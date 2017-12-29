«Прокладка» виграла у партнера «порошенківця» 61 мільйон на ремонт Київради в стилі постмодерну (фото)

КП «Спецжитлофонд» 19 грудня за результатами тендеру замовило ПП «Артєль-1» ремонтно-реставраційні роботи на першому поверсі адмінбудинку Київради по вул. Хрещатик, 36 за 60,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За даними видання «Хмарочос», організація «Агенти змін» протягом кількох місяців досліджувала, як публічний простір мерії використовується нині, та як міська громада хоче використовувати його в майбутньому. Згодом вона провела воркшоп для дизайнерів, де ті розробили функціональне зонування першого поверху, яке лягло в основу технічного завдання на проектування.

Проект у стилі постмодерну вартістю 1,37 млн грн. виконало ТОВ «Аімм-Груп» Ганни Іскіердо, яке загалом з минулого року отримало держпідрядів на 8,32 млн грн.

«Практичний і строгий дизайн, позбавлений дрібних деталей декору, насамперед, покликаний створити комфортну атмосферу як для працівників, так і для відвідувачів», – пишуть архітектори у пояснювальній записці.

До травня 2018 року виконають загальнобудівельні роботи та оздоблення приміщень, влаштують інженерні та комунікаційні мережі, системи контрою доступу, відеонагляду і черги, придбають меблі та інформаційну техніку. Субпідрядник ДП «Будівельно-монтажне управління ДУС» виконає ремонтно-реставраційні роботи щодо вхідних дверей, а ТОВ «ПІК «Безпечні системи» – монтаж пожежних оповіщення і сигналізації (разом до 20% вартості підряду). Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, принаймні 7,25 млн грн. піде на різні панелі з ламінату високого тиску – HPL: зокрема, Top White 0112 FH t-6мм клейова система М3-3мм коштує 2 458 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У відкритих джерелах можна знайти польські фасадні HPL панелі 6-8 мм різних розмірів під дерево по 1 600 грн./кв. м.

Підвісна стеля Thermatex Feinstratos micro 600x1200x15мм VT-15 коштує 2 567 грн./кв. м.

На ринку менші панелі AMF Feinstratos 15 мм VT15 600х600 можна придбати по 285 грн./кв. м.

Моноблоки Dell OptiPlex 7450 24″ i5-7500/8GB DDR4/500G SATA/Keyboard/Mouse/ Windows 10 Pro Ukr/MS Office 2016 Pro/5Year Pro support +Accidental Damage Service коштують по 44 167 грн.

В інтернет-магазинах такі моноблоки із трирічною гарантією без офісного пакету софту продаються по 39 130 грн.

Дисплеї Samsung UD55E-B (LH55UDEBLBB/CI) замовили по 83 тис грн., хоча на ринку їх продають по 102-104 тис грн.

Багатофункціональні пристрої HP LaserJet Pro M521dw купили по 23 188 грн., тоді як їхня ринкова ціна становить 21-30 тис грн.

На заробітну плату піде млн 2,87 млн грн., тобто 5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,4% – 236 тис грн.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 61,04 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «НВФ Укрбудпроект 1» Сергія Уманця зі статутним капіталом 29 тис грн., яким керує Владислав Кривець. Уманець також володіє ТОВ «МТЦ» з Андрієм Куликом та Миколою Негричем, депутатом Київради від «БПП» і зятем Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директора АТ «ХК «Київміськбуд».

Нині миколаївська «Артєль-1» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Володимиру Аверкіну. Він також володіє ПП «Зумелектро» сам та Обслуговуючим автогаражним кооперативом «Сонячний» з Олександром Борисенком і Володимиром Курушевим.

У 2016 році засновником переможця була Наталя Стацюк, у 2012 році – Олександр Стацюк, а в 2011 році – Руслан Діордіященко.

Із серпня 2016 року переможець виграв кілька маленьких тендерів на 3,37 млн грн.

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