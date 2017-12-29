Чинними є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один отримав умовний термін, один – штраф, один – звільнений від відбування арешту, ще двоє – уклали угоду зі слідством.

1 грудня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в Україні цього року 815 корупціонерів отримали вирок. Уже через два тижні прес-служба ГПУ збільшила цю цифру майже вдвічі – до 1534 осіб.

Оскільки важко сказати, хто більше правий зі своєю цифрою, ми вирішили ґрунтуватись на власних дослідженнях. При чому нас більше цікавила не кількість засуджених за корупцію, а, так би мовити – їхня якість. Тобто соціальний статус.

Протягом року «Наші гроші» ретельно збирали вироки по п’яти корупційних статтях (191, 364, 368, 369, 369-2 КК України). Це основні статті, які і складають основу статистики ГПУ. По решті 14 корупційних статей вироків виноситься дуже мало.За даними Єдиного держреєстру судових рішень, по цих п’яти корупційних статтях у січні-листопаді цього року було винесено 871 вирок.

Із топ-чиновників цього року засудили двох осіб – це голови райдержадміністрацій.

Топ-корупціонери: вироки за 2015-2017 роки

З усіх топ-чиновників, які за останні три роки отримали вироки, фактично у в’язниці півтора року провів екс-заступник Держсільгоспінспекції Ігор Немировський. Решта чиновників отримали більш м’які покарання, або ж вироки стосовно них не набули сили чи скасовані.

Так, чинними вже є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один з них отримав умовний термін, один – штраф, ще один звільнений від відбування арешту у зв’язку із закінченням строків давності, і ще двоє – уклали угоду зі слідством (деталі невідомі). Решта справ – в апеляційній чи касаційній інстанції, або ж на новому розгляді.

У списку нижче зібрано усі справи, які були опубліковані у Єдиному держреєстрі судових рішень. У даному випадку це – вироки стосовно семи голів РДА, заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України, першого заступника голови Державної податкової служби України, двох заступників міністра та ще одного чиновника Мінпромвугілля.

Топ-чиновники, які отримали вироки після Революції Гідності

Вироки постановлені у період з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2017 року

Топ-чиновник* Стаття Покарання Суть злочину (за версією слідства) Вирок набув силу Іванченко Василь Миколайович, голова Доманівської РДА Миколаївської області (квітень 2014 – вересень 2016 рр) Вирок від 30.10.2017 Зловживання владою або службовим становищем Визнано невинуватим та виправдано за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Прокурор подав апеляцію, розгляд якої призначено на 05.04.2018. У цій справі 27.05.2016 суд вже виносив вирок, яким Іванченка було засуджено до 4 років позбавлення волі умовно. 19.08.2016 апеляційний суд цей вирок скасував і призначив новий розгляд, при якому екс-голову РДА було виправдено. У липні 2014 голова РДА фактично привласнив 111 тонн пшениці на суму 208 679 грн, яку за допомогою знайомого підприємця та начальника районної міліції зібрав із ділянки, яку особи засіяли, не отримавши договору оренди (при цьому вони отримали дозвіл на розробку проекту землеустрою для відведення ділянки в оренду). Голова РДА вину не визнав, просив виправдати. Ні Остринський Віктор Костянтинович, голова Обухівської РДА Київської області (2006-2010 рр) Вирок від 04.01.2017 Зловживання владою або службовим становищем 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки. На вирок подано апеляцію, розгляд якої призначено на 10.01.2018. Разом зі своїм першим заступником у 2008 році виділили 37 га (вартість 119 213 686 грн) в Обухівському районі 19 приватним особам, понад 10 га яких – з водного фонду і рекреаційних земель (два острови), які перебували в користуванні ТОВ ЦППП “Бізнес і право”. Ні Олександр Сухомлин, заступник міністра економ розвитку (2010-2011, жовтень 2014) Вирок від 22.12.2016 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Як повідомив у лютому 2017 року повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Сухомлин уклав угоду зі слідством і відшкодував до держбюджету 22 млн грн. Деталі цієї угоди невідомі, оскільки у держреєстрі її немає. Зі слів Луценка, Сухомлина обвинувачували у тому, що «будучи в 2010-2014 роках головою аукціонного комітету із продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу й вугілля, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Азаровим і Курченком, а також, імовірно, з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів в інтересах цієї організації майном ПАТ “Укргазвидобування” і ПАТ “Укрнафта”… а саме – виробленим ними скрапленим газом на загальну суму понад 2 млрд грн». Так Супрун Микола Степанович, голова Бобровицької РДА Чернігівської області (на посаді з 23.05.2014 по 07.10.2015) Вирок від 05.12.2016 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 6 років позбавлення волі; -заборона займати посади, пов’язані з державною службою на 2 роки; -конфіскація всього майна що є його власністю; -позбавлення 5 рангу 3 категорії державного службовця. У справі вже був вирок 19.02.2016 про засудження Супруна до 6 років, який був скасований апеляцією і відправлений на новий розгляд. Другим вироком 05.12.2016 Супрун був засуджений до 7 років позбавлення волі, а апеляція зменшила термін до 6 років. Зараз справа на розгляді у касації. У серпні 2015 отримав 45 тис грн від директора ТОВ «Інтергаз-5000» за сприяння у виділенні ділянки 0,4 га і зміни її цільового призначення з с/г під будівництво АГЗС. Голова РДА вину не визнав – стверджує, що отримував спонсорську допомогу на будівництво РАЦСу у Бобровиці. Просив його виправдати. Ні Шкаврон Микола Іванович, перший заступник голови Києво-Святошинської РДА, в.о. голови (серпень 2012 – січень 2013) Вирок від 18.11.2016 Зловживання владою або службовим становищем 5 років позбавлення волі умовно із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах (організаціях, установах), пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки; штраф 10200 грн. Пом’якшувальними обставинами для Шкаврона суд визнав його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Комісія з визначення розміру збитків Києво-Святошинською РДА не створювалась та, відповідно, розмір збитків, які підлягають відшкодуванню, не визначала. У жовтні-грудні 2012 року підписав незаконні розпорядження, за якими з володіння ДП “Науково-дослідний виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” вибуло 350 га (зазначена у вироку вартість – 373 900 000 грн) в межах Софіївсько-Борщагівської сільради, які він розпорядженнями безоплатно передав у власність підставних осіб. Так Вакуленко Василь Олександрович, голова Глобинської РДА Полтавської області (березень 2015 – червень 2016) Вирок від 17.11.2016 Зловживання впливом Штраф 12750 грн. Уклав угоду про визнання винуватості із прокурором прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури. У травні 2016 року отримав неправомірну вигоду $23 тис від директора ТОВ «Біфлек» Андрія Степорука за сприяння в оформленні права користування на будівлю колишньої Федорівської загальноосвітньої школи в с.Федорівка Глобинського району Полтавської області. Так Підгайний Ярослав Михайлович, перший заступник міністра вугільної промисловості України Вирок від 07.11.2016 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, заборона обіймати посади керівника підприємства, установи, організації всіх форм власності 3 роки. Звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Зараз справа перебуває у касаційній інстанції. Деталі цієї справи описували журналісти у 2000 р. У 1996 році розікрали 250 тис грн державних коштів, перерахувавши їх з ДП «Західвуглезбутпостач» на користь ТОВ «Укрінтерстрой ЛТД» за ремонтно-будівельні роботи малої зали засідань колегії Мінвуглепрому, які не були виконані. Ні Вакуленко Анатолій Дмитрович, заступник начальника управління реструктуризації шахтного фонду Міністерства вугільної промисловості України** Вирок від 07.11.2016 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, заборона обіймати посади керівника підприємства, установи, організації всіх форм власності 3 роки. Звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Зараз справа перебуває у касаційній інстанції. Ні Лісний Петро Гнатович, голова Петриківської РДА Дніпропетровської області (2005-2009 рр) Вирок від 07.09.2016 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 19.12.2016 апеляційний суд скасував виправдувальний вирок щодо Лісного від 07.09.2016. Зараз справа знаходиться на новому розгляді у суді першої інстанції. Це не перший вирок у справі. У 2014 році суд засудив Лісного до 3,5 років позбавлення волі умовно. У подальшому апеляція цей вирок скасувала і передала на новий розгляд. У 2007 Лісний віддав в оренду ПП “Легіонер” 52 га землі. Надалі Лісний і засновник ПП подарували це підприємство за хабар у $400 тис (на той час 2 млн грн) зацікавленій особі-хабародавцю. Справа на розгляді в суді з 2008 року. Лісний свою вину повністю заперечує і називає справу замовною. Ні Немировський Ігор Якович, заступник Голови Державної інспекції сільського господарства України (був призначений на посаду у квітні 2014 р) Вирок від 09.02.2016 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 10 років позбавлення волі -заборона обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в ОД ВВ та МС на 3 роки; – конфіскація 1/2 частини всього майна, яке є його власністю; – позбавлення 5 рангу посади державного службовця. 05.04.2017 Апеляція виключила з мотивувальної частини вироку класифікуючи ознаку про вимагання хабара і зменшила термін ув’язнення з 10 до 3 років. 26.10.2017 Вищий спец суд скасував ухвалу апеляції, призначивши новий розгляд у цій інстанції (призначено на 18.01.2018). Немировського звільнити з-під варти. Зокрема, ВССУ зазначив, що апеляція не взяла до уваги той факт, що всі копії ухвал, які були підставою для проведення НСД щодо Немировського, на які суд першої інстанції посилався у вироку, були відкриті стороні захисту і долучені до матеріалів провадження лише на стадії апеляційного перегляду вироку. А це є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими як докази. У серпні 2014 у Кіровограді він отримав хабар у 357 тис грн за сприяння у прийнятті керівництвом Держінспекції сільського господарства в Кіровоградській області позитивного рішення про видачу ТОВ ВКФ «Велта» дозволів на зняття та перенесення грунтового покриву із ділянки площею 51 га для розробки кар’єру з видобутку ільменіту. Хабар з розрахунку 7 000 грн за кожний гектар. Немировський свою вину не визнав, вказує на провокацію з боку правоохоронних органів. Ні Місцевий суд у вироку ухвалив рішення про залишення Немировському раніше обраного запобіжного заходу у вигляді застави до вступу вироку в законну силу. Немировський був узятий під варту в порядку виконання вироку і знаходився в установі відбування покарань. 26.10.2017 ВССУ постановив звільнити його з-під варти. Головач Андрій Володимирович, перший заступник голови Державної податкової служби України Вирок від 2016 року Як повідомив у лютому 2017 роу генпрокурор Юрій Луценко, Головач уклав угоду про визнання винуватості і «сплатив до державного казначейства 130 млн грн». Деталі цієї угоди невідомі, оскільки у держреєстрі її немає. Обвинувачення в участі у злочинній організації і незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн грн Так Лежух Іван Петрович, голова Монастирищенської районної державної адміністрації Вирок від 16.03.2015 Зловживання владою або службовим становищем 4 місяці арешту з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та фінансово-господарськими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки. Звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. За даними ЗМІ, у 2007 році Лежух був засуджений по цій справі до 3,5 років позбавлення волі, але потім цей вирок був скасований. Разом із керівником апарату РДА у 2005 році заволоділи бюджетними коштами у розмірі 20 тис грн, виділеними на виготовлення двох меморіальних дощок та пам’ятника “Невідомому солдату”. Вину не визнав, називав справу замовною. Так

* Під топ-чиновниками маються на увазі службові особи категорії «А», які займали особливо відповідальне становище, представники вищого корпусу державної служби, вироки щодо яких наявні у Єдиному держреєстрі.

Відзначимо, що відповідно до змін до закону «Про державну службу» від 09.11.2017 голови місцевих держадміністрацій вже не належать до державної служби та не обіймають посаду категорії «А». Депутати і громадські активісти заявили, що таким чином фактично повертається система «ручного» управління обласними та районними держадміністраціями.

** У вироку вказано, що Вакуленко був службовою особою, що займала особливо відповідальне становище станом на 1996 р.

Трапляються випадки, коли у різних вироках однакові посади в один і той же період віднесена до різних категорій, що, зокрема, може впливати на частину статті Кримінального кодексу, по якій особа засуджена.

Приміром, заступник начальника митного поста «Кременчук» Полтавської митниці Ігор Гречко був засуджений до 5 років позбавлення волі за отримання 150 євро хабара у листопаді 2016. Його дії суд кваліфікував по ч.3 ст.368 як одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У той же час заступник начальника митного поста «Новгород-Сіверський» Чернігівської митниці Микола Гуща, який у квітні 2016 року взяв $500 хабара, уклав угоду з прокурором про визнання винуватості по ч.1 ст.368 і отримав 24 тис грн штрафу із забороною займати посади на два роки. При цьому від сплати штрафу він був звільнений у зв’язку із зарахуванням йому строку попереднього ув’язнення. Жодних даних про відповідальне становище у вироку немає.

Засуджені до в’язниці у 2017 році

Загалом у цьому році за 11 місяців до позбавлення волі засуджено 91 особу, і вироки щодо 16 з них вже набули силу. Йдеться про 8 осіб (7 з них раніше судимі), які отримали по 3-4 роки позбавлення волі за пропонування хабара поліцейським, прикордонникам і пенітенціарникам.

Два прикордонники отримали по два роки за отримання хабара (фактично відбули день за два у СІЗО) і один лікар з Чернівців отримав 5 років теж за хабар.

До 8 років і 7 місяців був засуджений начальник відділу боротьби з обігом наркотиків з Полтавщини, який у 2012-2013 роках у складі злочинної організації займався збутом наркотиків. Уклав угоду з прокурором, фактично вже відбув покарання – день за два у СІЗО.

Також набув чинності вирок по справі НАБУ – по угоді з прокурором САП пособник судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, який отримав для передачі їй $4 тис хабара за прийняття потрібного судового рішення.

За отримання хабара за вплив на слідчого у кримінальній справі начальник відділу територіального управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції отримав два роки, які фактично відбув у СІЗО (день за два). Так само на два роки був засуджений інспектор прикордонної служби, який пропонував своєму начальнику хабар за здійснення впливу на членів атестаційної комісії.

Крім того, 5 років позбавлення волі отримав директор фірми, який у 2007-2008 рр привласнив 143 тис грн, виділених на реконструкцію насосної станції та очисних споруд у Рогатині Івано-франківської області.

Торік ми вже публікували дані стосовно засуджених корупціонерів за один рік.

«Наші гроші» провели аналіз покарань за корупцію за останні три роки, який невдовзі буде опублікований. Поки що перші цифри.

У період з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2017 року по чотирьох статтях Кримінального кодексу вироки отримали 2403 особи. Зокрема, за отримання неправомірної вигоди (368 КК) – 1227 особи, за зловживання владою чи службовим становищем (364 КК) – 286, за пропонування хабара службовій особі (369 КК) – 402 і за зловживання впливом (369-2 КК) – 488. Аналіз цих вироків показав, що за вказаний період по цих статтях:

вироки постановлено щодо 12 топ-чиновників, з яких семеро – голови райдержадміністрацій.

83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель).

п’ята частина засуджених – самі ж правоохоронці.

52% усіх покарань – штрафи, 14% – звільнено від призначеного покарання з різних причин (умовний строк, амністія, закінчені строки давності, і т.д.), 8% – виправдані і стільки ж – засуджені до позбавлення волі. При цьому п’ята частина останніх – це покарання за корупційний злочин яких було поглинуто покарнням за інший більш важкий злочин. Приміром, правоохоронець, який разом зі зловживання службовим становищем засуджений за збут наркотиків.

майже 11% вироків (259), винесених судами першої інстанції, були скасовані і справу відправлено на новий розгляд. З них 43 вироки з призначеним позбавленням волі стосовно чиновників категорії «Б».

80% злочинів, по яких винесено вироки, було вчинено після Революції Гідності.

«Наші гроші» також аналізують дані стосовно засуджених за розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК). За 2015, 2016 і 11 місяців 2017 рр – це ще 900 осіб. Цей масив даних ще аналізується і буде опублікований наступного року.

Наші Гроші

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