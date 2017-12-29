У Труханова заплатять 107 мільйонів за ремонт скандального офісу на Верстатобудівній

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Управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Сеал Строй» реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Верстатобудівна, 12 за 107,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Будівлю загальною площею 6 747 кв. м міськрада у 2010 році отримала з доплатою від ТОВ «Арт» в обмін на 23 об’єкти нерухомості. Згодом суд визнав договори дарування і купівлі/продажу недійсними, оскільки вони маскували заборонену міну комунального майна. Деякі об’єкти повернули місту, однак ніхто не був покараний, бо рішення публічно ухвалили депутати на сесії міськради.

У 2015 році невеликі офіси у цій будівлі віддали в оренду ГО «Спілка дітей окупації німецько-фашистськими загарбниками міста Одеси та Одеської області» на чолі з Альбертом Маліновським і ГО «Центр сприяння інвалідам «Надія» Володимира Толкачова і Володимира Плєханова. Остання громадська організація фігурує у кримінальному провадженні щодо нерухомості, незаконно виведеної з комунальної власності Одеси протягом 2015-2017 років.

До кінця 2019 року там виконають загальнобудівельні роботи, влаштують покрівлю, зонти, фасад, інженерні та комунікаційні мережі, систему контролю доступу, придбають меблі та інвентар, благоустроять територію. Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 11,26 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 4% – 4,02 млн грн.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 108,18 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ Компанія «Екстер’єр-Дизайн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Засновницею одеського «Сеал Строй» є Вікторія Напханюк, а директором – Олександр Напханюк. Раніше фірмою керував Євген Галайда, а до нього директором був Сергій Бєляк, який на тендерах вказував електронну пошту grado-stroi@ukr.net, що належить «СК «Градо-Строй» Юрія Самойленка. Остання фірма відома тим, що її конкурентом на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

Принаймні до початку 2015 року фірмою «Сеал Строй» володів і керував Сергій Зглавуца, власник ПП «Інноваційні креативні технології». В одній квартирі зі Зглавуцою прописана Маргарита Богомягкова, екс-засновниця іншого підрядника управління – ТОВ «Магма Груп КР», яке нині переоформлене на Галину Раздорожну з Молдови.

Олександр Напханюк раніше керував ТОВ «Південь Ліс Буд» Олени Муки і Світлани Дробот, що зараз належить тій же Муці, Галині Ткаченко та Любові Сідоровій.

Усього з липня 2015 року «Сеал Строй» виграв тендерів на 272,56 млн грн. – виключно в теперішнього замовника.

Місцевий «Екстер’єр-Дизайн» (раніше «Новострой Лтд») на чолі з Валерієм Возним належить Анатолію Рагуліну, співвласнику ТОВ «Готель Інвест Сервіс», ТОВ «Мета-Інвест Лтд» і ТОВ «Санна-Турс».

Також Рагулін був серед бенефіціарів нині ліквідованого ТОВ «Інвестиції Регіональних Проектів» із Юрієм Фрідбургом – власником ПП виробничо-комерційна фірма «Мікромегас». Останнє будувало школу в Одесі перед «Сеал Строй».

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