Збитковий водоканал на чолі зі «свободівцем» купив Skoda за 600 тисяч з конструкціями для дитячих крісел

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28 Грудня 2017

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» 14 грудня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-Одеса» легковий автомобіль Skoda Octavia за 595 тис грн. Про це написало видання «Курс».

Фірма поставить Skoda Octavia A7 у комплектації Ambition. Підприємство забажало, щоб серед характеристик безпеки була підготовка для кріплення 2 дитячих крісел на задньому сидінні (ISOFIX) та дитячі замки в задніх дверях. Видання вважає, що це свідчить про неефективне використання коштів.

«Навіщо комунальному підприємству, яке відповідає за водопостачання та водовідведення, потрібно купувати легковий автомобіль седан за шістсот тисяч з конструкціями для кріплення двох дитячих крісел? Потрібно негайно утворити справжню наглядову раду в підприємстві та запровадити систему ризик-менеджменту для закупівель. Адже важливо не лише як комунальні підприємства витрачають гроші платників податків, але й на що саме. Чи дійсно зараз є потреба в купівлі такого автомобіля і чи це відповідає стратегії розвитку підприємства?» – прокоментував закупівлю член правління ГО «Антикорупційна платформа» Тарас Случик.

На торгах у «Автотрейдінг-Одеса» були два конкурента: ТОВ «Автомобільний дом «Соллі-плюс» та ТОВ «Еспресс-авто». Їх пропозиції були вищими. Очікувана ціна склала 618 тис грн.

За підсумками 2016 року «Водоекотехпром» отримало збитків у розмірі 46,8 млн грн., а за перші три квартали 2017 року – 13,3 млн грн.

З серпня 2017 року комунальне підприємство очолює 41-річний Роман Кімачук. В своїй декларації за минулий рік він вказав, що його дружина придбала автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску нібито за 40 тис грн.

До призначення Кімачук працював директором зі стратегічного розвитку КП «Івано-Франківськводоекотехпром», був депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання від ВО «Свобода». Кімачук разом з дружиною виховує трьох дітей.

Від «Наших грошей»:

Бенефіціаром ДП «Автотрейдінг-Одеса» є Олег Боярин. Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. підприємство виграло тендерів на загальну суму 10,04 млн грн.

Skoda Octavia у базовій комплектації можна придбати за 470 тис грн.

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