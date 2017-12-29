«Укргазвидобування» замовило Пінчуку труб ще на мільярд

29 Грудня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 905,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом трьох місяців фірма Віктора Пінчука має поставити 18 710 т обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2017-2018 роках, перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Найдорожчою є труба ОТТГ вик.А 178×10,4 Л ГОСТ 632-80 по 60 788 грн./т. У травні «Інтерпайп Україна» продала її «Укргазвидобуванню» на 2% дешевше – по 59 508 грн./т.
Решта цін відрізняються від весняного тендеру приблизно на стільки ж.
Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 921,72 млн грн.
Конкурентами були ТОВ ПКФ «Біліс» із продукцією ТОВ «Дніпровський трубний завод» і ТОВ «Нафтосервіс» із продукцією ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія).
Дніпровською ПКФ «Біліс» володіє та керує Євген Чічкань, який також очолює ТОВ «Гранд Пром Торг» Ірини Миронової. За даними системи «YouControl», у 2016 році засновниками суперника були Ігор Бекленищев і Руслан Лозовий.
«Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.
Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».
У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.
|Найменування товару
|Кількість, т
|Ціна, грн./т із ПДВ
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10,4 Л ГОСТ 632-80
|200
|60 788
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Л ГОСТ 632-80
|200
|60 788
|Труба обсадна, безшовна ОГ-1М 194×12,7 Е ТУ У 27.2-8-89-2004
|200
|57 080
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 М ГОСТ 632-80
|450
|54 440
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 М ГОСТ 632-80
|300
|54 440
|Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324×12,4 Л ГОСТ 632-80
|700
|49 634
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×11 Л ГОСТ 632-80
|500
|49 634
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Л ГОСТ 632-80
|600
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Л ГОСТ 632-80
|700
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Л ГОСТ 632-80
|350
|49 514
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 178×10,4 Е ГОСТ 632-80
|800
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Е ГОСТ 632-80
|1 000
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×12,1 Е ГОСТ 632-80
|200
|49 154
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10,0 Е ГОСТ 632-80
|1 850
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Е ГОСТ 632-80
|1 000
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12,0 Е ГОСТ 632-80
|800
|47 714
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×8,9 Д ГОСТ 632-80
|750
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×10 Д ГОСТ 632-80
|900
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×11,1 Д ГОСТ 632-80
|600
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 245×12 Д ГОСТ 632-80
|300
|47 446
|Труба обсадна ОТТГ, вик-А, 178×10,4 Д ГОСТ 632-80
|400
|47 326
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 168×7,3 Д ГОСТ 632-80
|150
|47 326
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×8,9 Д ГОСТ 632-80
|700
|47 326
|Труба обсадна ОТТГ, вик.А, 168×10,6 Д ГОСТ 632-80
|800
|47 326
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×9,5 Д ГОСТ 632-80
|60
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×1 Д ГОСТ 632-80
|300
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Д ГОСТ 632-80
|200
|46 486
|Труба обсадна ОТТМ, вик-А, 324×11 Е ГОСТ 632-80
|2 400
|46 394
|Труба обсадна ОТТМ, вик.А, 324×12,4 Е ГОСТ 632-80
|1 300
|46 394
|Усього:
|18 710
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