Кабмін спонукає комунальників закуповувати міський транспорт не зважаючи на бюджетний рік

Міністерство економічного розвиту і торгівлі пропонує дозволити розпорядникам бюджетних коштів закуповувати транспорт без прив’язки до бюджетного року.

Відповідні зміни до постанови Кабміну №117 від 23.04.2014 р. вніс на розгляд уряду 27 грудня перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

В пояснювальній записці до документу Мінекономрозвитку вказало, що прописані строки поставок автобусів, тролейбусів, електробусів, трамваїв та іншого колісного транспорту на практиці не працюють. А підприємства виробники не маючи упевненості в повному закінченні процедури закупівлі і розрахунків з ним протягом одного бюджетного року, змушені або відмовлятися від участі в тендерах, або включати в ціну транспорту вартість обслуговування банківських кредитів.

При узгодженні Міністерство фінансів вказало, що запропоновані зміни призведуть до відволікання бюджетних коштів на тривалий період, а ще до утворення дебіторської заборгованості. В тому числі – на кінець року. Критику Мінфіну також підтримав урядовий Департамент із питань інфраструктури та технічного регулювання. Але ці зауваження при узгодженні позицій враховані не були.

Нагадаємо, в січні за ініціативи Мінекономрозвитку уряд збільшив розмір авансу для комунальників при закупівлі транспорту до 70%, а термін поставки для автобусів і тролейбусів до 8 місяців, а для трамваїв – до року. таким чином, розмір авансу виріс майже вдвічі, а строки поставок – в три-чотири рази. Статистика перед цим рішенням уряду показувала, що в 2014-2016 роках місцеві органи влади уклали угоди про закупівлю нових та вживаних автобусів і тролейбусів майже на 3 млрд грн. Найбільше транспорту було закуплено у корпорації «Богдан», яка виграла підрядів на 617,10 млн грн, і співвласником якої раніше був президент Петро Порошенко, а зараз корпорацією володіє перщий заступник секретаря СНБО Олег (Свинарчук) Гладковський.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Транспорт, Уряд