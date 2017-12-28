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Кабмін спонукає комунальників закуповувати міський транспорт не зважаючи на бюджетний рік

28 Грудня 2017

Міністерство економічного розвиту і торгівлі пропонує дозволити розпорядникам бюджетних коштів закуповувати транспорт без прив’язки до бюджетного року.

Відповідні зміни до постанови Кабміну №117 від 23.04.2014 р. вніс на розгляд уряду 27 грудня перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

В пояснювальній записці до документу Мінекономрозвитку вказало, що прописані строки поставок автобусів, тролейбусів, електробусів, трамваїв та іншого колісного транспорту на практиці не працюють. А підприємства виробники не маючи упевненості в повному закінченні процедури закупівлі і розрахунків з ним протягом одного бюджетного року, змушені або відмовлятися від участі в тендерах, або включати в ціну транспорту вартість обслуговування банківських кредитів.

Порівняльна таблиця до пропозиції Кубіва про закупівлі транспорту поза бюджетним роком

При узгодженні Міністерство фінансів вказало, що запропоновані зміни призведуть до відволікання бюджетних коштів на тривалий період, а ще до утворення дебіторської заборгованості. В тому числі – на кінець року. Критику Мінфіну також підтримав урядовий Департамент із питань інфраструктури та технічного регулювання. Але ці зауваження при узгодженні позицій враховані не були.

Нагадаємо, в січні за ініціативи Мінекономрозвитку уряд збільшив розмір авансу для комунальників при закупівлі транспорту до 70%, а термін поставки для автобусів і тролейбусів до 8 місяців, а для трамваїв – до року. таким чином, розмір авансу виріс майже вдвічі, а строки поставок – в три-чотири рази. Статистика перед цим рішенням уряду показувала, що в 2014-2016 роках місцеві органи влади уклали угоди про закупівлю нових та вживаних автобусів і тролейбусів майже на 3 млрд грн. Найбільше транспорту було закуплено у корпорації «Богдан», яка виграла підрядів на 617,10 млн грн, і співвласником якої раніше був президент Петро Порошенко, а зараз корпорацією володіє перщий заступник секретаря СНБО Олег (Свинарчук) Гладковський.

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