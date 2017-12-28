Офшорне оточення Труханова

Про ключових осіб та фірми, пов’язані з мером Одеси Геннадієм Трухановим через офшори «Appleby».

Оскільки Міжнародний консорціум журналістів ICIJ сьогодні продовжує структурувати масиви даних «Райських паперів», інформація може оновлюватись, а перелік осіб, наближених до Труханова через офшори зареєстровані на Британських Віргінських островах, – збільшуватись. При отриманні нових даних, ми оновимо список нижче. А поки що нагадаємо про основну двадцятку засвічених.

Андрій Іванчо Леонід Молдавський Олег Думбрава Олександр Бугеда Юрій Бугеда Микола Фомічев Олександр Жуков Вадим Васильєв Олександр Скиба Юрій Шумахер Сергій Алєксєєв Вікторія Давидова Дмитро Позігун Анатолій Редер Максим Єрьомін Микола Данилюк Валерій Гарбазей Сергій Гаркавий Світлана Загребельна Олександр Галицький (покійний)

Компанії із сітки офшорів, пов’язаних із «Rubicon Group», зареєстровані переважно на острові Тортола (Британські Віргінські острови). На жаль, не завжди можливо прослідкувати їхні зв’язки з резидентами України, а отже зрозуміти, для проведення яких операцій створена та чи інша компанія. Втім, уже станом на сьогодні по офшорах Труханова є що систематизувати.

Про найближче коло офшорних зв’язків Труханова, розповідали раніше журналісти телепрограми «Слідство.Інфо», а також сайту «Ні корупції». Далі – про наступні кільця наближених.

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Андрій Іванчо – багатолітній партнер Геннадія Труханова, входив у банду Мініна (див. звіт італійської поліції за 1998 рік «Українська мафія», опублікований Центром з дослідження корупції і організованої злочинності OCCRP). Віце-президент Української федерації тайського боксу Муей-Тай, яку співзаснував разом з Трухановим.

Вдвох з Трухановим вони контролюють офшор «Macon assets Limited» – це одна з ключових компаній у структурі офшорних зв’язків оточення Геннадія Труханова, через яку мер Одеси контролює ще чотири офшори:

Atlantic beverages company limited

Hallmark Management S.A.

Sunlight Merchants Inc

Corderoy Trading Limited

Компанія «Corderoy Trading Limited», бенефіціаром якої є Сергій Алєксєєв, широко засвічена у ЗМІ, оскільки інформація про неї з’явилась ще у Panama Papers. Крім того, від команди Труханова за нею закріплений депутат Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» Юрій Шумахер.

Юрія Шумахера називають головним «дорожником» Труханова. Свого часу їх поєднала робота на структури російського олігарха Олександра Жукова. Шумахер є генеральним директором та володіє невеликою часткою інвестиційної групи «Рост» Олександра Жукова («Ростінвестгруп» з 2014 року перебуває у стані припинення). Разом з Жуковим через «Сайдлейк Інтернешнл Лімітед» Шумахер є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Ростдорстрой», яке з початку року отримало держпідрядів на майже 3,4 млрд грн. До слова, цією фірмою зараз займається НАБУ.

Через «Соєр і Брантон ЛТД.» Шумахер також володіє часткою ПП «Київшляхбуд», яке з початку цього року отримало держпідрядів на понад 778 млн грн.

Згаданий Сергій Алєксєєв, разом з Вікторією Давидовою, є також співвласником ще одного відомого в Одесі офшору – «Hems Group Limited» («Хемс груп лімітед»), який контролює кілька українських компаній (ТОВ»Риболовецько-рекреаційний центр «Дунай», ТОВ «Діпс», ТОВ «Льодовий світ»).

Із даних Panama papers було відомо, що «Хемс груп лімітед» володіє часткою «Corderoy Trading Limited». Райські папери відкрили ще один офшор, частка якого зареєстрована на «Хемс груп лімітед» – «Apogee Overseas Ltd».

Відомо, що зареєстрований у Москві Сергій Алєксєєв є давнім бізнес-партнером братів Бугедів, зокрема, разом з Юрієм Бугедою числився співвласником російських ТОВ «Логос Транспорт», ТОВ «Транспортна Група Логос» та ТОВ «Номер».

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Брати Бугеди відомі бізнесом в Україні та Росії. Старший із братів, Олександр Бугеда, сьогодні напряму не володіє бізнесом в Україні. Раніше він контролював низку підприємств. Зокрема, співволодів ТОВ «Фінансово-правова група “Константа”«, ТОВ «Фортіус», ТОВ «Міський центр стратегічних розробок». Останнє у 2011-2012 роках постачала листове скло «Одеській залізниці». Сьогодні ця фірма через віргінський офшор «Melior Investments Inc.» підконтрольне молодшому брату Юрію Бугеді.

До 2009 року Олександр Бугеда разом з Олександром Скибою також контролювали ТОВ «Градресурс». Сьогодні бенефіціарами через офшор «Pegasus Corporate Management S.A.» («Пегасус корпорейт менеджмент Ес.Ей.») значаться брат Олександра Бугеди, прописаний у Москві Юрій Бугеда та незмінно – Олександр Скиба.

Також, Олександр Бугеда співволодів компанією ТОВ «Фірма “Онисс”«, частка якої сьогодні зареєстрована на «Steadfast Management Group Inc» («Стедфаст Менеджмент Груп Інк»).

Власниками «Стедфасту» виступають три офшорні компанії – «New Age Management S.A.», «Renaissance Global Investments S.A.» та «Renaissance Investment Group Ltd». Цей же офшор співволодіє зареєстрованим на Одещині ТОВ «Сансо». Серед співвласників цього підприємства, як і фірми «Онисс», присутній також третій брат Бугед – Дмитро Бугеда. Бенефіціаром «Сансо» через «Multinational Logistic Group Ltd.» («Малтінешнл Лоджистік Груп Лтд.) є Микола Данилюк.

До слова, згаданий Дмитро Бугеда є власником ТОВ «Дельта груп», а також співволодіє підприємствами ТОВ «Грандтек» та ТОВ «Днестрпрудвод». Серед співвласників останнього засвітився також офшор «Daily Mind Management Limited», який знаходиться під контролем Миколи Фомічева та Олександра Бугеди.

Юрій Бугеда у «Райських паперах» фігурує як зареєстрований за трьома російськими адресами – одна у Хотьково на Московщині, дві інші – московські.

Разом з прописаним у Ізраїлі Вадимом Шульманом через «Уппа файненс ЛТД» Бугеда є бенефіціаром ТОВ «Одеса-Сіті», яке входить у підконтрольну Труханову інвестиційну групу «Ріст». «Одеса-Сіті» належить, з-поміж іншого, нежитлова будівля площею 1942 кв. м за адресою вул. Рішельєвська, 49, де розташований Арабський культурний центр. За цією ж адресою зареєстроване будівельне ТОВ «Т.С.К. Інвест Групп» Тетяни Ківалової та відомого забудовника сирійського походження Аднана Ківана (ТОВ «Кадор Групп»), який за інформацією ЗМІ, у жовтні цього року покинув Україну.

Вадим Шульман відомий як підприємець, близький до групи «Приват». У офшорних паперах він засвітився як фактичний власник компанії «High Altitude Holdings Limited» (острів Мен)та власник «Ascent Industries Ltd».

Разом з Шульманом Юрій Бугеда контролює ПП «Навік», яке володіє ТРЦ «City Center Котовський» на вулиці Давида Ойстраха, 32 в Одесі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у 2013 році торговий комплекс відкривали концертом, організованим за ініціативою Геннадія Труханова, на той момент – народного депутата.

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За однією адресою із Олександром Бугедою у Хотьково Московської області виступив контролером кількох офшорів Олег Думбрава.

Думбрава разом з «Rubicon Capital Management Ltd», яке має частки у десятці офшорних компаній, співволодіє офшором «Mountaintop Advisory Ltd». Це компанія, зв’язки якої з фірмами-резидентами України не прослідковуються. Втім, Думбрава добре відомий в Одесі.

Він володіє часткою будівельного ТОВ «БВК “Пик-Строй”», яке отримує мільйонні підряди від держави. «Наші гроші» неодноразово ловили цю фірму на тендерах разом з «Ростдорстроєм». Торік вартість підписаних з бюджетниками замовлень «Пик-Строя» становила більше 101 млн грн, а з початку цього року набігло вже 57 мільйонів.

До речі, Думбрава був першим співзасновником згадуваного ТОВ «Сансо».

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Ще однією важливою компанією, яка пов’язує одеське офшорне крило оточення Труханова, є компанія з теплою назвою «Family Art Collections Ltd», заснована у травні 2012 року. Власниками числяться донька Олександра Ангерта Анна Ангерт, та три інші компанії – «New Age Management S.A.», «European Beverage Company Ltd.» та «Lownsbury Capital Limited» (Вікторія, Сейшельські острови), а директором є широко знаний в Одесі Леонід Молдавський.

Відомий, перш за все, як співвласник медіагрупи «Глас». Молдавському належить 44% акцій ПАТ «АРК “Глас”», ще 56% контролює 71-річна Валентина Жоліна, яка також є ревізором компанії. Відомо, що з 1994 по 2002 рік Жоліна працювала у Державній судохідній компанії «Чорноморське морське пароплавство», після чого пішла на пенсію.

Гендиректором «Гласу» є донька Жоліної – Олена Євдокимова, а комерційним директором її зять – Руслан Євдокимов, який і сам раніше числився акціонером «Гласу». Сама Олена Євдокимова ділить ТОВ «Телерадіокомпанія “Прайм-Тайм”« з Тетяною Колтуновою. У цьому ж складі вони ділили донецьке ТОВ «Телерадіокомпанія “Новий кабельний”« (сьогодні в стані припинення). Євдокимовій також належить одеське ТОВ «Телерадіокомпанія “Алфа”«.

Леонід Молдавський також співволодіє двозірковим готелем «Центральний», що розташований в центрі Одеси. Місцеві ЗМІ з’ясували, що в результаті минулорічної приватизації приміщення готелю площею майже 5 тис. кв м Одеса недоотримала щонайменше 88 млн грн.

Через ТОВ «Крол.» співвласниками готелю «Центрального» виступають також Яна Сапелкіна та Тетяна Могорян – формальна власниця чотиризіркового готелю «Моцарт», розташованого в центрі старої Одеси, навпроти Одеського Національного театру опери та балету. Фактичними контролерами Моцарту є російський бізнесмен Ігор Аківісон.

Згадане «New Age Management S.A.» співволодіє також «Iroquois Enterprise Ltd» разом з мешканкою Севастополя Світланою Загребельною. Остання співволодіє ТОВ «Кримська будівельна компанія «Фронтекст»«.

Також, «New Age Management S.A.» співволодіє офшором «Huron Management Services S.A.» разом з одеситом Вадимом Васильєвим. Ця компанія засвітилась у судовому реєстрі, як продавець товарів для ПП «Партнер плюсс», зареєстрованого у Білгород-Дністровському на Одещині. Одноосібним власником та керівником цього підприємства є Ігор Ескендер.

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Про офшори Миколи Данилюка журналісти говорять уже не перший рік, у «Райських паперах» засвітився ще один – «Altitude Development Inc». Іншими співвласниками цієї компанії, окрім офшорів «Melior Investments Inc.» та «Rubicon Capital Management Ltd», є одесити Валерій Гарбазей та Сергій Гаркавий.

Удвох вони ділять ТОВ «ЛБП Компані», ТОВ «Союз 2005», а також, разом з Костянтином Берніком, – ТОВ «Імперія», яке спеціалізується на проведенні розслідувань та забезпеченні безпеки.

Щодо Миколи Данилюка, то він є співвласником ТОВ «ДРСУ-Ком» разом з Олегом Пеко та Олександром Мельниковим.

Як повідомляли «Наші гроші», Олег Пеко до 2012 року входив до складу власників ТОВ «БВК «Пик-Строй», приписаній з «ДРСУ-Ком» за однією адресою в Одесі на вулиці Базарній, 100. Партнером Пека по цій фірмі був Геннадій Костянтинович Кіосе. За даними nomer.org за однією адресою з ним свого часу був зареєстрований Костянтин Георгійович Кіосе, директор вже згаданого вище «Ростдорстрою».

У тій же квартирі приписана ще одна фірма – ТОВ «Інвестиційно-виробнича компанія «Автомагистраль», співвласниками котрої є Микола Данилюк, а також Людмила Пеко, Майя Кіосе і дружина Юрія Шумахера Наталія Шумахер.

Також Данилюк був першим співзасновником ТОВ «Скво» разом з Андрієм Іванчо.

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Прописаний у Ізраїлі Микола Фомічев фігурує у згадуваному звіті італійської поліції, як один із найближчих асистентів Ангерта. Спеціалізувався на торгівлі наркотиками та відмиванні грошей. Він є директором та власником «Brightside Properties No. 4 Limited» та співволодіє «Matelot Real Estate Inc.».

У «Райських паперах» фігурують також співвласники фармацевтичного «Інтерхім» Дмитро Позігун та Анатолій Редер. Ці бізнес-партнери пов’язані з Леонідом Молдавським, а також Максимом Єрьоміним через «High Wing Aviation Limited» – усі вони числяться співвласниками цього офшору, зареєстрованого на острові Мен.

У січні 2010 на цю компанію був зареєстрований реактивний адміністративний середньомагістральний (бізнес-джет) літак виробництва «Bombardier Aerospace».

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Компанією з офшорним корінням є також ПАТ «Одеське регіональна страхова компанія». Станом на кінець 3 кварталу цього року фірма належить трьом офшорам – кіпрській компанії «Вальфонда Холдiнз Лiмiтед» (24%) та зареєстрованим на Британських Віргінських островах «Петрус оверсiз ЛТД» (24%) та «Finerton Limited» («Фінертон Лімітед», 24,7%), гендиректору компанії Владислава Ітигіну належить 9,9%.

«Finerton Limited» (зареєстроване на офшор «The Bearer») цікаве тим, що на нього зареєстровані ще дві фірми-резиденти України – ТОВ «Фінансова компанія “Рента”« та ТОВ «Укртрансконтейнер». У судовому реєстрі згадуються остання, а також «Одеська регіональна страхова компанія».

«ОРСК», як з’ясувалось, щонайменше раніше обслуговувала «Іллічівський морський торговельний порт», а «Укртрансконтейнер» відомий договором про спільну діяльність, укладений між приватником та морпортом «Чорноморськ» на термін 30 років.

Крім того, «Finerton Limited» володіє часткою офшору «Kentgrove Investments Ltd» (бенефіціарним власником є Олександр Жуков). Із судового реєстру відомо, що «Kentgrove Investments Ltd» отримувало консультаційні послуги від АО «Адвокатська компанія “Правовий захист”«. Засновниками об’єднання є одесити Сергій Зайцев та Ігор Некрасов.

Відкриті сьогодні фірми з орбіти «Rubicon Group»:

Sunlight Merchants Inc Comanche Holding Group Ltd Atlantic Beverages Company Limited Cheyenne Trading Group Ltd European Beverage Company Ltd. Daily Mind Management Limited BMV Finance Ltd Renaissance Global Investments S.A. Isaya Corp. BMV Capital Ltd Chassio International Inc. Octagon Development Group Inc Andre Grouping Limited Mohegan Logistics Holding Group Inc Iroquois Enterprise Ltd Brand Creation Properties Ltd Renaissance Capital Worldwide S.A. Pequot Infrastructure Investment Company Ltd Prudent Finance Ltd Macon Assets Limited Success Island Company Ltd Fernway Impex Corp. Pavimentum Infrastructure Group Inc Squadra Azzura Corporation Maximus Media Holdings S.A. Peninsula Property Holdings S.A. Domus Enterprise Development S.A. Veritas Logistics Company Ltd Hallmark Management S.A.

Юлія Костюк, «Наші Гроші»

Матеріал підготовлений на основі даних проекту Paradise Papers, реалізований Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань ( ICIJ ) завдяки витоку конфіденційних паперів з архівів юридичної компанії Appleby (Бермудські острови). Структура власників актуальна станом на 2014 рік.