № 1 від 01.01.2013 до Договору № 494/п було внесено зміни…: «…До момента полного расчета (погашения задолженности) за оказанные услуги транспортные средства Заказчика находятся на территории НТП. При этом за время такого нахождения Исполнителем начисляется плата за услуги НТП согласно настоящему Договору, которая также подлежит к уплате Заказчиком до покидания территории НТП».

VI ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ»

…138) …аналіз інформації, отриманої від суб’єктів господарювання – споживачів послуг, дає можливість дійти висновку, що складовими послуг (комплексу послуг) ТОВ «Євротерминал», що надаються на території демпферного контейнерного майданчика є:

забезпечення місця для стоянки транспортних засобів та забезпечення схоронності транспортних засобів;

постановка транспортного засобу в орієнтир;

реєстрація автомобіля в комп’ютерній базі;

оформлення видатного ордеру та проформи перепустки для в’їзду в Одеській порт;

регулювання руху автотранспортних засобів на території НТМ;

забезпечення пожежної безпеки;

надання інформації стосовно оперативної обстановки щодо обробки автотранспорту;

надання можливості користування інфраструктурою демпферного контейнерного майданчику, що включає в себе: НТМ, Внутрішню автодорогу Сухого порту, що з’єднує Сухий порт з транспортною естакадою (шляхопроводом) ОМТП інше;

забезпечення наочною схемою руху по території Сухого порту.

…141) При цьому виключний перелік таких послуг (підпослуг – складових комплексу послуг) достеменно встановити не виявилося можливим, у зв’язку з відсутністю в ТОВ «Євротерминал» будь-яких документів, якими такий перелік було б закріплено…

…143) При цьому ТОВ «Євротерминал» надає послуги тільки за попередньою оплатою.

…155) …Суб’єкти господарювання маючи намір заїхати на територію ТОВ «Євротерминал» виключно з метою проїзду (транзит) на територію ОМТП, вимушені сплачувати за користування душем, кімнатами для відпочинку, пристроями для підкачки коліс, за послуги копіювання документів тощо, не дивлячись на те, що вони не користуються та не мають наміру (необхідності, бажання) цим користуватись.

…157) Окремі послуги є такими, що потрібні не суб’єктам господарювання, а безпосередньо самому ТОВ «Євротерминал» для надання інформації, однак при цьому товариство визначає їх як складові послуги, що надаються суб’єктам господарювання. Для прикладу,«реєстрація транспортних засобів проводиться з метою обліку транспортних засобів клієнтів і подальшого надання на запит клієнтів звітної інформації щодо кількості оброблених транспортних засобів та суми наданих послуг, крім того, на підставі реєстраційних даних формуються акти звірки, необхідні клієнтам»…

…161) …«Єдина послуга, яку НТМ ТОВ «Євротерминал» (Сухий порт) надає «С.М.Т.-ЛТД» – це можливість потрапити на територію ОМТП, тобто «підняття шлагбауму», який перешкоджає безпосередньому проїзду до ОМТП… Щодо послуг, які нібито надає ТОВ «Євротерминал» (Сухий порт) повідомляємо, що в дійсності ми користуємося однією послугою «відкриття шлагбауму», тому що усі інші послуги в нашому випадку є непотрібними. Послуги з оформлення перепусток та видаткових ордерів, які б могли бути потрібними в принципі, ТОВ «С.М.Т.-ЛТД» вважає за краще виконувати самостійно, через те, що отримання таких послуг від НТМ ТОВ «Євротерминал»(Сухий порт) вимагає значного додаткового часу та суттєво знижує оперативність перевезення…».

…166) Відповідно до інформації, наданої Асоціацією міжнародних експедиторів України… «…За фактом незаконного блокування безкоштовного заїзду до КПП № 2 по вулиці Церковній у м. Одеса 17.01.2017 р. Суворовським ВП в м. Одеса ГНУП в Одеській області було відкрите кримінальне провадження № 1207160490000240»…

VII ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІІ ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ»

174) Згідно з додатком № 1 до Договору № 494/п від 22.07.2009 єдиний тариф на послуги НТМ для будь-якого транспорту, в тому числі з оформленими, неоформленими або частково оформленими документами для в’їзду в ОМТП складає:

(а) 75 грн, у тому числі ПДВ, що еквівалентно 15 доларів США за кожний в’їзд на НТМ, з правом перебування на території НТМ протягом 24 годин з моменту реєстрації транспорту співробітником виконавця;

(б) 75 грн, у тому числі ПДВ, що еквівалентно 15 доларів США за кожні наступні 24 години.

175) Додатковою угодою № 1 від 01.01.2013 до Договору № 494/п була підвищена вартість Послуг ТОВ «Євротерминал» на 373,33%:

(а) 208 грн, у тому числі. ПДВ, що еквівалентно 26 доларів США за кожний в’їзд до Сухого порту (НТМ Сухого порту), з правом перебування на території Сухого порту протягом 24 годин з моменту реєстрації транспорту співробітником виконавця;

(б) 208 грн, у тому числі ПДВ, що еквівалентно 26 доларів США за кожні наступні 24 години.

176) ТОВ «Євротерминал» встановлює на власний розсуд різні знижки на свої послуги…

…178) Згідно зі скрін-шотами повідомлень, наданих ТОВ «Інтер Транс Лоджістікс»…, з 09.12.2016 ТОВ «Євротерминал» була змінена система знижок на Послуги останнього, а саме:

(а) в розмірі 61,54% від єдиного тарифу на послуги НТМ для автотранспорту, що слідує для здачі або отримання порожніх контейнерів по лінії ПвП, що буде складати гривневий еквівалент 10 доларів США, в тому числі ПДВ, шляхом перерахунку гривні до долару США по курсу НБУ, але в будь-якому випадку не перевищувати 25 грн за 1 долар США;

(б) в розмірі 12,12% від єдиного тарифу на послуги НТМ по лініям: «Імпорт 40», «ПП/ПД», «Без лінії», «Транзит», «Експорт», «Реекспорт», «Внутрішні перевезення», «Вилучення вантажу»; з врахуванням знижки тариф для вищезазначених режимів буде складати гривневий еквівалент 22,85 доларів США, в тому числі ПДВ, шляхом перерахунку гривні до долару США по курсу НБУ, але в будь-якому випадку не перевищувати 25 грн за 1 долар США.

…180) Згідно з інформацією, наданою Асоціацією міжнародних експедиторів України… «…для можливості здати чи отримати порожній контейнер у Одеському морському порту суб’єкт господарювання вимушений сплатити ТОВ «Євротерминал» за те, що транспортний засіб проїде по території НТМ ТОВ «Євротерминал» суму у розмірі гривневого еквіваленту 9,3 доларів США за одну одиницю автотранспорту, а у разі необхідності, наприклад, послуги «Експорт, реекспорт, внутрішні перевезення, вилучення вантажу» за такий самий проїзд по території НТМ ТОВ «Євротермінал» учасник АМЕУ вже заплатить суму у розмірі гривневого еквіваленту 13 доларів США за одну одиницю автотранспорту, навіть не здійснюючи жодних дій на території НТМ ТОВ «Євротерминал», тільки за проїзд по території…».

…181) З 05 квітня 2017 року єдиний тариф на послуги ТОВ «Євротерминал», пов’язані з обслуговуванням (обробкою) транспортних засобів на території Сухого порту (НТМ), становить 17 доларів США.

…183) 184) 187) 188) 189) [інформація про виробничі та накладі витрати ТОВ «Євротерминал»] (Інформація з обмеженим доступом)

…206) …за умови наявності альтернативного безкоштовного проїзду в ОМТП, ТОВ «Євротерминал» був би вимушений знижувати вартість своїх послуг в частині користування його територією з метою проїзду в порт шляхом виключення з переліку складових, потреб у споживанні яких при кожному заїзді не має, для залучення більшої частини перевізників до проїзду його територією…

…210) Так само аргументація Одеської міської ради щодо складнощів у запровадженні заїзду в ОМТП, оминаючи територію ТОВ «Євротерминал» та неготовність з різних причин вживати заходів для створення такої можливості, свідчить про те, що перспектив зміни ринкової поведінки ТОВ «Євротерминал» завдяки створенню умов для альтернативного заїзду та наявності вибору у експедиторів (перевізників) у споживанні чи відмови у споживанні послуг ТОВ «Євротерминал», найближчим часом немає.

VIIІ СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ СТОРІН У СПРАВІ

…239) Аналіз даних АМПУ свідчить про те, що протягом 2016 року до порту не через територію ТОВ «Євротерминал» (КПП № 4) заїхало близько 50,8% відсотків вантажних транспортних засобів, тобто половина вантажних автомобілів заїхала в Сухий порт з порушеннями правил дорожнього руху, що підтверджує той факт, що суттєва кількість перевізників не потребує отримання послуг ТОВ «Євротерминал» для заїзду в Сухий порт.

…243) Зазначений висновок у своїх запереченнях підтверджує і сам відповідач, вказуючи на такі публікації: «багато водіїв вантажних автомобілів ігнорують рішення Одеської міської ради № 46 від 25.02.2016 та продовжують їздити вулицями міста»; «незважаючи на встановлені заборонні знаки, вантажівки та важкі зерновози продовжують масово заїжджати до порту з вулиця Одарія та Церковного провулку»; «за словами керівництва ДП «АМПУ», в’їзд вантажного транспортну на територію Одеського морського порту забезпечується через КПП № 2 та КПП № 4 (з боку вулиці Хаджибеївська) При цьому, якщо вантажний транспорт заїжджає до Порту через КПП № 2, він оминає майданчики, спеціально створені для накопичування вантажного транспорту, та проходить через житлову частину міста»; «Проте перевізникам дешевше сплатити штраф у розмірі 255 гривень, ніж об’їхати та заплатити 600 гривень».

…266) [розмір чистого доходу ТОВ «Євротерминал» за 2016 рік] (Інформація з обмеженим доступом)

Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

…Визнати, що дії товариства з обмеженою відповідальністю «Євротерминал» (65005, м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, код ЄДРПОУ 33507625), які полягають у стягненні плати за повний комплекс послуг…, наслідком чого є стягнення плати за фактично не надані послуги, є порушенням, передбаченим частиною першою статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг обслуговування транспортних засобів на території Сухого порту, що призводить до ущемлення інтересів суб’єктів господарювання, яке було б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. За порушення, зазначене у пункті 2 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Євротерминал» штраф у розмірі 5 369 399 (п’ять мільйонів триста шістдесят дев’ять тисяч триста дев’яносто дев’ять) гривень. Зобов’язати …«Євротерминал» забезпечити можливість проїзду в Одеський морський торговельний порт експедиторів (перевізників)… без сплати за послуги, у випадку якщо експедитори (перевізники) не потребують і не мають наміру їх споживати…

…штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, Корупція, Транспорт