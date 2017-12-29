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«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд

29 Грудня 2017

 

ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 905,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом трьох місяців фірма Віктора Пінчука має поставити 18 710 т обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2017-2018 роках, перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Найдорожчою є труба ОТТГ вик.А 178×10,4 Л ГОСТ 632-80 по 60 788 грн./т. У травні «Інтерпайп Україна» продала її «Укргазвидобуванню» на 2% дешевше – по 59 508 грн./т.

Решта цін відрізняються від весняного тендеру приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 921,72 млн грн.

Конкурентами були ТОВ ПКФ «Біліс» із продукцією ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс» із продукцією ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія).

Дніпровською ПКФ «Біліс» володіє та керує Євген Чічкань, який також очолює ТОВ «Гранд Пром Торг» Ірини Миронової. За даними системи «YouControl», у 2016 році засновниками суперника були Ігор Бекленищев і Руслан Лозовий.

«Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

 

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10,4 Л ГОСТ 632-80 200 60 788
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Л ГОСТ 632-80 200 60 788
Труба обсадна, безшовна ОГ-1М 194×12,7 Е ТУ У 27.2-8-89-2004 200 57 080
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 М ГОСТ 632-80 450 54 440
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 М ГОСТ 632-80 300 54 440
Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324×12,4 Л ГОСТ 632-80 700 49 634
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 Л ГОСТ 632-80 500 49 634
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Л ГОСТ 632-80 600 49 514
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Л ГОСТ 632-80 700 49 514
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Л ГОСТ 632-80 350 49 514
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10,4 Е ГОСТ 632-80 800 49 154
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Е ГОСТ 632-80 1 000 49 154
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Е ГОСТ 632-80 200 49 154
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10,0 Е ГОСТ 632-80 1 850 47 714
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Е ГОСТ 632-80 1 000 47 714
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12,0 Е ГОСТ 632-80 800 47 714
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×8,9 Д ГОСТ 632-80 750 47 446
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Д ГОСТ 632-80 900 47 446
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Д ГОСТ 632-80 600 47 446
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Д ГОСТ 632-80 300 47 446
Труба обсадна ОТТГ, вик-А, 178×10,4 Д ГОСТ 632-80 400 47 326
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 168×7,3 Д ГОСТ 632-80 150 47 326
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×8,9 Д ГОСТ 632-80 700 47 326
Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Д ГОСТ 632-80 800 47 326
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×9,5 Д ГОСТ 632-80 60 46 486
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×1 Д ГОСТ 632-80 300 46 486
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Д ГОСТ 632-80 200 46 486
Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324×11 Е ГОСТ 632-80 2 400 46 394
Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Е ГОСТ 632-80 1 300 46 394
Усього: 18 710  

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