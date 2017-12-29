НОВИНИ

29.12.2017

«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд

Французькі юристи отримають $2,7 мільйона на захист України від російського олігарха, у якого відібрали «ЗАлК»

За рік «прокладки» підняли ціну патентованого палива для «Укрспирту» на 45%

Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

«Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%

Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній

28.12.2017

Кабмін спонукає комунальників закуповувати міський транспорт не зважаючи на бюджетний рік

Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

АМКУ збудився на Торгово-промислову палату за її довідки «єдиним виробникам»

«Новачок» Дерипаски за чверть мільярда таємно відремонтує трасу до кордону з Угорщиною і Словаччиною

Хорватська «Crosco» отримає ще півмільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині й Полтавщині

За півроку селітра для «Павлоградського хімзаводу» за 56 мільйонів подорожчала на чверть

Тролі заблокували «формульні» дизельні тендери залізниці на 1,7 мільярда

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

За рік «прокладки» підняли ціну патентованого палива для «Укрспирту» на 45%

29 Грудня 2017

ДП «Укрспирт» 29 листопада уклало угоду з ТОВ «Адвансен Трейд» про закупівлю палива на 80,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На період із грудня 2017 року по грудень 2018 року замовили 8 тис т палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за ТУ У 20.1-00190443-042-2015 по 10 тис грн./т.

У січні ТОВ «Прогрес Лайф» продало його «Укрспирту» на 45% дешевше – по 6 900 грн./т. Однак потім ціну кілька разів підвищували додатковими угодами, доки в листопаді вона не склала 8 500 грн., що на 18% дешевше від нинішньої договірної ціни.

У 2016 році «Укрспирт» замовляв його по 5 400 грн/т. Тоді постачальником було дніпровське ТОВ «Поліхім-Альфа» Оксани Ковері на чолі з Віктором Ткаченком.

Сертифікат відповідності строком дії з березня 2016 року по березень 2017 року на цей вид палива у березні 2016 року видано ТОВ «Торговий дім «Гермес i К», зареєстрованому на Андрія Степанова у Новомосковську на Дніпровщині. Нині воно переоформлене у Львові на Властислава Руссу з Молдови.

Створеною в 2015 році фірмою «Адвансен Трейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє та керує Олег Бабенко із с. Піщанка Новомосковського р-ну. Вона прописана у Новомосковську за адресою масової реєстрації по вул. Зіни Бєлої, будинок 156, кімната 5, квартира 8.

Там само торік знаходився старий постачальник «Прогрес Лайф» Валентини Ткаченко, якій міськрада Новомосковська виділяла  8 га землі під асфальтобетонним заводом по вул. Північна, 7. Нині фірму перереєстрували у Кременці на молдаванку Надію Ботнару.

Крім того, «Адвансен Трейд» виступала єдиним конкурентом «Поліхім-Альфа» на торішніх торгах залізниці щодо креозоту для просочування шпал. Саме у Новомосковську розташовано один зі шпалопросочувальних заводів «Укрзалізниці».

Усього з березня «Адвансен Трейд» отримала підрядів на 93,37 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.12.2017

Донецьк Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську

Київ «Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

Вінниця Із лютого білоруська хімія для водників Вінниччини подорожчала на 11%

Одеса Регістр судноплавства купив гібридний кросовер Toyota RAV4 за мільйон

Одеса У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній

28.12.2017

Київ Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

Ужгород «Новачок» Дерипаски за чверть мільярда таємно відремонтує трасу до кордону з Угорщиною і Словаччиною

Дніпро За півроку селітра для «Павлоградського хімзаводу» за 56 мільйонів подорожчала на чверть

І-Франк Збитковий водоканал на чолі зі «свободівцем» купив Skoda за 600 тисяч з конструкціями для дитячих крісел

27.12.2017

І-Франк Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

Київ ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Рівне Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

Чернівці Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

26.12.2017

Київ Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

Київ Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ