«Новачок» Дерипаски за чверть мільярда таємно відремонтує трасу до кордону з Угорщиною і Словаччиною

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 20 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «ШБУ-77» поточний середній ремонт автодороги державного значення за 275,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року відремонтують трасу М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП «Косино» на ділянці км 3+794 – км 19+953 довжиною 16 км.

Виконають підготовчі роботи, влаштують земляне полотно, відремонтують дощову каналізацію, міст на км 12+238, дорожній одяг і тротуари, облаштують дорогу тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження та розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на інші послуги – рік, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 2,34 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 608 тис грн.

Ціна вгоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 281,02 млн грн.

Єдиним допущений конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного.

ТОВ «Дорожнє підприємство «Алькор» не допустили до торгів за відсутність ліцензії та гарантій щодо відповідності вимогам тендеру, вартості пропозиції, виконання робіт і захисту довкілля.

Асоціація «Підприємців та промисловців-постачальників товарів, робіт та послуг для державних потреб» скаржилась в АМКУ, що замовник не дозволяє подавати тендерне забезпечення у формі гарантії фінустанови чи страхової організації. Однак адмінколегія не розглянула скаргу через необґрунтованість порушення прав скаржника.

Створена у червні фірма «ШБУ-77» із Броварів на Київщині вперше виграла торги. Засновником є Андрій Білоус із смт. Велика Димерка, а директором – Дмитро Соловйов.

Білоус керує ТОВ «Бітунова Україна» австрійської компанії «Бау Холдінг Бетайлігунс АГ» («Bau Holding Beteiligungs AG») та москвички Таміли Свірідової.

Також він значиться підписантом ТОВ «САТ Україна» австрійської фірми «Штрабаг СЕ» («Strabag SE»).

Австрійська «Strabag SE» є головною компанією однойменного концерну, куди входить «Bau Holding Beteiligungs AG». Згідно річного звіту за 2016 рік, чверть акцій «Strabag SE» належала кіпрській фірмі «Rasperia Trading Ltd» із групи «Базовий Елемент» російського олігарха Олега Дерипаски. Цьогоріч у липні прес-служба концерну повідомляла, що Дерипаска та інші ключові акціонери не планують виходити з компанії.

Крім того, Білоус володіє броварським ТОВ «Синергія Оіл» одноосібно, чернігівським ТОВ «Північ Асфальт» з Ігорем Залозним, закарпатським ТОВ «Закарпаття Асфальт» із Мартою Горошко, Михайлом Королем і Ларисою Мєдвєдєвою.

Техніку переможець «ШБУ-77» орендує у «Синергія Оіл» та залучає у «САТ Україна», «Бітунова Україна», а також у мукачівського ТОВ «Автоміст» Андрія Головченка.

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