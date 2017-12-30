12,25 мільярди та спад «допорогів»

30 Грудня 2017
З 24 по 30 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,45 тисяч закупівель на загальну суму 12,25 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,19 млрд грн.
Спав вал допорогових угод, які укладаються без відкритих торгів. В діапазоні <200 тис грн (закупівля товарів бюджетними організаціями) у порівнянні з минулим тижнем кількість і сума угод виросли впали вдвічі до рівня середини грудня (така сама тенденція була і рік тому). Більшість замовників намагались оприлюднити свої звіти на початку тижня, не відкладаючи на останні дні року, через те, що кошти ще потрібно було отримати у держказначействі для подальшого обготівкування. При цьому курс гривні в останні дні року впав нижче 28 за долар.
|2017 рік
|Договори менші 200 тис грн.
|Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
|К-ть
|Сума, грн.
|К-ть
|Сума грн.
|26.11-02.12
|13 730
|577 978 585,84
|338
|66 879 629,85
|03.12-09.12
|17 947
|719 319 149,04
|416
|82 349 098,47
|10.12-16.12
|20 539
|852 546 080,36
|554
|109 869 706,70
|17.12-23.12
|35 914
|1 625 824 016,74
|1 182
|234 592 049,57
|24.12-30.12
|15 603
|822 532 346,67
|536
|106 412 607,64
При цьому через інфляцію цьогорічні показники грудня вже перевищили минулорічні:
|2016 рік
|Договори менші 200 тис грн.
|Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
|К-ть
|Сума, грн.
|К-ть
|Сума грн.
|04.12-10.12
|11 483
|555 578 597,11
|366
|72 406 249,20
|11.12-17.12
|15 259
|756 760 349,79
|597
|100 512 690,40
|18.12-24.12
|16 218
|874 614 218,10
|787
|155 968 956,44
|25.12-31.12
|7 854
|478 399 562,83
|409
|81 121 472,28
Зростання цих закупівель означає, що державні замовники намагаються якнайшвидше освоїти кошти до кінця бюджетного року. Зазвичай це пояснюється або нераціональним розпорядженням власним бюджетом, або пізнім виділенням грошей з державного бюджету, або корупційною складовою.
Найбільші тендери минулого тижня
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укргазвидобування»
|905,98
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|Труби обсадні в асортименті
|2. ДП «Мирноградвугілля»
|382,12
|ДП «Регіональні електричні мережі»
|Електроенергія
|3. ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України»
|664,80
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|Природний газ
|4. Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
|316,59
|ТОВ «Гідробуд Україна»
|Будівництво причалу № 8 у Миколаївському морському порту по вул. Заводській, 23 у Заводському районі м.Миколаєва
|5. ВП «Рівненська АЕС» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом»
|305,45
|ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж»
|Виконання комплексу будівельних робіт та придбання допоміжного обладнання по «Модернізації системи нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ)», роботи в частині герметичного об’єму по «Модернізації керуючих систем безпеки з заміною УКТЗ», «Модернізації розподільчих пристроїв 0,4 кВ», «Модернізації кабельного господарства систем нормальної експлуатації важливої для безпеки» на енергоблоці № 3 ВП «Рівненська АЕС»
|6. ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
|151,24
|«Weir Power & Industrial France»
|Запасні частини до імпульсно-запобіжного пристрою парогенератора для енергоблоків №1,2 ВП ХАЕС та №4,5,6 ВП ЗАЕС
|7. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
|139,36
|ТОВ «Енерджі трейд груп»
|Природний газ
|8. КП «Інформатика» Київської Міської Державної Адміністрації
|119,85
|ТОВ «Інтелекшуал Констракшн»
|Закупівля інтелектуально-аналітичного комплексу, необхідного для розгортання та доповнення робочого функціоналу комплексної системи відеоспостереження з модернізацією програмно-апаратного комплексу, створеного у рамках першої черги ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві, 2-га черга)
|9. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
|107,34
|ПП «Сеал строй»
|«Реконструкція будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Верстатобудівна, 12»
|10. Головне управління ПФУ у Львівській області
|103,50
|ПАТ «Укрпошта» в особі львівської дирекції
|ПАТ «Укрпошта» в особі львівської дирекції
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