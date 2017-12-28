Клерків Кличка підозрюють у фіктивному тендері на 50 мільйонів по вже виконаній реконструкції парку Кіото

Правоохоронці підозрюють службовців комунального підприємства КМДА «Київський центр розвитку міського середовища» у зловживанні владою або службовим становищем, що могло призвести до фіктивного тендеру щодо другої черги реконструкції парку «Кіото», яке виграло ТОВ «БК Куб» з пропозицією 49,42 млн грн.

Про це написав Олександр Євдокімов у «КиевVласті», посилаючись на ухвалу Деснянського райсуду м. Києва від 15 грудня та власні дані.

Згідно з матеріалами справи, 28 вересня 2017 року комунальники розмістили в системі «Прозорро» оголошення про проведення відкритих торгів щодо реконструкція парку «Кіото» у Деснянському районі Києва (ІІ черга) на очікувану вартість 62 млн грн. 21 листопада «Київміськрозвиток» за результатами тендеру замовив «БК Куб» роботи з реконструкції за 49,42 млн грн.

Правоохоронці разом із фахівцями оглянули територію парку «Кіото» і дійшли висновку, що роботи з реконструкції парку вже фактично були виконані, що свідчить про фіктивність проведеного тендеру.

Прокурор Київської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням надати тимчасовий доступ до документів комунального підприємства, зокрема документації, яку комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» передало КП «Київський центр розвитку міського середовища» у 2016 році, на підставі якої «Київміськрозвиток» став замовником реконструкції «Кіото». Суд клопотання задовольнив.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА) «Київський центр розвитку міського середовища» створено 30 жовтня 2015 року. З того часу його очолює Денис Півнєв. Підприємство підпорядковане Департаменту містобудування та архітектури КМДА, який з червня 2016 року очолює Олександр Свистунов, а курує «Київміськрозвиток» перший заступник голови КМДА – до недавнього часу Геннадій Пліс, а наразі Микола Поворозник.

Власником та керівником ТОВ «БК Куб» вказано Сергія Брижка. Він також є співзасновників громадської організації «Клуб автовласників».

Видання порахувало, що за останні три роки «БК Куб» уклало 34 угоди різними бюджетними організаціями на загальну суму 173 млн грн., в основному, з КП «Київзеленбуд», яке передало функцію замовника по реконструкції парку «Кіото» «Київміськрозвитку».

Нацполіція підозрює, що в 2016-2017 рр. посадові особи КО «Київзеленбуд» налагодили злочинну схему по розкраданню бюджетних коштах в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що під час проведення закупівель різних робіт і послуг вони залучали 13 підконтрольних фірм, які, не маючи необхідного штату, вигравали тендери з порушеннями антимонопольного законодавства. За підтримки керівництва «Київзеленбуду» ці компанії, серед яких вказане і ТОВ «БК Куб», отримували практично всі бюджетні підряди. При цьому, гроші потім виводилися, а роботи в парках і скверах проводили підрозділи «Київзеленбуду», який з 2016 року очолює Михайло Наконечний.

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